Historiker Neitzel hält der Bundeswehr den Spiegel vor

Der in Potsdam lehrende Militärhistoriker Sönke Neitzel gehört zwar selbst zu den Funtionsalarmisten, die permanent die Phantombedrohung eines russischen Angriffs beschwören (mit der eine Hochrüstungs- und Eskalationspolitik und blindwütige Ukraine-Militärhilfe rechtfertigt wird, die ihrerseits die einzige Gefahr für einen herausziehenden Weltkrieg darstellt). Doch abgesehen von diesen status- und karrieresichernden Narrativstützungen bemüht Neitzel gelegentlich auch noch seinen brillanten Verstand und gibt nüchternen analytischen Fakten die Ehre. So fand er nun recht schonungslose Worte über den desolaten Zustand der Bundeswehr und die dysfunktionale Wahrheit der angeblichen “Wehrtüchtigkeit”.

Während Verteidigungsminister Boris Pistorius unverdrossen daran festhält, Deutschland bis 2029 „kriegstüchtig“ zu machen, hat Neitzel nämlich ungeniert klargestellt, wie es wirklich um die Bundeswehr steht: Deren „grundlegende strukturelle Probleme“ seien nach wie vor ungelöst. „Über 50 Prozent der Soldaten sind nicht im Kern der Auftragserfüllung eingesetzt, also im Ministerium, in Stäben, in Ämtern“, so Neitzel. Das heiße nicht, „dass die alle im Ernstfall nichts machen“, es seien aber einfach zu viele in der Bürokratie beschäftigt. und im Ernstfall kaum zu verwenden, „weil sie zu lange aus der Truppe raus sind, körperlich und handwerklich nicht mehr fit sind, zu alt und so weiter.“

Mehr Häuptlinge als Indianer

Ein Teil könne auch noch im Territorialheer oder in den neuen Brigaden eingesetzt werden, viele aus dem Überhang seien aber wohl nur noch für die Reserve sinnvoll zu verwenden, ist Neitzel überzeugt. Keine Organisation jedoch, mahnt er, in der über 50 Prozent nicht im Kern der Auftragserfüllung arbeiten, könne effizient und effektiv sein. Zudem wies Neitzel darauf hin, dass die Bundeswehr heute 22 Prozent Offiziere habe; im Kalten Krieg seien es nur acht Prozent gewesen. Es gebe etwa genauso viele Oberstleutnante wie Hauptgefreite – und niemand im Ministerium scheine bereit, das strukturell zu verändern.

Dieser Trend, quasi mehr Häuptlinge als Indianer hervorzubringen, ist allerdings in ganz Deutschland mit seiner künstlichen “Elitenschwemme” zu beobachten und wird unter anderem auch durch die Überakademisierung sowie die Aufblähung der Staatsbeschäftigtenquote vor allem im höheren und gehobenen Dienst sichtbar; wenn mehr Leute meinen, führen zu können und stattdessen keiner mehr folgen will, wird allerdings das Gesamtsystem irgendwann ineffizient – und geht vor allem seiner Fähigkeit verlustig, sich selbst zu reformieren. Deshalb werde auch in der Bundeswehr jede Reforminitiative letztlich in der Bürokratie versanden, prophezeit Neitzel.

Zu Tode bürokratisiert

Israel komme mit 25 Prozent Overhead aus, Deutschland liege bei über 50. Da der Kern des Problems nicht benannt werden, wachse nur eines, nämlich „die massive Frustration innerhalb der Bundeswehr“. Ein echter Reformwille sei parteiübergreifend nicht erkennbar, so Neitzel weiter, der eine „drastische Personalreform“ nach dem Motto „oben kürzen, unten aufbauen“ vorschlägt. Sein Rat, wie dies funktionieren könne, zeugt jedoch wieder von professoraler Gleichgültigkeit gegenüber Staatsfinanzen: Er will 30.000 Offiziere und Unteroffiziere frühpensionieren werden, weil das „Zug in den Kamin“ bringe, doch die damit einhergehenden achtstelligen Kosten für zusätzliche Pensionen scheren ihn offenbar nicht. Ohne klares politisches Mandat könne das jedoch nicht geschehen.

Immerhin: Seine Bestandaufnahme zeigt, wie es wirklich um die über Jahrzehnte ruinierte Trümmertruppe steht, mit der die Bundesregierung eine weltpolitisch bedeutsame Rolle einnehmen und zu einem Stützpfeiler der NATO werden will. Angesichts der realen Verhältnisse sind solche Ankündigen einfach nur noch hochgradig weltfremd und ridikül. Die Bundeswehr ist dabei ein Abbild des ganzen Landes – nämlich zu Tode bürokratisiert, behäbig, reformunfähig und auf Besitzstandwahrung bedacht. Daran ändern weder größenwahnsinnige Reden von pazifizierten Zivilisten, politischen Maulhelden und Etappenhasen, noch Abermilliarden an Neuschulden auch nur das Allergeringste.