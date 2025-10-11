Horde der Unfähigen: Die Union verliert jedes Rückgrat und Format

Die Union war bei der Bundestagswahl im Februar doppelt so stark wie die SPD – und ist doch politisch ohnmächtig, dank selbstgewählter Abhängigkeiten hinter Brandmauern. Wer das Land eigentlich führen sollte, lässt sich stattdessen führen. Wer gestalten müsste, verwaltet bestenfalls noch die Krise. Ein Kanzler, der vollmundig den Anspruch auf Erneuerung erhob, wirkt inzwischen wie ein Statist in seiner eigenen Regierung. Das ist das Drama der Union: Sie hätte die Macht und Möglichkeit, Deutschland komplett vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen und Vernunftpolitik zu machen – aber sie nutzt sie nicht. Der Grund ist ein Regierungsbündnis der Gegensätze, einig nur in der gemeinsamen Hysterie vor der AfD. Wenn es nichts Richtiges im Falschen gibt, dann gibt es auch keine richtige Politik in einer grundfalschen Koalition. Der Ursprung des ganzen Dilemmas liegt in der Brandmauerdoktrin und der Entscheidung, überhaupt eine Koalition mit der SPD einzugehen. Statt klare Alternativen gemeinsam mit der AfD durchsetzen, wofür es sofort eine Mehrheit gäbe, hat die Union sich in ein Bündnis begeben, das sie lähmt.

Die SPD verfolgt ihre eigene sozialpolitische Agenda: höhere Abgaben, mehr Regulierung, wachsende Staatsbürokratie. Die Union schaut zu und nickt ab. Merz macht es vor und sklavisch folgt der Rest. Weder verteidigt die Union das, wofür sie im Wahlkampf angetreten ist, ihre eigene Programmatik noch den Anspruch, wirtschaftliche Vernunft über ideologische Projekte zu stellen. Was als verlogene „Koalition der Mitte“ begann, ist eine Lähmungs- und Verhinderungsregierung, eine Koalition der linken Beliebigkeit geworden. Und das Volk spürt es: Wer immer wirtschaftlich Verantwortung trägt und Arbeitsplätze schafft, wer Risiken eingeht, der fühlt sich von dieser Regierung nicht vertreten.

Versäumnisse mit Ansage

Das Beispiel der sogenannten “Aktivrente” zeigt, wie weit sich die Union inzwischen von ihren einstigen wirtschaftliches Prinzipien entfernt. Die Regelung, die ab 2026 in Kraft treten soll, gilt ausdrücklich nicht für Gewerbetreibende, Freiberufler oder Selbständige, also genau jene Gruppen, die die deutsche Wirtschaft tragen. Damit werden Millionen Leistungsträger von einer Reform ausgeschlossen, die sie über ihre Beiträge mitfinanzieren. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, einst das Gewissen der Partei, bleibt dabei stumm. Kein Aufschrei, kein Widerstand. Sie erweist sich einmal mehr als zahnloser Verband, der zusieht, wie ausgerechnet die eigene Regierung eine den Mittelstand maximal schwächende Politik betreibt. Es ist, als hätte sich die Union ihr politisches Rückgrat amputieren lassen.

Hinzu kommen neue Belastungen durch die geplante Erbschaftsteuerreform, die insbesondere Familienunternehmen trifft, ebenso die EU-“Nachhaltigkeitsrichtlinie” CSRD, deren Berichtspflichten den Bürokratieaufwand in kleinen und mittleren Betrieben extrem steigern und die Kosten um Hunderte Millionen Euro erhöhen werden. Jede dieser Maßnahmen mag im Einzelfall technokratisch wohlbegründet klingen, doch zusammengenommen bedingen sie Würgegriff, der jede Initiative und unternehmerischen Mut der deutschen Wirtschaft abtötet.

Kanzleramt als Fehlerquelle

Ein Kanzler, der wirklich führen will (was Merz aufgrund seiner Koalitionszwänge ohnehin nicht kann), braucht wenigstens einen Kanzleramtsminister, der ordnet, moderiert, vorbereitet. Doch Thorsten Frei scheint mehr Teil des Problems als der Lösung zu sein: Entscheidungen wie der zeitweise Stopp von Waffenlieferungen an Israel zeigen, wie improvisiert und widersprüchlich im Kanzleramt gearbeitet wird. Statt politische Linienvorgaben ein Kommunikationsdesaster. Statt Strategien hektische Nachbesserungen. So wird Politik zur Pannenschleife. Jeder Fehler wird “korrigiert”, indem man gleich den nächsten begeht.

Das Schlimmste an dieser politischen Selbstverzwergung ist: Die Union bemerkt ihren eigenen Niedergang kaum. Sie sieht die wachsende Unzufriedenheit in den Betrieben, die Unsicherheit in den Familien, den Frust der jungen Leistungsträger: und reagiert mit Appellen zu Geduld und Optimismus. Selbst die Basis, in der es angeblich brodelt, hält die Füße still. Das ist Selbstbetrug in Reinform. Wenn CDU und CSU so weitermachen, wird nicht die SPD stärker, sondern die Union schwächer – und analog dazu wächst die AfD. So wird es kommen: Die Union wird auf das gleiche Umfrage-Terrain herabsinken, in dem die SPD dümpelt. An ihr wiederholt sich das Muster, das auch den Niedergang der SPD in wenigen Jahrzehnten prägte: einst Volkspartei, dann 20-Prozent-Partei, demnächst 10-Prozent-Partei. Die Union ist schon mittendrin in dieser Entwicklung

Der Wendepunkt

Die Entwicklung im Osten zeigt, wohin der Weg führt: Wer keine Alternative mehr bietet, verliert die Menschen an jene Kräfte, die diese bieten (oder zumindest vortäuschen). Die Union steht an einer historischen Schwelle, an einer Wegscheide: Sie kann sich weiter von der SPD treiben lassen: dann wird sie von der Geschichte überrollt. Oder sie findet zurück zu dem, was sie einmal war: zu einer Partei der Verantwortung, der Ordnung, der wirtschaftlichen Vernunft und des Respekts vor der Leistung der Bürger. Mit Friedrich Merz, der jedes Vertrauen verspielt hat, wird das nicht passieren.

Die Union war in der Wahl doppelt so stark wie die SPD. Stärke, auch relative, verpflichtet zur Verantwortung. Doch wer diese verweigert und seine Möglichkeiten nicht nutzt, verliert seine Machtbasis: zuerst in der Politik, dann in der Gesellschaft.