Hoffen auf den Bradley-Effekt: Erlebt Deutschland morgen doch noch sein blaues Wunder?

Laut letzten Umfragen wird Deutschland morgen ein “Weiter so” wählen und damit die zwingende Fortsetzung der selbstzerstörerischsten Politik auf deutschem Boden seit den Tagen von Hitlers Nero-Befehl: Noch mehr Messermord und Totschlag durch eine fehlgeleitete kulturfremde Problemmigration, noch mehr Industrievernichtung durch eine klimawahnbehaftete energiepolitische Geisterfahrt, noch mehr Polarisierung und Fragmentierung einer Bevölkerung, die kein Volk mehr, sondern nur noch eine Siedlungsgemeinschaft von Gruppen und Milieus ist, die untereinander nichts mehr gemein haben. Ob die Galionsfigur dieses Kamikazekurses letztlich Merz, Scholz oder Habeck heißt, ist völlig schnuppe. Zwar wird morgen Abend in jedem Fall eine stabile, absolute bürgerliche Mehrheit rechnerisch möglich sein (bei aktuell 32 Prozent für die Union und mindestens 20 Prozent für die AfD) – doch diese Option ist bekanntlich durch eine gegen jeden demokratischen Geist und gegen jede Intention des Grundgesetzes gerichtete Brandmauer von vornherein sabotiert worden. Das Resultat: Bei der morgigen Wahl bleibt somit nur die Wahl zwischen zwei Optionen. Entweder die AfD – oder eine beliebige der übrigen Parteien als “fifty shades of the same shit”.

Viele verzweifeln schier daran, dass die AfD als Realopposition und einzige politische Kraft, die für eine substanzielle politische Wende steht, nur bei 20, vielleicht auch 22 oder 24 Prozent steht. Denn im Umkehrschluss bedeutet dies, dass drei Viertel der Deutschen – Nichtwähler unberücksichtigt – weiterhin für den von einer linksgrünen Minderheit dominierten, ideologiegetriebenen Kurs der Leidensverlängerung votieren. Zwar arbeitet die Zeit für die Kräfte des Wechsels, da die Zahl der Aufgewachten und auf dem harten Pflaster der Realität Aufschlagenden mit jedem Tag größer wird; doch es sind einfach noch zu viele eingelullt und vegetieren in ihren etablierten Blasen dahin, wohlig abgeschirmt von den Unbilden einer sich ringsherum immer unerbittlicher aufdrängenden Wirklichkeit. Der Prozess des Augenöffnens vollzieht sich stetig, aber viel zu langsam – auch, weil er eben nicht durch Einsicht, sondern nur durch persönliche heilsame Schockerfahrungen vorankommt.

Sind viel mehr restlos bedient, als bislang bekannt?

Beschleunigt wird er allein durch subjektive Bereicherungserfahrungen – doch die sind (zum Glück oder leider?) immer noch zu selten. Dabei gibt es derer etliche: Die Asylunterkunft in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das von einer Migrantengang an der Schule gemobbte oder verprügelte Enkelkind. Ein Mädchen aus dem eigenen Verwandten- oder Freundeskreis, das Opfer eines sexuellen Übergriffs durch sogenannte Geflüchtete wird. Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden, verübt von Banden mit Clanhintergund. Begegnungen der dritten Art mit “Schutzsuchenden” oder sonstigen Vielfaltsmanifestationen in U- oder S-Bahn oder auf dem Marktplatz. Schlimmstenfalls sogar eine direkte Involvierung in einen Anschlag oder Messerangriff. Konfrontationstherapie ist Individualtherapie – und eignet sich deshalb schlecht, um ein kollektives Umdenken zu bewirken.

Was aber, wenn es vielleicht inzwischen schon ganz anders ist? Was, wenn unter dem Eindruck der unsäglichen Lügen, der heuchlerischen Debatte um die Brandmauer im Bundestag im Kontext der Debatte um das Zustrombegrenzungsgesetz schon heute viel mehr Deutsche insgeheim restlos bedient sind, als dies allgemein bekannt ist? Was, wenn viele von uns und zu einem weitaus größeren Teil, als gemeinhin medial vermittelt und demoskopisch erfasst, nach Magdeburg, Aschaffenburg und München inzwischen längst grimmig entschlossen sind, dem grassierenden Wahnsinn und den Parteien, die ihn hervorgebracht haben, einen Denkzettel zu verpassen? Kurzum: Was, wenn morgen auf einmal viel, viel mehr Menschen die AfD wählen werden, als es die Medien und ihre gedungenen Umfrage-Auguren je errechnet und erwartet haben?

Konformitätsdruck selbst bei Umfragen

Es gibt ein historisches Beispiel für eine solche unvorhergesehe, schlagartig aufgetretene Diskrepanz zwischen dem öffentlich vorab prognostizierten und dem dann real an der Urne offenbarten Stimmungsbild: Tom Bradley, der afroamerikanischen Bürgermeister von Los Angeles, verlor 1982 trotz einer in allen Umfragen vorhergesagter haushoher Führung die Wahlen zum Gouverneur von Kalifornien krachend. Sieben Jahre später wiederholte sich fast derselbe Vorgang im Fall des ebenfalls schwarzen Demokraten Douglas Wilder, der 1989 die Wahlen zum Gouverneur von Virginia zwar gewann, aber mit einem weitaus geringerem als dem vorausgesagten Stimmenvorsprung. In beiden Fällen war die Abweichung zwischen den (im Gegensatz zu den heute in Deutschland aktiven Instituten damals durchaus seriös und unvoreingenommen arbeitenden) Meinungsumfragen und dem späteren Ergebnis riesig – was nur einen Schluss zuließ: Die Bürger hatten in den Befragungen und anonymisierten Erhebungen zuvor eine andere Wahlentscheidungen angegeben, als sie später dann in der vertraulichen, geheimen und geschützten Umgebung der Stimmkabine tatsächlich tätigten.

Was war der Grund für diese taktische Lüge? Frappierenderweise derselbe, der heute auch auf Deutschland zutrifft: Wenn ein zunehmend totalitäres Meinungsklima, das jedes Bekenntnis zu einer bestimmten Position oder Partei mit sozialer Ächtung straft, immer mehr Menschen konditioniert, ihre eigentlichen Ansichten und Gedanken zu verleugnen, dann geht der so erzeugte Konformitätsdruck irgendwann soweit, dass man sich selbst in anonymen Meinungsumfragen gegenüber dem Fragesteller nicht mehr traut, offen zu bekennen, wen man wirklich zu wählen entschlossen ist – und stattdessen eine bewusst falsche, sozial erwünschte Antwort auswählt. Je unerbittlicher und hetzerischer die Anfeindungen gegenüber den unliebsamen Meinungen sind, umso stärker dieser Drang zur Verstellung – und umso größer fällt dann die Abweichung zwischen Umfrage- und Wahlergebnissen (und damit der Überraschungseffekt) aus.

Taqiya des gesunden Menschenverstands

Im Fall Bradleys und auch Wilder war die öffentliche Erwartungshaltung, sich für einen schwarzen Kandidaten auszusprechen, so groß gewesen, dass viele Befragte aus Angst, sich damit als “Rassist” zu outen, ihre eigentlichen Sympathien für einen der weißen Gegenkandidaten verleugneten – obwohl sie fest entschlossen waren, diesen statt der farbigen Kandidaten zu wählen. Dieses Phänomen wird seither als Bradley- oder auch Wilder-Effekt bezeichnet. Bezugnehmend auf die Stigmatisierung der AfD in diesem Wahlkampf stellt sich nun die hoffnungsfrohe Frage: Könnte sich eben dieser Effekt auch in Deutschland bei den morgigen einstellen? Alles, was es dazu bräuchte, wäre eine signifikant hohe Zahl an Wählern, die insgeheim erkannt haben, von welch einer imbezilen, infamen, zwischen Unfähigkeit und Bosheit oszillierenden politischen Bande dieses Land in Grund und Boden regiert wird – und die inzwischen dem System insgesamt so wenig Vertrauen entgegenbringen, dass sie ihren Protest zwar in der Privat- und Gruppensphäre unterdrücken, ihn aber trotzdem still, unangekündigt, anonym und vor allem ohne jede Offenbarung gegenüber Dritten kalt lächelnd bei der morgigen Stimmabgabe zum Ausdruck bringen werden. Ungeahnt, unerwartet, zur schockierten Überraschung des Establishments – und erbarmungslos effizient.

Sollte es so kommen, dann wäre dies nicht nur eine Chance für Deutschland, den nötigen Politikwechsel doch schon schneller zu bekommen. Es würde auch erklären – und auch zur nachträglichen Rechtfertigung und Ehrenrettung gereichen –, dass bislang ein scheinbar so großer Teil der deutschen Bevölkerung mit solcher Lethargie und Duldungsstarre den eigenen Niedergang durch eine verantwortungslose zynische Clique machtbesessener Ideologen und Autokraten hingenommen hat. Die vermeintlichen Schlafschafe wären dann doch aufgeweckter als gedacht und hätten sich bislang – in einer Art Taqiya des gesunden Menschenverstands – lediglich “musterdemokratisch” verstellt, obwohl sie insgeheim schon längst ihren Bruch mit der herrschenden Kaste und ihrer Propaganda vollzogen haben. Sollte dies morgen wirklich dazu führen, dass am Ende vielleicht 30 Prozent oder noch mehr für die AfD drin sind: Dann hätten die Deutschen am Ende doch mehr demokratisches Rückgrat und echte Zivilcourage bewiesen, als man ihnen im Lichte aller hässlichen Erfahrungen der letzten fünf Jahre jemals zugetraut hätte.

Man wird ja wohl noch träumen dürfen.