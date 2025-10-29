Höcke, der Ossi?

Man muss die vielfältigen Strategien, mit denen die deutsche Medienlandschaft gegen die AfD vorgeht, hier nicht einzeln aufzählen. Erstens kennt sie ohnehin jeder Leser, und zweitens würde der vorliegende Beitrag dann doppelt so lang. Das größte Feindbild, nämlich der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke, darf sich geehrt fühlen, dass explizit für ihn eine eigene Strategie aus der Taufe gehoben wurde… ja klar: “Bernd”! Ha. Ha. Ha. Aber nein, es gibt noch eine andere Strategie, die auch jenseits der mäßig witzigen ZDF-“heute-show” angewandt wird: Höcke wird vorgeworfen, dass er sich nur als Ossi „inszenieren“ würde, sprich: Dass er nur so tut als ob, um Wählerstimmen zu generieren.

Tatsächlich wurde Höcke 1972 in Nordrhein-Westfalen geboren. Er wuchs also im Westen des geteilten Deutschlands auf. Mittlerweile ist des Landes- und Fraktionsvorsitzender des Thüringer Landesverbandes. Auf den ersten Blick wirkt er damit wie ein Glücksritter: Nach der deutschen Wiedervereinigung drängte es viele Westdeutsche in den Osten. Wer enttäuscht war, auf dem Karriereweg hängengeblieben zu sein, konnte auf einmal mit wenig Mühe Chefposten in Verwaltung und Wirtschaft der neuen Bundesländer ergattern. Viele Ostdeutsche fühlten sich damals nicht ganz zu unrecht „kolonialisiert“. Dass westdeutsche Politiker die systemische “Angleichung” der Verwaltung beider ehemaligen deutschen Staaten im Osten dirigierten, war in den ersten Jahren nach der Einheit nichts Ungewöhnliches; der aus Rheinland-Pfalz stammende CDU-Politiker Kurt Biedenkopf war von 1990 bis 2002 erster Ministerpräsident Sachsens, und auch in Thüringen war mit Bernhard Vogel (1990-2003, nach einem Intermezzo von Edmund Stoiber) ein “Wessi” erster Landesvater. In den Ostverbänden der Parteien fanden sich etliche Westdeutsche.

Die große Karriere im Osten?

Nach Gründung der AfD 2013 wiederholte sich das Schauspiel: Auch in deren ostdeutschen Landesverbänden fanden sich viele aus dem Westen stammende Politiker. Hat Höcke also nur „rübergemacht“, womöglich in der Hoffnung, ein schnelles Mandat abzugreifen? Nein – denn er zog ja bereits 2008 nach Bornhagen, und damals konnte noch niemand die Gründung der AfD vorhersehen. Aber vielleicht lockte dann ja die große Karriere im Osten? Wieder nicht: Während Höcke bereits in Thüringen wohnte, arbeitete er noch an einer Schule in Hessen. Beide Orte liegen nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Nach Google Maps dürfte Höcke damals etwa 20 bis 30 Minuten mit dem Auto bis zur Arbeit gebraucht haben.

In einem Leserbrief des damals noch völlig unbekannten Höcke an eine Regionalzeitung aus dem Jahr 2006 findet sich folgendes Zitat über die Bombardierung Dresdens: „In der Weltgeschichte sind niemals zuvor und niemals danach in so kurzer Zeit so viele Menschen vom Leben zum Tode befördert worden wie im ehemaligen Elbflorenz.“ Man kann diese Äußerung als unklug ansehen, da sie inhaltlich falsch ist (die Atombombe von Hiroshima war verheerender) oder weil sie sich als Relativierung des Holocaust ansehen lässt; aber darum geht es hier nicht. Sie zeigt vielmehr, dass Höcke schon sieben Jahre vor Gründung der AfD einen emphatischen und emotionalen Bezug zu Ostdeutschland hatte.

Auch das westdeutsche “Stadtbild” auf dem Vormarsch

Aber viel wichtiger ist dies: Höcke ist tatsächlich “Ostdeutscher”, sogar im historischen Wortsinn. Seine Großeltern väterlichseits stammen aus Ostpreußen. Die Erinnerung an die verlorene Heimat wurde in der Familie immer hochgehalten. Höcke erinnerte sich 2015 in einer Rede daran, dass sein Vater die Wiedervereinigung, obwohl selbsrt überzeugter Antikommunist, ablehnend kommentiert habe, denn er fürchtete – wie sich bald zeigen sollte, zu Recht –, dass sich die Multikulturalisierung auch im Osten breitmachen werde. Seine damalige Prognose wurde in negativer Hinsicht sogar weit übertroffen, denn mittlerweile man sieht zwischen Rostock und Erfurt immer häufiger das aus Westdeutschland vertraute orientalisierte „Stadtbild.“

Ein positiver Bezug zu Ostdeutschland lässt sich bei Höcke also schon früh festmachen. Aber fehlt ihm nicht die ostdeutsche Sozialisation? Hier wäre die Gegenfrage angebracht, wie diese eigentlich aussehen soll? Ist man beispielsweise Ossi, wenn man im Westen aufwuchs, aber in eine marxistische Familie hineingeboren wurde? Umgekehrt gab es auch in der DDR zahllose Menschen, die sich der SED-Propaganda entziehen konnten. Das war zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Doch auch wer sich als Dissident gegen die DDR stellte, wurde dennoch von ihr geprägt – wenn auch auf eine andere Weise. Wenn man Höcke vorwirft, keine Sozialisation in der DDR erfahren zu haben, was ist dann mit Jean-Pascal Hohm? Dieser wurde 1997 geboren und sitzt aktuell im Brandenburger Landtag. Er gilt als nächster Parteivorsitzender der Jungen Alternative. Sind seine Ossi-Identität und die DDR also nicht untrennbar miteinander verbunden?

Anbiederung an die Ostalgiker?

Natürlich spricht Höcke kein Ostdeutsch. Aber auch der gebürtige Sachse Maximilian Krah sächselt nicht, und in Mecklenburg spricht man eher Norddeutsch. Der Dialekt kann also auch nicht das entscheidende Kriterium sein. Und wieso sollte nicht auch ein Wessi das ostdeutsche Lebensgefühl bejahen? Wie genau dieses aussieht, muss wohl jeder Ossi für sich selbst beantworten; vielleicht trinkt man gerne Vita-Cola, vielleicht hat man eine Datsche statt einer Gartenlaube oder man mag einfach die Landschaft.

Ein wichtiges Symbol für die Ost-Identität ist jedenfalls ein Moped der Marke Simson, auf dem Höcke schon zu Wahlkampfveranstaltung angefahren ist. Er setzt sich vehement für die Traditionspflege dieses klassisch ostdeutschen DDR-Kultmobils ein. Nun wird Hocke in Westfalen aber wohl ein anderes Modell besessen haben – sofern er denn überhaupt ein Moped besaß. Ist das also Anbiederung an die Jugend und an die “Ostalgiker”? Durchaus; aber unterscheidet sich Höcke damit von Politikern anderer Parteien? Natürlich nicht. Vor einigen Jahren wollte die CSU dem Youtuber Rezo begegnen und rief ihr eigenes Format “CSYOU” ins Leben, doch die Sendung war ein reines Kunstprodukt. Die “heute-show” präsentierte voll Schadenfreude Vorher-Nachher-Bilder des Moderators, zuerst im klassischen Look, dann in hipper Influencer-Optik. Doch das Projekt scheiterte. Die Original-Videos sind mittlerweile nicht mehr verfügbar – aber viele weitere Videos, die das kühne Vorhaben hämisch aufs Korn nehmen. Höcke hingegen ist auf Erfolgskurs. Und damit gilt nicht zuletzt das demokratische Argument: In Thüringen kommt die AfD auf knappe 40 Prozent in den Umfragen, und auch sonst kann Höcke bei Auftritten außerhalb seines Bundeslandes zuverlässig die Massen mobilisieren. Offensichtlich akzeptieren die Ostdeutschen ihn als einen der ihren.

Ein Wessi kann niemals Ossi werden, aber umgekehrt?

Ganz allein steht Höcke übrigens nicht, was die Strategie seiner Gegner anbelangt, AfD-Politikern ihre ostdeutsche Authentizität abzusprechen; so hieß es beispielsweise immer wieder, dass auch Alexander Gauland – zumindest von 2015 bis 2021 die unangefochtene Führungsfigur der Partei – ein Wessi sei. Das scheint auf den ersten Blick auch zu stimmen: Bildungsstationen in Darmstadt, Marburg und Gießen, dann arbeitete er für den CDU-Politiker Walter Wallmann zuerst im Bundestag der Bonner Republik, folgte diesem dann nach Frankfurt, als dieser Oberbürgermeister wurde, und leitete anschließend die Staatskanzlei in Wiesbaden, als Wallmann hessischer Ministerpräsident wurde. Aber: Geboren wurde Gauland in Chemnitz. Er floh im Alter von 18 Jahren aus der DDR, nachdem ihm dort die Aufnahme eines Studiums verweigert worden war. Nach seiner (ersten) politischen Karriere zog es ihn nach Potsdam, wo er von 1991 bis 2005 die “Märkische Allgemeine Zeitung” herausgab.

Im Klartext soll das also heißen: Ein Wessi kann niemals Ossi werden, ein Ossi aber sehr wohl Wessi!? Die deutschen Hauptstrommedien haben diesbezüglich niemals eine klare Linie gefunden: Mal berichten sie, dass die Wessis den armen Ossis Karrieremöglichkeiten vorenthalten – aber schon kurz darauf schimpfen sie wieder auf den Jammer-Ossi, der nicht zu schätzen wisse, was die Wessis alles für ihn getan haben und stattdessen lieber trotzig AfD wählt. Aber geht es an dieser Stelle nun um Björn Höcke, um Alexander Gauland, um die AfD – oder um Ossis und Wessis? Nein, eigentlich geht es um etwas völlig anderes.

Spitzfindigkeiten bei der Identitätshinterfragung

Die Medien haben ein Problem damit, Höcke als Ostdeutschen anzuerkennen, obwohl es gute Argumente dafür gibt, dass er genau das ist. In ihren Augen “tut er nur so, als ob”. Diese Spitzfindigkeiten bei der Identitätshinterfragung ist bemerkenswert – denn umgekehrt ist ein Mann, der sich als Frau fühlt oder definiert, in den Augen der meisten Journalisten auch tatsächlich eine Frau, ohne dass dies auch nur in Frage gestellt werden darf – selbst dann, wenn er offensichtlich noch immer etwas zwischen den Beinen baumeln hat. Dabei sind die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau doch wohl viel größer als zwischen Ost- und Westdeutschen! Es gibt es zwar, keine Frage; so erklärte beispielsweise der systemtreue Biologe Johannes Krause, dass im ostdeutschen Erbgut große slawische Einflüsse nachgewiesen wurden. Dies dürfte dann aber für Ostpreußen in weit höherem Maße gelten. Vielleicht ist Höcke sogar slawischer als die meisten Ostdeutschen? Aber das könnte nur ein Gentest mit Gewissheit zeigen.

Allein optisch wird ein transsexueller Mann in den meisten Fällen noch von einer Frau zu unterscheiden sein. Aber könnte man den Westdeutschen in Ostdeutschland auf den ersten Blick erkennen? Denn anders als beim Geschlecht existieren hinsichtlich einer ost- beziehungsweise westdeutschen Identität tatsächlich fließende Übergänge und ein breites Spektrum.