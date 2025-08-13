Houellebecqs „Unterwerfung“ ist ab sofort Sachbuch, keine Fiktion mehr

Das Einknicken von Merz vor dem links-islamistischen Mob ist eine Schande. Wohin die Reise geht, ist von Michel Houellebecq literarisch bereits umfassend beschrieben worden in seinem Roman “Soumission”, deutsch “Unterwerfung” – eigentlich am Beispiel Frankreichs und lange sah es danach aus, als würde der Stoff zuerst dort wahr werden, doch dasselbe kann und wird auch in Deutschland passieren. Wer das Buch noch nicht gelesen hat: Es erschien 2015 und spielt im Frankreich des Jahres 2022.

Kurz zum Inhalt: Ein charismatischer muslimischer Politiker, Mohamed Ben Abbes, schart immer mehr Wähler um sich. Nach Beginn des Wahlkampfes brechen zwischen den Rechten auf der einen Seite und den Muslimen, Sozialisten und anderen politischen Gruppierungen auf der anderen Seite bürgerkriegsähnliche Unruhen aus. Häuser, Busse und Autos gehen in Flammen auf.Nach dem ersten Wahlgang liegt der Front National vor den Muslimen und den Sozialisten. Die Muslime und die Sozialisten führen Koalitionsverhandlungen, die jedoch geheim bleiben, damit die Bevölkerung nicht erfährt, dass in Frankreich schleichend die islamische Gesellschaftsordnung eingeführt werden soll.

Juden verlassen das Land

Nach außen gibt sich der islamische Präsidentschaftskandidat moderat, um seine Wahlchancen zu erhöhen. Gleichzeitig verlassen viele französische Juden das Land, weil klar ist, dass die zukünftige Regierung entweder vom Front National oder von den Muslimen geführt wird. Vor beiden haben die Juden Angst. Unterdessen kommt es bei Demonstrationen immer wieder zu blutigen Zusammenstößen. In den Medien wird weder über die Unruhen noch über die Toten berichtet. Offensichtlich wurde eine Nachrichtensperre verhängt, um dem rechten Front National keine Wähler zuzutreiben.

Am nächsten Tag wird bekannt, dass es gewaltsame Überfälle auf Wahllokale sowohl durch Rechtsextreme als auch durch Islamisten gegeben hat und der zweite Wahlgang deshalb verschoben werden musste. Die einzige Möglichkeit, den Weg des Front National an die Macht zu stoppen, ist jetzt, sich hinter der Islampartei zu vereinen.

Die Sozialistische Partei (PS) und die Konservativen gehen ein Bündnis mit Ben Abbes ein, um den Aufstieg des Front National unter Marine Le Pen zu verhindern. Ben Abbes wird Staatspräsident, ändert die laizistische Verfassung, führt die Theokratie, die Scharia, das Patriarchat und die Polygamie ein.

Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten und Entwicklungen sind natürlich rein zufällig.