Historiker schockiert: War das Römische Reich etwa gar keine Vorzeige-Demokratie?

Eine Welle der Entrüstung schwappt durch die Kultusministerien. Was Generationen von Lateinlehrern unter dem Deckmantel der „Humanistischen Bildung“ verschwiegen haben, kam nun durch eine investigative Studie ans Licht: Das Römische Reich erfüllte offenbar nicht die modernen Standards der EU-Wahlrechtsordnung. Wissenschaftler der Stiftung für postfaktische Antike fanden Ungeheuerliches heraus: Frauen, Sklaven und Nicht-Römer waren im Senat Roms offenbar sträflich unterrepräsentiert.

„Wir sind fassungslos“, so Dr. Kevin-Justin Plinius, Leiter der Studie.

Die offizielle Geschichtsklitterung schreibt von einer Gruppe römischer Senatoren, angeführt von Marcus Iunius Brutus und Gaius Cassius Longinus, die Julius Cäsar am 15. März 44 v. Chr mit 23 Messerstichen tötete. Ja, auch damals gab es schon Messerstecher in langen Gewändern. „Wir dachten, das mit dem Erstechen von Caesar sei ein konstruktives Misstrauensvotum gewesen. Stattdessen müssen wir feststellen: Es war die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln!“ Erst im 19. Jahrhundert formulierte der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz den Zweck von Gewalt zur Erreichung politischer Ziele, wenn Diplomatie nicht ausreicht. Das konnte man damals noch nicht wissen.

Schockierende Details der „Römer-Leaks“

Die Forscher werteten Tausende von Wachstafeln aus und stießen auf Unregelmäßigkeiten, die jedes demokratische Grundverständnis erschüttern:

Fehlende Frauenquote: In 500 Jahren Republik wurde nicht eine einzige Konsulin gewählt.

Mangelnde Barrierefreiheit: Die Stufen zum Kapitol waren für Rollatoren gänzlich ungeeignet, weshalb diese gar nicht erst entwickelt wurden.

Fragwürdige Diskussionskultur: Debatten wurden oft durch das Erscheinen von Prätorianergarden beendet, was laut Experten „eindeutig gegen die Netiquette“ verstieß.

Heute hätte letztere Aufgabe der Verfassungsschutz übernommen und die falsch Debattierenden als gesichert rechtsextrem eingestuft. „Wer heute noch Latein lernt, setzt sich der Gefahr aus, toxische patriarchale Strukturen zu internalisieren“, warnt die Bildungsexpertin Katrin Pein. „Was nützt mir das Gerundivum, wenn Cicero seine Reden ohne Triggerwarnung gehalten hat?“

Quo vadis, Lateinunterricht?

Die „Omas gegen Latein“ reagieren prompt. In ersten Bundesländern wird bereits über eine Umbenennung des Fachs Latein nachgedacht. Zur Debatte stehen „Intersektionale Vokabelkunde“ oder schlicht „Tote Sprachen für lebendige Demokraten“.

Die Kritiker fordern zudem, die Lektüre von Julius Caesars „De Bello Gallico“ sofort einzustellen. Ein Feldzug gegen Gallien ohne vorheriges UN-Mandat sei pädagogisch nicht vermittelbar. „Cäsar hat die Grenzen der Gallier überschritten, ohne nach deren Pronomen zu fragen“, empört sich ein Sprecher der Fachstelle für Sexualität und Vielfalt.

Was aber bedeutet das nunfür die Schüler? Sollten die Reformen durchgehen, könnte der Lateinunterricht künftig so aussehen, dass “Veni, vidi, vici” übersetzt wird mit “Ich kam, sah und reichte einen Antrag zur Änderung der Geschlechtsidentität ein”,

“Carthago delenda est” bedeutet “Wir müssen über die städtebauliche Neugestaltung Karthagos im Sinne der EU-Klimarichtlinie entscheiden” und “Alea iacta est”, wörtlich “der Würfel ist geworfen”, jedoch gebraucht im Sinne von “die Würfel sind gefallen”, wird mit dem Hinweis ergänzt “…vorbehaltlich der Neuauszählung durch die Europäische Union”.

Asterix ohne Einordnung?

Während Puristen noch argumentieren, dass Latein das logische Denken schult, ist die moderne Pädagogik schon viel weiter: Wer weiß, ob die komplizierte Konjugation von „regere“ (regieren) nicht unterschwellig Sehnsüchte nach autoritären Systemen weckt?

Es bleibt abzuwarten, ob das Latinum bald durch einen verpflichtenden Kurs in Demokratischem Klatschen ersetzt wird. Eines ist jedoch sicher: Wer heute noch Asterix liest, ohne die imperialistischen Untertöne zu problematisieren, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt!

In diesem Sinne: Cave canem – und hütet euch vor allem vor falschen Grammatik!