Hohepriester Lesch: Vom authentischen Wissenschaftsaufklärer zum Propagandaexperten

Es gibt diesen einen Augenblick, in dem der Wissenschaftler aufhört, ein Argument vorzutragen, und beginnt, ein Urteil über den Verstand seiner Mitmenschen zu fällen. Diesen kritischen Moment hat Harald Lesch in einem Interview mit dem “Tages-Anzeiger”, das die “Welt” jetzt übernahm, mit bemerkenswerter Unbefangenheit erreicht. Lesch sagte da sinngemäß: Wer heute noch Kernkraftwerke errichte, sei nicht bei Verstand – es sei denn, er wolle damit Material für Atomwaffen gewinnen. So ungefähr lautet die Botschaft des Professors. Sie ist weniger eine physikalische Erkenntnis als eine intellektuelle Exkommunikation. Ben Krischke hat dafür im “Cicero” eine schroffe Formel gefunden: Lesch sei kein Wissenschaftler, sondern Dogmatiker. Wörtlich genommen ist der erste Teil falsch. Lesch ist promovierter und habilitierter Astrophysiker, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ein erfahrener Vermittler naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Seine wissenschaftliche Qualifikation steht nicht zur Disposition, nur weil man seine politischen Schlussfolgerungen bestreitet.

Gerade deshalb verdient der zweite Teil von Krischkes Urteil Beachtung. Das wahre Problem beginnt nicht dort, wo ein Wissenschaftler politische Überzeugungen besitzt – sondern wo er diese Überzeugungen mit dem Prestige seiner Wissenschaft ausstattet und den Widerspruch nicht mehr als legitime Gegenposition, sondern als geistigen Defekt behandelt. Der Dogmatiker ist nicht notwendig ein Unwissender. Häufig ist er ein außerordentlich kenntnisreicher Mensch, der an einer bestimmten Stelle seines Denkens die Möglichkeit des eigenen Irrtums suspendiert.

Die Abschaffung des vernünftigen Gegners

Leschs Urteil über die Kernenergie ist deshalb so aufschlussreich, weil es eine politische Entscheidung in eine Frage geistiger Zurechnungsfähigkeit verwandelt. Wer einen neuen Reaktor plant, so die Konsequenz seiner Formulierung, muss entweder unvernünftig sein oder militärische Hintergedanken verfolgen. Damit geraten zahllose Staaten unter Generalverdacht – vor allem in der ansonsten so beschworenen europäischen Gemeinschaft der Nachbarn, die nicht nur nur ungläubig auf den deutschen AKW-Exorzismus blicken, sondern im Gegenteil selbst auf die Kernenergie als (zudem faktisch CO2-neutrale) Zukunftstechnik setzen. Frankreich baut seine überwiegend auf Atomstrom basierende günstige und verlässliche Energieversorgung aus und plant neue Reaktoren. Großbritannien verfolgt ebenfalls eigene Neubauprojekte. Polen hat sich für den Einstieg in die zivile Kernenergienutzung entschieden. Auch andere europäische und außereuropäische Staaten betrachten Kernkraft als Bestandteil ihrer langfristigen Energieversorgung. Ihre Ausgangsbedingungen unterscheiden sich teils erheblich; industrielle Struktur, Strombedarf, geografische Voraussetzungen, bestehende Netze, Importabhängigkeiten und energiepolitische Traditionen sind keineswegs identisch.

Man mag auf Baukosten, Endlagerfragen und Sicherheitsanforderungen verweisen. Aber wer sämtliche Befürworter dieser Technologie kurzerhand außerhalb des vernünftigen Diskurses ansiedelt, verweigert sich der eigentlichen Aufgabe politischer Urteilskraft – nämlich zwischen Risiken, Kosten und Gütern abzuwägen. Eine solche Abwägung lässt sich nicht durch einen Professorentitel ersetzen. Denn die Kernenergiefrage ist keine reine Physikaufgabe. Sie berührt Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit, nationale Souveränität und gesellschaftliche Risikobereitschaft.

Die Naturwissenschaft kann Grundlagen liefern – zur Reaktorphysik, zu Strahlung und Sicherheitskonzepten. Sie entscheidet aber nicht allein darüber, welchen Preis eine Gesellschaft für Versorgungssicherheit zu zahlen bereit ist. Hier endet die Zuständigkeit der wissenschaftlichen Expertise und beginnt die Verantwortung politischer Entscheidungen. Lesch verwischt diese Grenze. Und gerade darin liegt der dogmatische Zug seines Auftritts.

Das Argument vom heißen Wasser

Besonders eigentümlich ist Leschs Versuch, die Kernenergie als veraltete Technologie abzutun, weil Kernkraftwerke im Grunde lediglich Wasser erhitzten. Das ist als Beschreibung eines thermischen Kraftwerks nicht falsch – bloß besagt es über dessen technische Zukunftsfähigkeit fast nichts. Auch Gas- und Kohlekraftwerke nutzen thermodynamische Prozesse. Die entscheidenden Fragen lauten nicht, ob Wasser erhitzt wird, sondern mit welchem Primärenergieträger, welchem Wirkungsgrad, welcher Verfügbarkeit und welchen Kosten dies geschieht. Ein technologisches Prinzip wird nicht dadurch obsolet, dass es sich in einem volkstümlichen Satz beschreiben lässt. Lesch verweist außerdem auf die zunehmende Wasserknappheit.

Tatsächlich können hohe Flusstemperaturen den Betrieb bestimmter Kernkraftwerke einschränken. Das ist ein reales Problem, besonders für Anlagen mit Flusswasserkühlung. Nur folgt daraus kein allgemeines technisches Verdikt. Kühlkonzepte unterscheiden sich. Standortbedingungen unterscheiden sich, und Wasserentnahme ist nicht mit Wasserverbrauch gleichzusetzen. Leschs Argument beschreibt ein Problem, beweist aber nicht die Unmöglichkeit seiner technischen Bewältigung. Es ist bezeichnend für eine bestimmte Form ökologischer Rhetorik, dass aus einer konkreten Einschränkung sogleich eine universale Unzulässigkeit wird. Wo der Ingenieur nach Lösungen und Betriebsbedingungen fragt, verkündet der Moralist ein Verbot.

Die grüne Gewissheit

Noch deutlicher wird die Verschiebung von Wissenschaft zu Weltanschauung, wenn Lesch über die politische Rolle der Forschung spricht. Wissenschaftler müssten sich stärker einmischen, fordert er. Den Grünen bescheinigt er, als einzige Partei in Deutschland naturwissenschaftliche Erkenntnisse von Anfang an ernst genommen zu haben. Das ist zunächst sein gutes Recht, wie absurd es manche auch anmuten mag. Wissenschaftler sind Bürger und dürfen politisch Partei ergreifen. Problematisch wird es, wenn die Parteinahme als unmittelbare Konsequenz naturwissenschaftlicher Vernunft erscheint. Denn auch grüne Politik besteht aus Entscheidungen, Zielkonflikten und Werturteilen. Sie ist nicht die politische Übersetzung eines Naturgesetzes – auch wenn das die Ökopartei gern anders sieht. Der Atomausstieg war keine zwingende Folgerung aus der Physik. Er war eine politische Entscheidung, deren Befürworter Sicherheits- und Entsorgungsrisiken höher gewichteten als die Vorteile einer wetterunabhängigen Stromerzeugung. Andere Staaten kamen bei Kenntnis derselben naturwissenschaftlichen Grundlagen zu anderen Ergebnissen. Genau das müsste ein Wissenschaftler anerkennen, der die Eigenart demokratischer Entscheidungen ernst nimmt.

Die eigentliche Anmaßung besteht darin, politische Präferenzen als einzig vernünftige Anwendung gesicherten Wissens auszugeben. So entsteht eine Hierarchie, in der die eine Seite angeblich die Wissenschaft verstanden hat, während die andere als rückständig, irrational oder gefährlich erscheint. Damit verwandelt sich die offene Gesellschaft schrittweise in eine pädagogische Veranstaltung. Der Bürger soll nicht mehr zwischen konkurrierenden Zukunftsentwürfen entscheiden. Er soll einsehen, was ihm der Experte längst erklärt hat. Doch ein modernes Industrieland funktioniert “aber nicht wie eine chronisch klamme Studenten-WG, in der man kollektiv im dicken Wollpullover zusammensitzt, sich gegenseitig fürs Steckerziehen lobt und den Mangel als gelebte Solidarität feiert”, lästert Frank Steppat auf X und erkennt die “Erhebung des Mangels zum Lifestyle”. Aber “ohne grundlastfähige Kraftwerke wandert die Industrie ab – völlig egal, wie kreativ wir den Mangel sprachlich verpacken”. Dass Audi den Standort Heilbronn dicht machen und in den USA ein milliardenschweres neues Werk bauen will, ist nur ein Mosaikstein dieser Entwicklung.

Wissenschaft als weltliche Autorität

Wer im öffentlichen Diskurs als Stimme der Wissenschaft gilt, verfügt über eine besondere Form symbolischer Macht. Seine Aussagen erscheinen nicht als Beiträge eines Bürgers unter anderen, sondern als Auskünfte einer höheren, sachlich legitimierten Instanz. Das ist solange unproblematisch, wie die Grenzen des jeweiligen Wissens erkennbar bleiben. Gefährlich wird es, wenn empirische Erkenntnisse, normative Forderungen und parteipolitische Präferenzen zu einer einzigen Botschaft verschmelzen. Dann wird aus dem Wissenschaftler ein öffentlicher Sinnstifter, der nicht nur erklärt, wie die Welt beschaffen ist, sondern zugleich vorgibt, wie man in ihr zu leben habe. Gerade Lesch, der mit seiner einfach gemachten, unverkrampften, aber authentischen Art das Wissenschaftsformat “alpha centauri“ des “Bayrischen Rundfunks” zur Kultsendung machte und damals als etwas nerdiger, aber populärer Wissenschaftserklärer zu erster Bekanntheit gelangte, hätte um diese Gefahr wissen müssen. Stattdessen ist er heute beinahe ein Musterbeispiel für einen Wissenschaftler, der sich unter dem Druck der Erwartungshaltung von Politik und Sendern verbogen hat und herrschenden Narrativen nach dem Mund redet.

Wer Leschs frühere Ausführungen über die Klimageschichte der Erde oder seine nüchternen Berechnungen über die Grenzen der Elektromobilität mit seinen heutigen Mahnungen vergleicht, merkt, wie vorbehaltlos der Professor seine Expertise in den Dienst herrschender Ideologien gestellt hat. Auch Leschs aktuelles Interview bietet dafür reichlich Anschauungsmaterial. Es geht darin nicht nur um Kernenergie, künstliche Intelligenz, Schulen, Landwirtschaft, Wasserhaushalt und Stadtplanung. Und zu nahezu jedem Thema gibt es eine Forderung: regulieren, verbieten, umgestalten, erziehen. Die Gesamtheit der Forderungen verrät einen bestimmten Habitus: Gesellschaft erscheint als ein System, das durch wissenschaftlich aufgeklärte Anleitung in den richtigen Zustand versetzt werden muss. Die konservative Frage, wie viel ungeplante Ordnung, gewachsene Erfahrung und individuelle Freiheit eine Gesellschaft benötigt, kommt in diesem Denken kaum vor.

Der Mensch als Erziehungsgegenstand

Besonders aufschlussreich ist Leschs Verständnis der Schule. Sie soll nicht allein Wissen vermitteln und selbstständiges Denken ermöglichen, sondern eine bestimmte Zukunftshaltung hervorbringen. Naturerfahrung, handwerkliche Tätigkeit und Distanz zur Digitalisierung werden zu Elementen eines umfassenden pädagogischen Programms. Manches daran könnte ein Konservativer unterschreiben. Die Wertschätzung des Handwerks und die Skepsis gegenüber einer vollständig digitalisierten Kindheit berühren eine lange Tradition konservativer Kulturkritik. Der Unterschied liegt in der Begründung. Für konservatives Denken besitzen Familie, Schule und Handwerk einen Eigenwert, weil sie Erfahrungen und Bindungen über Generationen weitergeben.

Lesch dagegen spricht von Schulen als Einrichtungen, die eine bestimmte Geisteshaltung erzeugen sollen. Bildung droht hier zur Produktion der richtigen Einstellung zu werden. Wo Erziehung vor allem auf die Zustimmung zu einem bereits feststehenden gesellschaftlichen Ziel ausgerichtet wird, verliert die Möglichkeit des Widerspruchs ihren bildenden Rang. Ein Schüler, der gute Gründe für Kernenergie vorträgt, müsste ebenso ernst genommen werden wie einer, der sie ablehnt. Ein Bürger, der eine andere Energiepolitik bevorzugt, wäre nicht automatisch ein Gegner wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Fähigkeit, solchen Dissens auszuhalten, gehört zum Kern einer freiheitlichen Bildung.

Das Recht, anderer Meinung zu sein

Leschs Popularität beruht auf einer wirklichen Begabung, die ihn einst schon bei “alpha centauri“ auszeichnete: Er kann komplizierte Sachverhalte verständlich machen. Gerade deshalb fällt seine Neigung zur politischen Verabsolutierung ins Gewicht. Ein Wissenschaftsvermittler trägt besondere Verantwortung dafür, zwischen Erkenntnis und Bewertung zu unterscheiden. Er sollte die Öffentlichkeit nicht nur mit Resultaten vertraut machen, sondern auch mit der Vorläufigkeit des Wissens und der Möglichkeit begründeten Widerspruchs. Denn Wissenschaft ist kein Bestand unfehlbarer Sätze, die von autorisierten Sprechern verkündet werden. Sie ist ein Verfahren, in dem selbst etablierte Auffassungen überprüfbar bleiben müssen. Der Dogmatiker hingegen kennt das Ergebnis bereits, bevor die Debatte begonnen hat. Für ihn ist die abweichende Position nicht Anlass zur Prüfung der eigenen Voraussetzungen, sondern Symptom mangelnder Einsicht.

Darin liegt der eigentliche Kern von Krischkes Polemik. Nicht Leschs wissenschaftliche Existenz ist das Problem, sondern der Anspruch, aus wissenschaftlicher Autorität politische Unfehlbarkeit abzuleiten. Ein Widerspruch sollte auf der Trennung von wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidung bestehen. Man darf die Risiken der Kernenergie ernst nehmen und trotzdem neue Reaktoren befürworten. Man darf erneuerbare Energien ausbauen wollen, ohne daraus eine moralische Verpflichtung zu einem bestimmten Lebensstil abzuleiten. Vor allem darf man eine politische Entscheidung ablehnen, ohne deshalb für unzurechnungsfähig erklärt zu werden.

Gegen die Herrschaft der Gewissheiten

Hinter dem Streit um Harald Lesch steht eine größere Frage: Wem gehört die Vernunft: Dem Professor, der sie kraft seiner wissenschaftlichen Qualifikation für sich beansprucht? Der Partei, die sich auf die vermeintlich alternativlose Konsequenz naturwissenschaftlicher Erkenntnisse beruft? Oder einer offenen Öffentlichkeit, in der Expertenwissen eine Grundlage bildet, ohne die politische Entscheidung zu ersetzen? Die Antwort kann in einer freiheitlichen Ordnung nur die letzte sein. Wissenschaftler haben Anspruch darauf, mit ihren Argumenten gehört zu werden. Sie haben keinen Anspruch darauf, dass ihre politischen Schlussfolgerungen als verbindliche Auslegung der Vernunft gelten. Ihre Expertise begründet Aufmerksamkeit, nicht Gefolgschaft.

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Lesch darf gerne die Kernenergie ablehnen. Er darf auch deren Wirtschaftlichkeit bezweifeln und vor Kühlwasserproblemen warnen. Aber auch andere Länder haben Physiker und ausgewiesene Kernenergieexperten, womöglich weit bessere, die vor allem mit den aktuellen technologischen Standards weit vertraut sind als bei uns in Deutschland, wo die Nuklearforschung als Folge der politischen Ablehnung der Kernenergie nur mehr eine unbedeutende Rolle spielt – und wenn Lesch diesen, ja ganzenStaaten, die andere energiepolitische Entscheidungen treffen, pauschal die Vernunft abspricht, verlässt er den Raum wissenschaftlicher Argumentation zugunsten moralischer Selbstgewissheit. Leider fügt sich diese Geisteshaltung ungut ein in die deutsche Hypermoral, die auch in anderen politischen Feldern meint, der Welt die Augen öffnen zu müssen. Gerade eine Gesellschaft, die sich auf Aufklärung beruft, sollte sich gegen diesen moralischen Rigorismus verwahren. Aufklärung bedeutet nicht, die Autorität des Priesters durch die des Professors zu ersetzen. Sie bedeutet, dass gerade keine Autorität von der Pflicht zur Begründung entbunden ist. Die Kernenergie wird nicht dadurch widerlegt, dass ein Harald Lesch sie verachtet. Und die Vernunft wird nicht dadurch verteidigt, dass man sie Andersdenkenden abspricht. Wissenschaft beginnt mit der Bereitschaft, sich irren zu können. Dogmatismus beginnt dort, wo man diese Möglichkeit nur noch den anderen zugesteht.