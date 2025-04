Historischer Merz-Betrug: Schweizer Mainstreammedien sprechen aus, was deutsche Hofjournalisten ignorieren

Der erbärmliche Opportunismus der CDU und der sich dadurch noch weiter beschleunigende Aufstieg der AfD sorgen mittlerweile sogar in ausländischen Mainstreammedien für Aufsehen. Der zum quasi öffentlich-rechtlichen, da als Verein organisierten größten Schweizer Medienverbund SRG SSR gehörende SRF (“Schweizer Radio und Fernsehen“) veröffentlichte einen Beitrag unter dem bezeichnenden Titel „Friedrich Merz, die SPD und die Fahne im Wind“, der all das auf den Punkt bringt, was in Deutschland von ARD, ZDF und Linkspesse verschwiegen wird und ausschließlich in alternativen Medien offen thematisiert wird. Schonungslos werden darin die beispiellose Wählertäuschung von Friedrich Merz und der faktische Linksputsch, den sein Verrat bedeutet, thematisiert. Darin heißt es etwa, in Deutschland gäbe es zwei Welten: „Berlin und das reale politische Deutschland rundherum.“

Auch wird klar benannt, dass Merz zwar seine Brandmauer gegen die AfD bei jeder Gelegenheit verteidige, diese jedoch eigentlich bereits erodiere oder sogar schon nicht mehr existiere. Zudem lege die AfD in Umfragen immer mehr zu. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sie die CDU überholen werde. Es werde immer deutlicher, dass Merz‘ Plan, mit der SPD zu regieren, seiner Partei immer mehr schade, heißt es weiter. Je mehr Positionen er räumen müsse, vor allem in der Migrationsfrage, desto tiefer rutsche die CDU in den Umfragen ab.

Erdrückender linksideologische Ballast

Was der SRF hier klar benennt, ist das Gegenteil der einseitigen Berichterstattung der mit der linksgrünen Agenda sympathisierenden Haltungsmedien, die unter sträflicher Irreführung der deutschen Öffentlichkeit und mit plumper Systemparteien-Propaganda weiterhin die AfD als rechtsextremen Paria stigmatisieren, und eine an sich naheliegenden Regierungsbildung oder zumindest Zusammenarbeit – von CDU und AfD (als der von Wähler mit einer klaren Mehrheit ausgestattete bürgerliche Block) völlig tabuisieren und totschweigen. Dabei wäre genau dies der Weg, um den erdrückenden linksideologischen Ballast abzuwerfen und einen überfälligen realen Politikwechsel einzuleiten. Die linksgrüne Hegemonie könnte so schlagartig gebrochen werden.

Stattdessen geschieht das genaue Gegenteil, wie man auch in der Schweiz (und anderswo im Ausland) kopfschüttelnd mitverfolgen muss: Obwohl die SPD bei der Bundestagswahl eigentlich abgewählt worden sei, so der SRF, würde sie bestimmen, „was in der neuen Regierung unter Kanzler Merz gehen soll“.

Die von Merz im Wahlkampf versprochene „Migrationswende“ werde keine fundamentalen Veränderungen bringen, auch im Bereich Soziales gebe die SPD den Ton an. Merz sei in einer “verzweifelten Lage“: Die 16-Prozent-Partei SPD trotze ihm Zugeständnis um Zugeständnis ab – und die AfD profitiere. Gleichzeitig gebe es für Merz allerdings keine andere Option, nach Ostern Kanzler zu werden (was offensichtlich sein einziger Beweggrund ist): Die Gespräche mit der SPD könne er nicht platzen lassen, eine andere Regierungspartnerin sei wegen seiner Brandmauer-Festlegung nicht in Sicht, mit den Grünen reiche es erstens nicht und wäre zudem es auch politisch unmöglich.

“Fahne im Wind”

Die Verhandlungen mit der SPD stehen nun zwar in der Endphase, doch allen Teilnehmern der Arbeitsgruppengespräche dämmere: „Wenn sich die CDU in den entscheidenden Punkten Migration, Finanzen und Soziales nicht durchsetzen kann, führt das geradewegs ins Chaos.“ Die Legitimation der künftigen Regierung, die noch nicht einmal mit der Arbeit begonnen habe, werde so immer kleiner. Wenn Merz seinen Wählern nicht doch noch irgendwie zeigen könne, dass er der nach Wählerstimmen doppelt so starke Regierungspartner sei, der eigentlich den Weg weisen müsste, und der SPD nicht klar mache, dass diese froh sein könne, überhaupt noch an den Machthebeln zu sitzen zu dürfen, werde er „zur Fahne im Wind“. Die Windrichtung jedoch diktiere längst die AfD.

Mit dieser für an deutsche Dauermedienpropaganda gewohnte Leser scharfsichtigen Analyse bringt also ausgerechnet ein Schweizer Medium das absurde Dilemma der Merz’schen Brandmauer so prägnant auf den Punkt, wie man dies in der inländischen linken Mainstreamjournaille bis heute vermisst. Diese versucht im Gegenteil dazu alles, das Unionsdesaster schönzulügen, um die SPD und den dahinterstehenden Linksblock aus Grünen und Linken an der Macht zu halten. Überall auf diesem Planeten aber, wo man noch einigermaßen bei klarem Verstand und überhaupt noch bereit ist, sich mit der deutschen Selbstzerstörung zu befassen, wird jedoch klar erkannt, in welche wahnwitzige Sackgasse ein rückgratloser sauerländischer Provinzpolitiker und Vorsatzlügner seine eigene Partei und Deutschland Deutschland manövriert hat. Dass die AfD stärkste Partei wird und ihren Vorsprung weiter ausbaut, ist angesichts dessen nicht nur zwangsläufig, sondern erscheint als einzige Rettung.