Hoppelnde Staatsangelegenheiten: Wenn der Kanzler keine Eier hat

Vergessen Sie den gemütlichen Feldhasen mit der Schlappohreinstellung. Das Zeitalter der sozialen Oster-Hängematte ist vorbei. Seit Osterhase Merz das Amt des obersten Eierlieferanten übernommen hat – quasi als Nebenjob zu seiner Tätigkeit im Kanzleramt –, weht ein neuer, schneidiger Wind durch die deutschen Wiesen und Vorgärten. Wer dieses Jahr auf ein buntes Ei hofft, sollte besser schon mal überlegen, wo er selbst noch sparen kann, um die letzten “Eier”, die noch da sind, gewinnbringend zu vermarkten. Nachfolgend der Schlachtplan für das neue Ostern 2.0!

Osterhase im Anflug statt Hoppeln

Ein Hase Merz hoppelt natürlich nicht ziellos durch Wald und Flur. Er fährt die langen Ohren aus und nähert sich dem Zielgebiet stilgetreu in seiner privat betriebenen Oster-Cessna, von der er die Eier abwerfen lässt. Dabei ist es völlig egal, ob es den Richtigen trifft. Von Vorteil wäre ein privater Landeplatz mit Tanksäule, um den Oster-Friedrich ins richtige Zielgebiet zu locken.

Falls Merz pünktlich um 12 Uhr landet, wird die Landegebühr direkt vom Kindergeld einbehalten – inklusive Kerosinzuschlag und CO2-Steuer. Apropos Kerosin, pünktlich um 12:00 Uhr explodiert der Kerosinpreis und steigt auf das Doppelte. Wer keinen Landeplatz vorweisen kann, hat den Anschluss an den ökonomischen Osterzyklus schlicht verschlafen.

Keine Alternativ-Eier bitte!

Unter Hasenvater Merz gibt es keine hohlen Schokofiguren mehr. „Wir können nicht mehr verteilen, als wir vorher erwirtschaftet haben“, mümmelt er in die Mikrofone, während er sich die Löffel mit Brillanten verziert. Statt dessen gibt es faule Eier mit Anteilen an einem BlackRock-ETF. Hinter der bunten Mauer aus Ostereiern versteckt er alle blauen Alternativ-Eier und hofft darauf, dass sie nicht gefunden werden. Kinder, die im vergangenen Jahr nicht fleißig Hausaufgaben gemacht haben, erhalten eine Broschüre vom Osterministerium zum Thema „Eiere nicht rum im Kinderzimmer“.

Die Zukunft liegt im Körbchen – aber nur erwünschte Farben

Der Kanzler-Hase legt Wert auf eine rosige Zukunft. Wer seine Eier in „vielfältigen“ Regenbogenfarben färbt, wird wohlwollend an der Oster-Dividende beteiligt. Verboten sind allerdings Preußisch-Blau (alternative Ostereier!), Schwarz-Rot-Gold (Eier mit Staatsbewusstsein!) und Schwarz-Weiß-Rot (sogenannte Kaisereier!). “Ostern ist kein bunter Abenteuerspielplatz, sondern ein Fest der Vielfalt”, so Merz, während er dem Zuschauer ein hartgekochtes Ei nach dem anderen serviert. Eigentlich hatte er ja nur das Gelbe vom Ei versprochen.

Keine Reichensteuer geplant

Kritik an der sozialen Ungerechtigkeit bügelt der Oster-Merz gewohnt souverän ab. Natürlich bekommen die Kinder in den Villenvierteln die größeren Nester. Das ist kein Egoismus, das ist Leistungsanreiz. Wenn das Kind im Plattenbau sieht, dass der Nachwuchs des Hedgefonds-Managers goldene Eier findet, wird es schließlich dazu motiviert, nächstes Jahr einfach mehr aus sich zu machen – zum Beispiel durch die Gründung eines Startups für KI-gestützte Ostereiersuche.

Das Fazit: Wer dieses Jahr ein Nest findet, darf sich glücklich schätzen. Aber Vorsicht: Bevor Sie reinbeißen, prüfen Sie bitte, ob Sie den Eigenanteil bereits überwiesen haben. Denn eines ist sicher: Unter Osterhase Merz ist das Leben vielleicht kein Streichelzoo, aber dafür ist das Osterfest endlich wieder wettbewerbsfähig. Frohe Ostern!