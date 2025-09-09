Holland Casino senkt Auszahlungsquote: Ist die neue Steuer zu hoch?

Holland Casino galt über viele Jahre hinweg als ein Ort, an dem Glanz und Nervenkitzel eine besondere Symbiose eingingen. Nun steht das traditionsreiche Unternehmen jedoch unter einem Druck, der nicht aus glamourösen Kulissen, sondern aus nüchternen Zahlen entsteht.

Die niederländische Glücksspielsteuer klettert Stufe für Stufe nach oben und schiebt die Verantwortlichen in eine Zwickmühle, die sich direkt im Spielbetrieb bemerkbar macht. Auszahlungsquoten sinken, Gäste fühlen sich benachteiligt und gleichzeitig wächst die Frage, ob der Staat mit seiner Steuerpolitik das goldene Kalb selbst ins Schwanken bringt.

Steuern steigen Jahr für Jahr und die Belastung verändert Holland Casino

Die Glücksspielsteuer in den Niederlanden liegt längst nicht mehr dort, wo sie vor wenigen Jahren einmal war. Seit Januar 2025 müssen 34,2 Prozent des Bruttospielertrags abgeführt werden, was bereits ein kräftiger Sprung im Vergleich zu den vorherigen 30,5 Prozent bedeutet.

Damit ist die Schraube allerdings noch nicht am Anschlag, denn ab Januar 2026 soll der Steuersatz auf satte 37,8 Prozent steigen. Für ein staatliches Casino, das ohnehin auf ein solides Gleichgewicht zwischen Einnahmen und attraktiven Auszahlungen angewiesen ist, kommt diese Entwicklung einer erdrückenden Bürde gleich.

Die ersten Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Allein im ersten Halbjahr 2025 stieg die Steuerlast um 13,5 Millionen Euro, eine Summe, die den Gewinn fast vollständig aufgezehrt hätte. Wäre der höhere Satz von 2026 schon jetzt gültig, hätte Holland Casino nahezu keinen Profit mehr gemacht. Das zeigt, wie knapp die Spanne ausfällt, die noch zwischen Einnahmen und Ausgaben bleibt.

Touristen aus Deutschland fühlen sich zunehmend vor den Kopf gestoßen

Über Jahre hinweg reisten viele Deutsche, vor allem aus dem Rheinland, gerne nach Holland, um einen Abend voller Glanz und Glücksspiel zu erleben. Ein nicht zu unterschätzender Faktor war dabei die Tatsache, dass in den Niederlanden keine Restriktionen wie in Deutschland bestehen, denn LUGAS gibt es nicht und damit können Spieler freier agieren. Für viele Spieler stellte das einen klaren Vorteil dar, da man sich freier bewegen konnte.

Mit den jüngsten Veränderungen beginnt dieser Magnet jedoch an Kraft zu verlieren , denn steigende Preise, sinkende Auszahlungsquoten und der Eindruck, dass das Spielangebot nicht mehr das gleiche ist, führen zu Ernüchterung. Zahlreiche Gäste äußern Enttäuschung, die Stimmung schlägt spürbar um. Der Roulettetisch mit doppelter Null wurde für viele zum Symbol einer Entwicklung, die sie skeptisch stimmt. Was als kleiner Ausflug über die Grenze gedacht war, wirkt plötzlich weniger verlockend.

Von steigenden Kosten hin zu sinkenden Chancen – die Auszahlungsquote gerät ins Wanken

Die Steuererhöhungen bleiben für Gäste keineswegs abstrakte Zahlen, sie machen sich direkt an den Tischen und Automaten bemerkbar. Auszahlungsquoten, also die theoretische Rückzahlung an Spieler, geraten durch die geringeren Margen ins Wanken. Jeder, der Roulette, Blackjack oder Automatenspiele genießt, spürt die Veränderungen subtil, aber spürbar.

Ein besonders aufsehenerregendes Beispiel liefert das Casino in Enschede, wo ein Roulettetisch mit doppelter Null eingeführt wurde. Für das Unternehmen bedeutet das höhere Einnahmen, für die Spieler jedoch schlechtere Gewinnchancen. In der Branche wird so etwas als Margenanpassung bezeichnet, für viele Stammgäste wirkte es schlicht wie ein Griff in die Tasche.

Die Senkung der Auszahlungsquote ist damit nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch ein Eingriff in die Spielkultur, die Holland Casino jahrzehntelang geprägt hat. Ebenfalls bitter ist dieser neue Umstand für das Casino in Venlo, dieses wurde hauptsächlich gebaut, um deutsche Touristen anzulocken und so bleibt es spannend.

Ein Blick zurück – 2024 als Jahr der Enttäuschungen

Um die aktuelle Entwicklung zu verstehen, lohnt sich ein Rückblick auf das Jahr 2024, das bereits düstere Vorzeichen lieferte. Damals sank der Umsatz um mehr als vier Prozent auf rund 784 Millionen Euro. Noch gravierender war jedoch der Einbruch des Vorsteuergewinns, der von 31,9 Millionen Euro auf kaum mehr als 1,3 Millionen zusammenfiel.

Damit war Holland Casino im Grunde schon vor der Steuererhöhung in einer Lage, in der jeder zusätzliche Druck zum Problem werden musste. Die Ursachen lagen nicht allein in der Steuerpolitik, auch Nachwirkungen der Pandemie, verändertes Spielverhalten und gestiegene Kosten für Personal und Energie belasteten das Geschäft. Bereits damals wurden erste Sparmaßnahmen umgesetzt, die sich spürbar auf das Erlebnis auswirkten.

Sparprogramme und Filialschließungen prägen die neue Realität im Glücksspiel

Wenn Einnahmen nicht mehr steigen, bleibt oft nur der Weg der Kostensenkung. Holland Casino hat diesen Pfad inzwischen entschlossen eingeschlagen. Hunderte Stellen in der Zentrale wurden gestrichen, die Filiale in Zandvoort soll geschlossen werden und auch im gastronomischen Bereich greifen höhere Preise. Diese Erhöhungen mögen wirtschaftlich sinnvoll sein, doch sie lassen die Gesamtatmosphäre schnell weniger einladend erscheinen.

Trotz all dieser Herausforderungen konnte Holland Casino im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinn von 14,2 Millionen Euro vor Steuern erzielen. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine erfreuliche Trendwende, zumal im Vorjahr noch ein Verlust von 3,5 Millionen zu Buche stand. Doch dieser Erfolg relativiert sich bei genauerem Hinsehen. Mit dem Steuersatz von 2026 wäre vom Gewinn kaum noch etwas übrig geblieben, möglicherweise hätte sogar ein Minus gestanden.

Hier zeigt sich die fragile Lage des Unternehmens. Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen wirken kurzfristig, doch sie können die strukturelle Belastung durch höhere Steuern nicht dauerhaft ausgleichen. Die Frage bleibt also, ob Holland Casino auch in den kommenden Jahren profitabel arbeiten kann oder ob die Balance zwischen fiskalischer Logik und betriebswirtschaftlicher Realität kippt.

Privatisierung ausgeschlossen – bleibt der Staat ein guter Eigentümer?

Angesichts der wachsenden Probleme drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob eine Privatisierung nicht eine Option wäre. Doch die niederländische Regierung hat klar gemacht, dass daran nicht zu denken ist. Holland Casino bleibt in staatlicher Hand und das nicht ohne Grund. Der Staat sieht es als seine Aufgabe, ein sicheres und verantwortungsvolles Glücksspielumfeld zu gewährleisten und gleichzeitig Einnahmen für den Haushalt zu sichern.

Ein Balanceakt zwischen fiskalischer Logik und Spielfreude

Holland Casino steht exemplarisch für die Frage, wie weit der Staat in seiner Steuerpolitik gehen kann, ohne ein erfolgreiches Modell zu gefährden. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass höhere Steuern zu sinkenden Auszahlungsquoten, unzufriedenen Gästen und einem angeschlagenen Image führen.