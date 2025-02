Hoffnungslos hohler Habeck hofiert Hamas-Helfer

Robert Habeck hat das Lied „Meinungsfrei“ von Alligatoah verinnerlicht. „Ich kann beide Seiten verstehen, ich kann beide Seiten verstehen – endlich meinungsfrei unterwegs“. Genau so geht der Liebling aller gaskranken Schwiegermütter durch die Republik und macht Wahlkampf, bei dem das Motto „Zuversicht“ im Vordergrund steht. Doch die Zuversicht nützt auch nichts mehr, wenn die grüne Sekte auch an der nächsten Regierung wieder beteiligt ist. Etwas, was Friedrich Merz immer noch nicht explizit ausgeschlossen hat. Dies ist wiederum „gut“ für mich, denn dann gewinne ich eine Wette und bin im Besitz einer Flasche Macallan, die ich natürlich (wozu hat man beste Freunde?) in trauter wie trauriger Zweisamkeit leeren werde. Schwacher Trost, ich weiß – aber immerhin kann ich dann für einen Abend die neue Schreckensregierung vergessen.

Wie auch immer: “Jesus” Habecks Verständnis ist so groß, dass es noch nicht einmal vor Judenfeinden haltmacht – wie der Mann aus dem echten Norden bei einer Wahlkampfveranstaltung jetzt eindrucksvoll bewiesen hat. Gleich zweimal musste der Schwarm aller Häkel-Helenes seine Rede unterbrechen, als Aktivisten mehrfach „Free Palestine“ riefen. Die Liebhaber von Leichenbergen, Terror und Gruppenvergewaltigungen warfen Lübecks schönsten Mann vor, er würde den von Israel durchgeführten Genozid unterstützen. Habeck reagierte mit einer pro-forma-Ausflucht auf dem Niveau von „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“. Zunächst sagte er: „Der Angriff der Hamas auf Israel, mit den vielen Toten, war das schlimmste Verbrechen an Juden, weil sie Juden waren, seit der Schoa… und das konnte ein Staat nicht hinnehmen.“ Dann zeigte Hamas-Habeck sein wahres Gesicht: Mit Blick auf das „fürchterliche Leiden der Zivilbevölkerung“ in Gaza mahnte er, dies bedeute nicht, “dass Israel da alles machen kann oder alles machen konnte, was es wolle“. So verwies er auf eine „unglaublich hohe Zahl“ palästinensischer Opfer, die – abzüglich der Kinder – im Regelfall natürlich Täter und Mittäter waren.

Habeck als Judenhass-Versteher

Doch nicht nur das: „Es sind aus meiner Sicht da völkerrechtswidrige Aktionen durchgeführt worden“, so die grüne Abrissbirne weiter über Israel. Vermutlich hat sich Habeck, dessen Doktorarbeit in Märchenwissenschaften gerade zerpflückt wird, diesen heißen Tipp bei Kollegin Baerbock geholt, die zwar keine Juristin ist, dafür aber “vom Völkerrecht kommt”. Und das Beste kommt ja bekanntermaßen zum Schluss: Da beweist Habeck nämlich sein schier grenzenloses Verständnis für die pro-palästinensischen Judenhasser. „Ich verstehe das schon, welcher Druck da drin ist und welcher Zorn vielleicht auch, und dass die Antwort, die ich gegeben habe, wenn man sieht, wie seine Familien und Angehörigen da leiden – und sie leiden ja wirklich –, dass man das nicht hinnimmt oder dass man damit nicht zufrieden ist. Das verstehe ich schon.“

Ja, genau, Habeck. So ein paar Kibbuzkinder mit Gewehrkolben vor ihren Eltern zu totprügeln und Zivilisten abschlachten ist doof, da gibt’s dann n bissl Druck – aber wie der zu bewältigen ist und wie weit man gehen darf, um diesen Terror zu beantworten – dazu fragt Israel am besten vorher die grünen Moralhohepriester in Deutschland. Außerdem, ein paar kleine Vergewaltigungen und ein bisschen die Brüste abschneiden hat noch keiner Jüdin geschadet. Da muss man einfach beide Seiten verstehen! Dass der hoffnungslos hohle Habeck mit seinen Relativierungen als menschlicher Totalausfall generiert, scheint er entweder nicht zu merken – dann ist er für den Job als Spitzenpolitiker nicht geeignet –, oder er nimmt es billigend in Kauf, dann ist er es erst recht nicht. So oder so: Wieder einmal geben sich ranghohe Mitglieder der grünen Sekte als Judenhasser-Versteher. Offenkundig kämpft der räudige Robert mit allen Mitteln um jede Stimme. Damit ist er in guter Gesellschaft von Claudia Roth, Daniel Cohn-Bendit, Jürgen Trittin, Rudi Dutschke und zahlreicher anderer linker “Leitfiguren”, die mit ihrer israelfeindlichen und damit im Kern geisteskranken, weil menschenfeindlichen Politik seit Jahrzehnten jüdisches Leben in Deutschland verunmöglichen.