Hoffnung auf Corona-Aufarbeitung am Verwaltungsgericht Darmstadt

Vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt ist seit 40 Monaten ein Verfahren wegen der Ungleichbehandlung von Geimpften und Genesenen anhängig. Der Staat hätte beweisen müssen, dass die natürliche Immunisierung der Genesenen schlechter wäre als der Schutz der Geimpften, der sich ab 2022 als ziemlich schlecht herausgestellt hat. Jetzt hat der Kläger beantragt, die maßgeblichen politischen Hauptverantwortlichen Lothar Wieler, Jens Spahn und Karl Lauterbach als Zeugen zu vernehmen. Müssten sie tatsächlich vor Gericht aussagen, so wäre das ein wichtiger Baustein bei der Corona-Aufarbeitung.

Am 4. Januar 2022 hat der Verfasser dieses Beitrags eine Untätigkeitsklage gegen seine eigene “Genesenenbescheinigung” vom 18. September 2921 eingereicht, weil diese nur sechs Monate – bis zum 24. Februar 2022 – und nicht wie bei „Geimpften“ zwölf Monate – also bis zum 24. August 2022 – gültig war. Auf verschiedenen Webseiten, etwa hier und hier, wurde damals darüber berichtet. 10 Tage danach wurde die Verordnung zur Änderung der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 14. Januar 2022 erlassen, die der Verfasser in seinem Aufsatz „Gesetzgebung per Untervollmacht? Zur Verkürzung des Genesenenstatus auf 3 Monate in Deutschland“ am 18. Januar 2022 auf “tkp” kritisierte.

Berechtigtes Klägerinteresse

Aus den gleichen Gründen wurde besagte Verordnung vom Verwaltungsgericht Osnabrück mit Beschuss vom 4. Februar 2022, vom Verwaltungsgericht Hamburg mit Beschluss vom 14. Februar 2022 und vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 3. März 2022 für verfassungswidrig erklärt. Darauf wurden mit Wirkung zum 19. März 2022 die Impf-, Genesenen- und Testnachweise in Paragraph 22a, Absätze 1 bis 3 des Infektionsschutzgesetzes gesetzlich geregelt: Ihre Gültigkeit wurde sechs beziehungsweise drei Monate halbiert und den Verwaltungsgerichten die Möglichkeit zur Überprüfung entzogen. Nur noch das – politisch zuverlässig besetzte – Bundesverfassungsgericht war jetzt zuständig. Damit war die Klage vom 4. Januar 2022 in der Hauptsache erledigt, denn gegen die befristete Änderung des Infektionsschutzgesetzes wäre nur eine Verfassungsbeschwerde zulässig gewesen.

Die Verwaltungsgerichtsordnung kennt aber in Paragraph 113 das Mittel der Fortsetzungsfeststellungsklage: Mit ihr kann ein Klageverfahren, das sich in der Hauptsache erledigt hat, mit dem Antrag fortgesetzt werden, die Rechtswidrigkeit der ursprünglichen Entscheidung festzustellen. Dafür muss es ein berechtigtes Interesse des Klägers geben. Auch ideelle Interessen sind anerkannt. Das ist beispielsweise bei einer Grundrechtsverletzung oder einem Rehabilitationsinteresse gegeben.

Missachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes

Spätestens mit der Halbierung der Dauer der Impfbescheinigung und des Genesenennachweises war offensichtlich, dass die Geltungsdauer des Genesenennachweises völlig willkürlich, unter Missachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, festgelegt wurde. Sie verfolgte nur den Zweck, auch die Genesenen zur Duldung der Verabreichung gentechnisch hergestellter Proteine, die wahrheitswidrig als “Impfstoffe” bezeichnet wurden, zu nötigen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Grundgesetz ist wohgemerkt ein Grundrecht.

Aus den harten Auseinandersetzungen um die Corona-Politik ergibt sich nicht nur ein politisches Interesse der Allgemeinheit an der Feststellung des damaligen Verfassungsbruchs, sondern auch ein persönliches Rehabilitationsinteresse der Regierungskritiker, zu denen auch der Kläger zählt. Nach seiner Einlieferung in das Klinikum Darmstadt diskutierte der Verfasser mit dem dortigen Oberarzt über den Sinn der sogenannten “Impfungen”. Dieser konnte rasch erkennen, einen Maßnahmenkritiker vor sich zu haben (er dürfte womöglich zuvor schon im Internet über ihn recherchiert haben); jedenfalls erschien “zufällig” bald darauf ein Reportageteam von “Spiegel TV” aus Hamburg – und fand, welche Überraschung, auf der dortigen “Corona-Station” den von seinem Arzt vor laufender Kamera als “Risikopatient” titulierten, weil umgeimpften Maßnahmenkritiker vor.

Legitimes Rehabilitationsinteresse

Die hochgradig tendenziöse Sendung wurde am 8. September 2021 auf RTL ausgestrahlt und provozierte eine Vielzahl von Hasskommentaren gegen den Verfasser. Am 23. November 2021 wurde in der ARD-Sendung “Report Mainz” sodann ein zwar sachlicheres Interview mit dem Verfasser ausgestrahlt, das aber gleichwohl ebenfalls von Ausgrenzungsabsichte geprägt war. Schließlich berichtete “Spiegel TV” am 28. Februar 2022 vor einem Montagsspaziergang in Rüsselsheim mit rund 300 Teilnehmern, bei dem das Kamerateam den Verfasser zufällig erneut getroffen und interviewt hatten. Dass dieser wegen der Außenaufnahme zuvor eigens mit Mikrofonen verkabelt werden musste, wurde in der Sendung natürlich nicht gezeigt; es sollte der Anschein eines “spontanen” Interviews vermittelt werden.

Das alles ist kaum mehr als drei Jahre her. Die als “Schwurbler” und “Verschwörungstheoretiker” hemmungslos diffamierten Wissenschaftler, die schon früh die Wirksamkeit der als “Impfstoff” deklarierten, fahrlässig experimentellen mRNA-Gentechnik-Präparate anzweifelten, haben rundum Recht behalten. Einige von ihnen wurden persönlich unter Druck gesetzt, was die Betroffenen durchaus als politisch motivierte Verfolgung verstehen konnten und durften. Es dürfte den damaligen Hasspredigern aus dem Regierungslager heute vielleicht peinlich sein, an ihre damaligen Aussagen erinnert zu werden. Und genau deshalb haben die damaligen Zielscheiben von regierungsnahem Hass und Hetze jetzt ein Rehabilitationsinteresse.

Die geladenen Zeugen

Der Verfasser – und Kläger in Darmstadt – hat daher jetzt beantragt, eine mündliche Verhandlung mit einer Beweisaufnahme durchzuführen, mit folgendem Wortlaut:

“Hierfür wird die Vernehmung folgender Zeugen beantragt:

Prof. Dr. Lothar Wieler, ladungsfähige Adresse zu erfragen über das Robert-Koch-Institut Der Zeuge war zur fraglichen Zeit Präsident des Robert-Koch-Instituts und kann dazu Auskunft geben, auf welcher wissenschaftlichen Datenbasis die Festlegung der Gültigkeit der Genesenenbescheinigung zunächst auf 6 Monate festgesetzt und später auf 3 Monate verkürzt wurde.

Jens Spahn, c/o Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Die Website “Lobbypedia” schreibt über den Zeugen: ‚Neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter war Spahn zwischen 2006 und 2010 an einer Lobbyagentur beteiligt. … Die Firma beriet schwerpunktmäßig Kunden aus dem Gesundheitssektor, während Spahn gleichzeitig als Gesundheitspolitiker im Gesundheitsausschuss saß.‘ Der Zeuge war Anfang 2020 Bundesgesundheitsminister. In dieser Zeit war Bill Gates, nach Veröffentlichungen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC Anteilseigner der BioNTech SE, in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten unterwegs, um den Regierungen noch gar nicht entwickelte Impfstoffe zu verkaufen. Der Zeuge kann darüber Auskunft geben, mit welchen Argumenten Bill Gates die Bundesregierung davon überzeugen konnte, trotz der katastrophalen Erfahrungen mit dem Schlafmittel Contergan in den frühen 60er Jahren ein noch in der Entwicklung befindliches Präparat, das schon aus Zeitgründen nicht sorgfältig getestet werden konnte, für einen zigmillionenfachen Einsatz massenhaft einzukaufen.

Prof. Dr. Karl Lauterbach, c/o Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. In seine Amtszeit als Bundesgesundheitsminister fiel die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht, die dann aber vom Bundestag nicht beschlossen wurde. Wegen des geplanten allgemeinen Zwangs hätten besondere Anforderung an den legitimen Zweck, die Eignung, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit vorliegen müssen. Der damalige verantwortliche Minister sollte in der Lage sein, den Gedankengang der damaligen Bundesregierung darzulegen, anhand dessen das Gericht auch die SchAusnahmV beurteilen kann. Weil mehr als 3 Monate nach der Bundestagswahl vom 23.02.25 keine Anzeichen für eine politische Aufarbeitung der Corona-Politik zu erkennen ist und weil der Beklagte ein Anerkenntnisurteil ablehnt und eine anderweitige Erledigung des Feststellungsinteresse des Klägers nicht zu erreichen ist, wäre es nach immerhin 40 Monaten seit der Klageerhebung an der Zeit, eine mündliche Verhandlung zu planen.“

Die obige Passage ist dem Schriftsatz des Verfassers vom 25. Mai 2025 in seiner Eigenschaft als Kläger entnommen. Der ganze Vorgang findet sich übrigens hier veröffentlicht.

Nicht an den Weihnachtsmann glauben

Natürlich gibt es auch diesmal wieder keinen Anlass, an den Weihnachtsmann zu glauben. Nach dem Konzept der Gewaltenteilung sollten die Gerichte die Bürger vor einem übergriffigen Staat schützen; doch spätestens seit Corona beschützen sie den übergriffigen Staat gegen seine unbequemen Bürger. Wer als Richter Karriere machen will, sollte nicht durch regierungskritische Urteile auffallen. Denn schließlich entscheiden am Ende Parteien und Politiker über seine Beförderung.

Die aktuelle Strategie der Gegenseite ist daher auch im Darmstädter Verwaltungsverfahren, das Feststellungsinteresse des Klägers zu bestreiten. Aber natürlich muss alles noch demokratisch aussehen; wenn ein Verfahren daher von einer großen Öffentlichkeit beachtet wird, kann ein Gerichte durchaus noch nach Gesetz und Recht entscheiden, statt nach dem Interesse der Politik. Doch dafür muss die Öffentlichkeit überhaupt von dem Verfahren wissen. In über drei Jahren hat das Verwaltungsgericht Darmstadt das Verfahren verschleppt. Es wird absehbar auch jetzt keine Initiative entwickeln, die drei benannten Zeugen zu laden. Der Verfasser hat daher auf seiner privaten Website unter einen Raum geschaffen, wo einfache Bürger in einem Gästebuch ihre Fragen formulieren können, die sie den Zeugen gern stellen würden. Diese Aktion soll einen Teil der Öffentlichkeit herstellen, die für die Durchsetzung einer mündlichen Verhandlung erforderlich ist.

Prof. Dr. Werner Müller, der seit 2022 auch auf Ansage! schreibt, ist Mitglied des Vereins „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ (MWGFD). Dieser Verein hatte vor über drei Jahren den Gerichtskostenvorschuss im oben geschilderten Prozess übernommen. Wer dieses Verfahren weiter unterstützen will, findet hier das Spendenkonto des Vereins. Durch den Verwendungszweck „VG Darmstadt“ sollte dabei zum Ausdruck gebracht, dass der Spender konkret dieses Verfahren unterstützen will.