Hochverdient: Kant’scher Aufklärungspreis für AfD-Nachwuchspolitikerin Anna Nguyen

Die 33-jährige hessische AfD-Landtagsabgeordnete Anna Nguyen gehört zu den jungen deutschen Nachwuchspolitikern, deren Namen man sich merken sollte, weil sie diesem Land Mut und Hoffnung machen – und zwar weit mehr, als man dies von den meisten Vertretern ihrer Generation behaupten kann. Für ihre Partei ist Nguyen ein Glücksfall. Und das nicht nur wegen ihres eigenen Migrationshintergrundes (sie ist Tochter christlicher vietnamesischer Einwanderer), der einmal mehr die Absurdität des Rassismusvorwurfs samt Zuschreibung angeblicher AfD-Deportationsgelüste durch ein um seine Macht bangendes politisches Einheitskartell vor Augen führt. Sondern weil die studierte Betriebswirtin und selbständige Unternehmensberaterin aus Frankfurt als Musterbeispiel einer gebildeten und qualifizierten, echten “Powerfrau” gelten kann – in Abgrenzung zu Penisträgerinnen, Studienabbrechern und Quotenweibern im Menschenzoo der linkgrünen Pfründnerparteien.

Als Stadtverordnete im Frankfurter Römer und – seit der Hessenwahl vor einem Jahr – als Abgeordnete im Wiesbadener Landtag hat sich Nguyen durch eine unverwechselbare Mischung aus Sachkompetenz und Anmut viel Anerkennung erworben. Ganz anders als viele, zu viele Migrationsstämmige und Migranten in diesem Land hat sie sich nie in eine bequeme Opferrolle geflüchtet, um dadurch ihre Karriere zu boostern. Im Gegenteil: Sie verbittet sich die Reduzierung auf ihren Migrationshintergrund und lehnt jegliche Opferrolle, in der sich vor allem muslimische Funktionäre und Aktivisten oft suhlen, rigoros ab. Dabei hätte sie allen Grund, in diese Richtung zu protestieren: Die mehrfache Verhinderung ihrer Berufung zur Vizepräsidentin des hessischen Landtags – im Zuge der auch in allen anderen deutschen Parlamenten praktizierten antidemokratischen Ausgrenzung von AfD-Abgeordneten – trug teilweise eindeutig ausländerfeindliche und rassistische Züge, in diesem Fall natürlich geäußert von den Bessermenschen der Altparteien und daher nicht skandalisiert.

Erbe der Aufklärung bedroht

Für ihr politische Arbeit und ihre Standhaftigkeit im Sinne der antiideologischen politischen Aufklärung hat Anna Nguyen nun eine verdiente Auszeichnung erhalten: Das Bündnis “Aufbruch 2016”, eine überparteiliche Bürgerinitiative aus der Metropolregion Rhein-Neckar, die sich für eine Rückkehr zur rechtsstaatlichen Asyl- und Migrationspolitik einsetzt, hat sie vergangene Woche in Schwetzingen mit ihrem jährlich verliehenen Immanuel-Kant-Preis (genauer: “Preis für Kant’sches Aufklärertum”) geehrt. In seiner launigen Laudatio, in der er sarkastisch über deutsche Schafsbürgerschaft und Schafsbürgertum theoretisierte, würdige der Mannheimer Autor, Journalist und Kabarettist Hans-Peter Schwöbel Anna Nguyen für ihr Engagement pro Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Aufklärung – alles Themen, die heute in Deutschland zunehmend bedroht sind.

Anna Nguyen bedankte sich vor dem anwesenden Publikum – darunter waren auch ehemalige Preisträger wie der Islamkritiker und Filmemacher Imad Karim – mit einer so unterhaltsamen wie bewegenden Rede für die Auszeichnung. Der Ungeist von Cancel Culture und Zensur seien heute die schlimmsten Bedrohungen für das Erbe der Aufklärung, beklagte sie. “Auch Immanuel Kant würde heute gecancelt werden”, brachte sie den zunehmend totalitären Wahnsinn der Meinungsregulierung im Kampf gegen angebliche “Desinformation” und den Terror gegen Andersdenkende auf den Punkt. Nguyen berichtete auch von verstörenden diesbezüglichen eigenen Erfahrungen – wie etwa ihrem durch linksradikale Antifa-Faschisten gestörten und letztlich verhinderten Auftritt am Frankfurter Heinrich-von-Gagern-Gymnasium vor einem Jahr, Hassbriefen, Brandanschlägen und Drohungen gegen ihre Person.

Die AfD entdämonisieren

Sie ging auch nochmals auf die abstoßende, verlogene Hetzrede Michel Friedmanns vor dem hessischen Landtag ein, in der dieser den 50. Jahrestag des Judenretters Oskar Schindler für groteske, geschichtsvergessene Anfeindungen gegen die AfD missbrauchte und dabei auch vor schamlosester NS-Relativierung nicht zurückschrecke, indem er die hessische AfD allen Ernstes in die geistige Nähe des Nationalsozialismus rückte. Für diese unterirdischen Entgleisungen erhielt Friedmann am auch Ende noch Standing Ovations der versammelten Musterdemokraten. “Ich konnte das nicht fassen Noch nie habe ich eine so schlimme Rede gehört wie diese”, zeigte sich Nguyen entsetzt. Sie selbst sieht sich angesichts solcher bodenlosen und wahnhaften Gleichsetzungen umso mehr bestärkt in ihrem Bestreben, die “AfD zu entdämonisieren” und für deren realistische Wahrnehmung als bürgerliche-konservative, wertebasierte Partei zu kämpfen.

Trotz allem gibt sie sich am Ende für Deutschland optimistisch, auch was den Fortbestand der Ideale der Aufklärung anbelangt. Ihre Dankesrede beschloss Nguyen denn auch mit einem sinnfälligen Wortspiel: “Yes, we Kant!”