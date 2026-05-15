Hohe Prinzessinnen-Quote: Kapituliert das Arbeitsministerium vor der „Generation Glitzer“?

Es ist eine Debatte, die das Land spaltet, aber die Logik ist bestechend: Wenn Mädchen mit Autos und Jungen mit Puppen spielen, wird dies anders als früher nicht mehr als vorübergehende Phase und normaler Bestandteil der kindlichen Entwicklung angesehen; heute lautet die sichere Erkenntnis: „Transidentität“. Wenn wir mittlerweile akzeptieren, dass ein achtjähriges Kind seine geschlechtliche Identität aus laut Susan Sziborra-Seidlitz von den Grünen mittlerweile 42 Geschlechtern jenseits biologischer Fakten zweifelsfrei festlegen kann – warum diskriminieren wir dann weiterhin seine berufliche Bestimmung?

Das Bundesministerium für Arbeit und Kinderwünsche hat heute daher den „Masterplan Pipi Langstrumpf“ vorgestellt. Die Kernbotschaft: Schluss mit der Unterdrückung von Kindheitsträumen! Das ist die Tyrannei gegenüber den verständlichen Wünschen unserer Kinder. Die freie Berufswahl von bereits 8-Jährigen gehört ins Grundgesetz!

Die Prinzessinnen-Quote und Piraten im Homeoffice

Kritiker bemängelten bisher, dass man Achtjährigen keine lebensverändernden Entscheidungen, wie etwa die freie Wahl des Geschlechts, zutrauen könne. Experten halten dagegen und fordern: Befreit unsere Kinder endlich vom Trauma, im falschen Körper geboren zu sein! Wer alt genug ist, um Hormonblocker oder Pronomen zu wählen, ist definitiv auch alt genug, ein Königreich zu regieren oder ein Schiff zu entern! Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind bereits spürbar:

Fluch der Karibik: Da 14 Prozent der Grundschüler sich als Piraten identifizieren, hat die Bundesagentur für Arbeit die erste „Raub- und Enter-Zertifizierung“ eingeführt. Augen-OP’s und Beinamputationen sind nun medizinisch indiziert. Die Augenklappe ist als medizinische Hilfsmittel steuerlich absetzbar.

Adel verpflichtet: Die Prinzessinnen-Quote in deutschen Dax-Vorständen wird sprunghaft ansteigen. Da 22 Prozent der Achtjährigen, unabhängig vom Geschlecht, eine Krone fordern, wird das Schloss Bellevue derzeit zu einer WG für bis zu 400 „Hoheiten“ umgebaut. Der Bundespräsident erhält den Titel „Königsmacher“.

High Noon: Die Polizei wird schrittweise durch Cowboys ersetzt. Das spart Ausbildung, Munition, Uniformen und Einsatzfahrzeuge. Konflikte werden jetzt hoch zu Ross (natürlich per Hobby-Horsing), durch „Peng-Peng“-Rufe und das schnelle Ziehen von Plastikrevolvern gelöst.

Im falschen Körper geboren

Der kleine Kevin (8) ist ein Pionier der Bewegung: “Früher dachten meine Eltern, ich sei nur ein Kind. Aber tief im Inneren wusste ich immer: Ich bin ein Dinosaurier, ein ‚T-Rex‘”, erklärt er, während er versucht, mit verkürzten Armen eine Capri-Sonne zu öffnen. Dank der neuen Richtlinien muss Kevin nicht mehr in Mathe mitmachen. Er darf stattdessen seine Mitschüler jagen, deren Pausenbrote fressen und lautes Gebrüll von sich geben.

Dr. phil. Justin Time, Experte für frühkindliche Berufswunscherfüllung, erklärt dazu: „Wer sind wir denn, Kevin vorzuschreiben, dass er kein fleischfressender Dinosaurier aus der Kreidezeit ist?!? Biologie ist schließlich nur ein ‚sozialfeindliches Konstrukt‘, das von Leuten erfunden wurde, die keinen Spaß am Leben haben wollen.“

Der wirtschaftliche Aufschwung lahmt

Natürlich gibt es Unkenrufe. Ökonomen warnen davor, dass eine Infrastruktur, die nur noch aus Schlössern, Segelschiffen, Feuerwehrstationen und Reitställen besteht, langfristig kollabieren könnte. Es fehle an Steuerberatern, Bauarbeitern, Schlossern und IT-Spezialisten – Berufe, in die seltsamerweise kein einziger Achtjähriger in seiner kindlichen Phantasie gefunden hat. Doch das Ministerium beschwichtigt: Sollte das System zusammenbrechen, werden wir einfach weitere Fachkräfte aus dem Ausland holen!

Unterdessen können wir selbst eine neue Identität annehmen. Die Gesellschaft ist zwar pleite, dafür tragen wir den schickesten Glitzer-Tüll der Welt. Das ganze Universum schaut neidisch auf uns. Wenn das Bauchgefühl die neue Wissenschaft ist, dann ahoi, Eure Majestät! Ab sofort gilt: Die Jungs gehen im späteren Leben zum Urologen, die Mädchen zum Gynäkologen, und die anderen 40 Geschlechter zum Psychologen. Und jetzt rücken Sie Schatz und Krone raus, sagt der Cowboy… sonst Gibt’s keinen Nachtisch!