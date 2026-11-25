Frisch poliert und innen staubgesaugt – so steht das drei Jahre alte Elektroauto auf dem Hof des Autohändlers. Doch der will es nicht haben. Viele Tausend Euro haben sich gerade in Luft aufgelöst. Die angebetete ach so grüne Politik zeigt dem Volk den Stinkefinger. Wie ein Hans Guck-in-die-Luft mit Ladekabel parkt da der “klimaneutrale Fortschritt auf vier Rädern“.

Deutschland, der stolze Weltretter, der einst mit dem Kopf durch die Wand wollte, ist jetzt der Dumme. Auch mancher gut verdienende Oberstudienrat, der seinen Schülern die Rettung des Weltklimas unterjubelt, hat jetzt nasse Füße bekommen. Lehrgeld bezahlen zu müssen war in seinem politischen Lebenslauf eigentlich nicht vorgesehen.

An der Wahlurne gelten andere Gesetze

In der Wahlkabine sein Kreuzchen für eine angeblich CO2-freie Welt zu machen ist die eine Sache. Der Gang ins Büro des Autohändlers ist eine ganz andere. Dort rechnet man nicht in Regenbogenfarben, sondern in schwarzen und roten Zahlen. Die politische Gesinnung des Kunden fällt beim Preis auf die Nase.

Die Fahrzeuge auf dem Hof eines Autohändlers sind häufig kreditfinanziert. Schwer verkäufliche Gebrauchtwagen sind für Banken so attraktiv wie faule Kredite bei Immobilien. Kreditzinsen, Stellplatz, Versicherungen, Werbung und Betriebskosten schlugen täglich mit 25 bis 30 Euro pro Auto zu Buche. Rund 3.000 Euro Kosten entstehen pro E-Auto in 100 Tagen.

30.000 Euro Lehrgeld

Drei Jahre alte Elektroautos erzielten im September 2026 durchschnittlich noch 51,7 Prozent ihres ehemaligen Listenpreises. Aus 50.000 Euro wurden rechnerisch 25.850 Euro – wenn man die Fahrzeuge privat verkaufen könnte. Doch ein Händler will ja auch noch etwas verdienen, und bietet deshalb 20.000 Euro (vorausgesetzt er will das Auto überhaupt haben). Der Haken ist die Batterie: Ein Austausch ist teuer, und diese Haftung in der einjährigen Händlergarantie will kein Autohaus übernehmen. Fällt die Batterie unter 70 Prozent Leistungsfähigkeit, ist der Händler dran.

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Nun erkläre das der Lehrer, er von diesem Wertverlust betroffen ist, einmal seiner Schulklasse, der man vor drei Jahren die Vorzüge der neuen Mobilität so wortreich erläutert hatte. Rechnet man das finanzielle Erlebnis unseres Oberstudienrats auf Hunderttausende Autobesitzer in Deutschland hoch, dämmert einem ungefähr, wie viele Milliarden Euro Volksvermögen auf den grünen E-Wagen mit in den Graben gefahren wurden.