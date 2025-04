Die antirussische Hetze und verunglückte Virtue-Signalling-Politik der deutschen Moral- und Haltungseliten haben einen neuen Zenit erklommen: Von den geplanten Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Befreiung von Nazi-Deutschland will das Auswärtige Amt russische Vertreter ausschließen – und damit das Land, das mit alleine 27 Millionen Toten den größten Blutzoll des Zweiten Weltkriegs trug.. Laut einer internen Handreichung des Ministeriums sollen offizielle Einladungen an Russland und Belarus unterbleiben; geplant ist sogar, dass dennoch anreisende Vertreter aktiv ausgeschlossen und an der Teilnahme gehindert werden sollen.

Eigentlich wäre das Andenken zum 8. Mai eine Steilvorlage gewesen, um an die gemeinsame grauenhafte Vergangenheit beider Völker anzuknüpfen und einen Neuanfang der Beziehungen zu wagen. Mit ihrer unfassbare Entscheidung vergiftet die geschäftsführende Reste-Ampel das Klima zwischen Russland und Deutschland weiter. In gerade einmal drei Jahren haben außenpolitische Stümper und linksgrüne Dilettanten ohne das geringste staatsmännische Gespür alles pulverisiert, was große Kanzler wie Willy Brandt mit seiner Ostpolitik (und der heute eigentlich aktuelleren Devise denn je, “Wandel durch Annäherung”) sowie der Einheitskanzler Helmut Kohl mühsam an Vertrauen aufgebaut hatten.

Empörung in Russland

Die Ausladung sorgt für Empörung in Russland. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, kritisierte Noch-Außenministerin Annalena Baerbock erneut scharf und warf ihr vor, Nazi-Praktiken wiederzubeleben. Wörtlich nannte Sacharowa Baerbock (die sich gerade für das Amt des UN-Generalsekretärs positioniert, um ihre hochnotpeinliche Unfähigkeit fortan auf internationalem Parkett zu demonstrieren) eine „Neonazistin“. Der historische Kontext des diesjährigen Gedenktags ist dabei mehr als heikel, spielte die Sowjetunion doch eine Schlüsselrolle beim Sieg über den Nationalsozialismus mit über 27 Millionen Opfern, wenngleich die Rache der Sieger in die Schrecken der Vertreibung mündete und zahllose Deutsche mit dem Leben bezahlten. Dennoch müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, dass der einstige Hauptfeind als Zeichen der seitherigen Versöhnung bei einem so wichtigen Jubiläum anwesend ist.

Doch Versöhnung ist eben nicht gewollt. Indem Baerbock die Russen einmal mehr dämonisiert und aus den Feierlichkeiten ausblendet, betreibt sie groteske Geschichtsklitterung aus reiner Symbolpolitik. Sacharowa betonte indes, dass der Ausschluss nicht wirklich überraschend sei, da russische Vertreter schon länger bei westlichen Veranstaltungen unerwünscht sind. Neu sei jedoch die explizite Anweisung, sie aktiv fernzuhalten. Kritik kommt allerdings auch von namhafter Expertenseite in Deutschland: Stimmen: Nicht nur der Historiker Stefan Bollinger nennt die Entscheidung „geschichtsvergessen“.