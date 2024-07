Hoeneß labert wieder dummes Zeug: „Ich hätte Orbán längst aus der EU geschmissen…“

Sobald sich Uli Hoeneß politisch äußert, wird’s meist peinlich. Mindestens genauso peinlich reagieren allerdings weite Teile unserer Blase auf eine Aussage wie „Der Orbán ist völlig überschätzt!“ Exemplarisch dafür ein Satz, den mir ein Kumpel auf Telegram zu Hoeneß schrieb: „Der millionenfache Steuerhinterzieher soll lieber seine Fresse halten!“ Bitte, was? Auf der einen Seite jammern wir – völlig zu recht! – über eine Steuer- und Abgabenlast von bis zu 70 Prozent, und auf der anderen Seite wird ein Held wie Hoeneß als „Steuerhinterzieher“ beschimpft? Ja, „Held“! Richtig gelesen! Denn wie sagte schon der große deutsche Autor Akif Pirinçci: „Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt – es ist eine Heldentat!“

Am letzten Wochenende feierte der SV Seligenporten aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sein 75-jähriges Bestehen. Ehrengast: Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München holte in der bayerischen Provinz zu einem „weltpolitischen Rundumschlag“ aus, wie es eine Sportseite wohlwollend ausdrückte. In Wahrheit ist Uli inzwischen zu einer kaum zu ertragenden Mischung aus Tagesschau-Gucker und Wutbürger mutiert.

Hoeneß: „Der Orban wird völlig überschätzt“

Ein paar Kostproben: „Jeden Morgen, wenn ich am Tegernsee aufwache (Hoeneß’ Wohnsitz, Anm. d. Red.) und meine Zähne putze, bin ich froh, in Deutschland zu leben. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben in den USA und Trump ist der Präsident“. Auf der Ahnungslosenskala bekommt Uli für diese Aussage eine glatte Zehn. Aus Hoeneß’ Sicht sollten wir Deutschen, statt zu jammern, endlich lieber wertschätzen, was wir haben: „Die Stimmung im Land ist nicht gut, sie ist schlecht. Diese ewige Klagerei und der Pessimismus bringt nichts.“ Wie weltfremd. Hoeneß tut ja geradezu so, also gäbe es für die schlechte Stimmung keine guten Gründe.

Für den nächsten Punkt muss ich unbedingt “Sport 1” zitieren, damit Sie, lieber Leser, mal sehen, was für einen Irrsinn der geneigte Follower der Mainstream-Medien so aufgetischt bekommt: „Ärger äußerte Hoeneß auch über den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat und immer wieder wegen seiner autoritären Politik in der Kritik steht – zuletzt unter anderem wegen seines eigenmächtigen, als ,Friedensmission’ beworbenen Besuchs bei Russlands Präsident Wladimir Putin, zu dem ihm eine zu große Nähe vorgeworfen wird.“

Grundlegendes läuft schief

Irre, oder? Zunächst einmal war Orbán da in seiner Funktion als ungarischer Ministerpräsident unterwegs. Mit seiner EU-Ratspräsidentschaft hatte seine Friedensmission nichts zu tun. Außerdem besuchte er zuerst den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und reiste danach erst zu Putin. Und „Friedensmission“ schreibt “Sport 1” natürlich in Tüttelchen, um seinen Lesern zu signalisieren: Fallt bloß nicht auf den Orbán rein! Einer, der eine große Nähe zu Putin hat, führt nichts Gutes im Schilde! Da weiß man wirklich nicht, was man dämlicher finden soll, die Einleitung von “Sport 1” oder Ulis Aussage: „Der Orban wird völlig überschätzt. Ungarn ist ein Land mit acht Millionen Einwohnern – und er führt sich auf, als hätte er 200. Ich hätte den schon längst aus der EU rausgeschmissen.“

Beim nächsten Punkt hätte Hoeneß selbst drauf kommen können, dass in Deutschland etwas Grundlegendes schief läuft:„Gott sei Dank gab es (bei der Europameisterschaft, Anm. d. Red.) keine Anschläge. Da hatte ich eine panische Angst. Ich muss sagen, unser Innenministerium und die Polizei haben einen wahnsinnig guten Job gemacht, auch wenn es manchmal genervt hat. Aber Sicherheit geht über alles. Deswegen werden wir in Zukunft da noch mehr akzeptieren müssen.“ Ach nö! Lasst uns lieber die kulturfremde Massenmigration eindämmen und alle „Gefährder“ rausschmeißen – dann brauchen wir auch keine „panische Angst“ mehr vor Anschlägen zu haben!

It’s time to say goodbye, Uli!

Hoeneß, inzwischen 72, mischte sich dann auch noch ungebeten in die Diskussion ein, ob sich Joe Biden aufgrund seines Gesundheitszustands aus dem Präsidentschaftsrennen zurückziehen sollte (zu dem Zeitpunkt hatte Biden sich noch nicht zurückgezogen, Anm. d. Red.): „Ich mache mir auch persönlich meine Gedanken, wenn ich da die Geschichte in Amerika mit Biden erlebe. Da habe ich heute einen guten Satz gelesen. Es gehört auch Größe dazu, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu finden. Das gilt für alle.“ WOW! Was für ein Satz! Wo hat Uli den denn gelesen? Auf einem Abreißkalender für Allgemeinplätze?

Fakt ist: Uli Hoeneß hat sein sicheres Händchen für den Ballsport verloren. Salihamidžić, Kahn, Nagelsmann, Tuchel, im letzten Jahr nur mit verdammt viel Glück Meister geworden, in diesem Jahr überhaupt nichts gewonnen, die hochnotpeinliche Posse um einen neuen Trainer, nur um dann am Ende einen Rookie zu verpflichten, der mit seinem Klub abgestiegen ist. Da ist nicht mehr viel übrig von dem einst so geschickten und erfolgreichen Strippenzieher des FC Bayern. Von daher empfehle ich Uli einzusehen, dass seine Zeit vorbei ist – und es Joe Biden gleichzutun. Bevor alles nur noch peinlicher wird.