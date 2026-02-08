Hitlers Ei und die Verharmlosung des Linksextremismus

Der Elefant linker Gewalt im Raum wird in Deutschland gerne unter den Teppich gekehrt, wenn man diese Gewalt nicht sogar gutheißt. Zwar stockte angesichts des Terroranschlags der “Vulkangruppe” auf das Berliner Stromnetz Alexander Dobrindt die Befugnisse des Verfassungsschutzes noch einmal auf, aber man wird den Eindruck nicht los, es habe sich dabei um einen Vorwand gehandelt, um sich generell mehr Einfluss zu verschaffen. Der Kampf “gegen rechts” zeigt in der Öffentlichkeit mittlerweile deutliche Abnutzungsspuren und könnte letztlich auch als Bumerang auf jegliche konservativen Kräfte zurückschlagen. Es musste also etwas Neues her, etwas, das offensichtlich lange vernachlässigt wurde, um die Gemüter zu beruhigen. Letztlich wird das aber keine “Vulkangruppen” treffen, sondern auf allgemeine Zensurmaßnahmen gegen jedermann hinauslaufen.

Dazu muss man sich nur anschauen, wie absurd der “Kampf gegen rechts” oder die “Vergangenheitsbewältigung” in Deutschland ablaufen. Geht es explizit um den Nationalsozialismus, steht oft Halbseidenes im Zentrum der Berichte, in der Gegenwart die Suche nach “verdächtigen Worten und Symbolen”. So kann man die Untersuchung faschistischer Strukturen bequem auf Nebenschauplätze verlegen und erspart sich die unbequeme Erkenntnis, wie sehr diese Strukturen in linken Bewegungen längst verbreitet sind. Gewalt ist in Ordnung, wenn es die “Richtigen” trifft – diesen Satz können Schlägertruppen aller politischen Couleur ohne zu zögern unterschreiben.

Heute wurden mir zwei Schlagzeilen in die Timeline gespült, die den deutschen “Kampf gegen den Faschismus“ recht gut beschreiben – oder zumindest, das, was die deutschen Medien dafür halten.

Zum einen haben Forscher endlich den genetischen Beweis für Adolf Hitlers “Mikropenis” gefunden, er litt unter dem sogenannten “Kallmann-Syndrom”. Amerikanische Soldaten hatten als Souvenir kleine Stückchen des Sofabezuges des “Führers” mit nach Hause genommen, welche Genetikern der Gegenwart den entscheidenden Hinweis lieferten. Die Wissenschaftler warnten zugleich eindringlich davor, nun alle Menschen mit genetischen Defekten als potentielle Nazigrößen zu stigmatisieren. Bislang brachte der Normalbürger einen “Mikropenis” hauptsächlich mit der Anschaffung röhrender Luxus-Sportwagen in Verbindung, nun sind wir einen Schritt weiter. Wer nun lebensgefährdend mit seinem goldlackierten Lamborghini durch die Straßen Berlins rast, kann für sich in Anspruch nehmen, wenigstens kein Diktator zu sein! Wallah!

Die zweite Meldung betrifft ein Unternehmen für Werbeartikel, das sich – oh, welch genialer Schachzug! – bestimmte Zahlen- und Buchstabenkombinationen patentieren ließ, um diese der Nutzung durch “Rechte” zu entziehen. Jene Kombinationen, die schon seit Jahren auf deutschen Autoplaketten untersagt sind und mich zittern lassen, eines Tages könnte jedem, der 1988 sein Abitur gemacht hat, der Schulabschluss wegen faschistischer Umtriebe entzogen werden. Zum Glück gab es damals die Bekleidungsmarke “Helly Hansen” noch nicht, sonst säße mein Jahrgang ordentlich in der faschistischen Patsche. Das geniale Werbeunternehmen glaubt, der “Rechten” einen empfindlichen Schlag versetzt zu haben, unterstützt es doch auch die “Omas gegen rechts” mit seinen Produkten. Der finanzielle Verlust bei diesem “virtual signalling” dürfte verschmerzbar sein, weil der Markt für “Nazi-T-Shirts” mangels Interesse eher klein ist. Aber es gibt eben eine nette Schlagzeile ab, während auf Deutschlands Straßen weiterhin vermehrt die extreme Linke ihre Fäuste schwingt.

Humorlose Linke

Auch das also ein Versuch, die Debatte zu verlagern. Wir kennen Hitlers Darm- und Intimprobleme in aller Ausführlichkeit, haben Eva Brauns Farbfilme gesehen und wissen bei Bedarf genau, was Joseph Goebbels am 23. Februar 1937 zu Heinrich Himmler gesagt hat, um es dem politischen Gegner um die Ohren hauen zu können, selbst wenn es nur eine Bemerkung über das Wetter war. Zu einem dramatischen Auftritt reicht es allemal. Da versteht die Linke auch keinen Humor und vermag die Satire, die es jedes Mal gewesen sein soll, wenn ihr selbst ein Verbalausfall zur Last gelegt wird, nicht zu erkennen. Totalitäre Strukturen jedoch, die unabhängig von der politischen oder religiösen Ausrichtung praktiziert werden können, werden nur noch in einigen Nischen untersucht. Zu unangenehm sind die Parallelen – und ist es nicht schon totalitär, Meinungsäußerungen, selbst wenn sie nicht mit konkreten Handlungen verbunden sind, zensieren und verbieten zu wollen?

Der entscheidende Punkt jedoch, der eine Handlung zu einer faschistischen macht, auch oder gerade weil sie von links kommt, ist zuvorderst das absolute Unrechtsbewusstsein. Linke reden gern von “systemübergreifenden Strukturen”, aber die finden sich in Bezug auf linke Gewalt längst auch in unseren Medien wieder, wenn Gewalttäter zu “Aktivisten” geadelt werden, während ihre Opfer zu »mutmaßlichen Rechtsextremen« mutieren, auch wenn sie diesen “Aktivisten” mehr oder minder zufällig über den Weg gelaufen sind. Am Fall von “Maja T.” zeigt sich das besonders deutlich, wird er doch gerade zum Justizopfer verklärt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass das Urteil in Orbans Ungarn, also im “Reich des Bösen” gesprochen wurde.

Läutete Alarmglocken

Während man in Deutschland morgens früh aus dem Haus gezerrt wird, weil man ein falsches Meme gepostet hat, oder sich auf Twitter über die Äußerung eines Grünen mit einem satirisch gemeinten “Nazi-Spruch” äußerte, soll die Haftstrafe für einen Linksextremen, der mit dem Hammer auf seine Opfer losging, plötzlich politisch motiviert sein. Die Antifa, auch im Bundestag bestens durch gewisse Abgeordnete vertreten, fühlt sich gestört bei ihrer “Präventivarbeit gegen das Wiedererstarken des Nationalsozialismus”. Man versteht die Welt nicht mehr – anstatt eines Ordens muss Maja auch noch in den Männerknast, wo seine Gendersensibilität nicht respektiert wird. Diese ungarischen Unmenschen!

Da läuten bei mir die “Nazi-Alarmglocken” weitaus lauter, als wenn jemand “Mädelsabend” oder “Autobahn” sagt. Sie läuten sogar zu laut, um es noch in Worte fassen zu können, die den Kern der Sache in ihrer Gänze umfassen. Im Moment beschäftigt noch der “Epstein-Skandal” die Öffentlichkeit und es drängen sich Parallelen in der ethischen Verfasstheit der Kunden seines Netzwerks, dem Linksextremismus oder auch islamischen Terror auf. Auch wenn die Taten unterschiedlich sind, so fehlt den Beteiligten jegliche ethische Notbremse – Menschen werden zum Opfer von deren psychopathischer, spätpubertären Verschaltung, die auf sofortige Triebbefriedigung abzielt. Pech hat, wer unter die Räder dieser Gesinnung kommt, denn es wird immer einen Apologeten geben, der ihm zumindest eine Mitschuld unterschiebt.Dagegen nehmen sich die Bemühungen des oben erwähnten Werbeunternehmens fast naiv aus – an ihren T-Shirts sollt ihr sie erkennen! Allerdings trägt es in seiner – man kann es nicht anders nennen – Blödheit genau dieses System mit. Und das ist dann gar nicht mehr harmlos.