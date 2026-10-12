Houston, Deutschland hat ein Problem!

„Houston, wir haben ein Problem!“ Am 13. April 1970 erreicht dieser Funkspruch aus dem Raumschiff Apollo 13 die Erde. Ein Sauerstofftank ist explodiert. Drei Astronauten schweben in Lebensgefahr. Die ganze Welt verfolgt das Drama mit Angst und Beklemmung. Gott sei Dank geht die Geschichte gut aus. Die Astronauten brechen ihre Mission ab und kehren am 17. April 1970 wohlbehalten zur Erde zurück. So weit die Anekdote.

Und heute? Der nächste Trommelwirbel ist unüberhörbar. Aus Wirtschaft, Industrie, Bildung und Gesundheitsversorgung kommen immer neue Alarmmeldungen. Deutschlands Niedergang beschäftigt Unternehmer, Wissenschaftler und Verbandschefs. Doch aus München kommt ein ganz anderer Funkspruch. Andere mit Überblick, die über Deutschland kreisen, alarmieren die Erdbewohner inzwischen gleichfalls mit angstmachenden Funksprüchen. Hören wir einmal hinein.

Die Wirtschaft funkt SOS

Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, erklärt: „Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch.“ Hans-Werner Sinn, früherer ifo-Präsident, rechnet vor: „Die Industrieproduktion ist seit 2018 um 15 Prozent gefallen.“ In wichtigen Branchen sogar um 22 Prozent. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, bringt das deutsche Elend auf einen Satz: „Die deutsche Autoindustrie ist wettbewerbsfähig, der Standort Deutschland ist es nicht.“

Roland Busch, Siemens-Chef, sieht Deutschland in einer Zukunftskrise. Der internationale Wettbewerb werde härter und die Bundesrepublik falle zurück. Martin Brudermüller, früherer BASF-Chef und heutiger Mercedes-Benz-Aufsichtsratsvorsitzender, warnt vor einer fortschreitenden Erosion der Wettbewerbsfähigkeit. Das bisherige deutsche Geschäftsmodell verliere seine Grundlage. Und Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte, stellt fest: „Die deutschen Hersteller haben eine Zukunft. Aber sie liegt nicht in Deutschland.“

Schulen und Gesundheitssystem schlagen Alarm

Maike Finnern, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, warnt angesichts ungelöster Schulprobleme: „Wer diesen Warnschuss ignoriert, handelt fahrlässig.“ Ein Vierteljahrhundert nach dem ersten PISA-Schock wird noch immer über grundlegende Mängel gestritten. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, erklärt, das Gesundheitswesen steuere „ungebremst auf einen Versorgungsnotstand zu“. Wer krank wird, braucht schließlich einen Arzt und keinen politischen Durchhalteappell.

Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, beklagt die zunehmenden Angriffe auf Beamte: „Ich bin es leid, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Dienst angegriffen werden.“

Weitere Warnsignale aus Deutschland

Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, erklärt: „Die Lage der deutschen Industrie ist kritisch.“ Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen, stellt fest: „Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie befindet sich auf einem neuen Tiefpunkt.“

Elon Musk, Tesla-Chef, warnt vor einem wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruch Deutschlands. Seiner Ansicht nach stehen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch gesellschaftliche Grundlagen auf dem Spiel. Sinan Selen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, warnt angesichts technologischer Abhängigkeiten: „Wir dürfen im Auto nicht auf dem Rücksitz sitzen.“

Die letzte Meldung kommt aus Bayern

Und während Ökonomen, Industriechefs, Ärzte und Gewerkschafter ihre Warnsignale senden, meldet sich aus München eine ganz andere Stimme: „Ich kann dieses ewige ‚Hier geht doch alles den Bach runter‘ nicht mehr hören.“ Deutschland sei stark, schön und liebenswert. „Ja, unser Land hat Probleme. Aber unser Land ist kein Problemfall.“ Absenderin dieser frohen Botschaft ist Ilse Aigner, CSU-Präsidentin des Bayerischen Landtags, in einem Gastbeitrag der gestrigen “Bild am Sonntag“. Aigner wird übrigens als künftige Bundespräsidentin gehandelt. CSU-Chef Markus Söder hat sie vorgeschlagen. Am 30. Januar 2027 wird das neue Staatsoberhaupt gewählt.

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Houston, Deutschland hat ein Problem. Aber aus München kommt schon die passende Durchhalteparole. Aigner will bis zum 30. Januar durchhalten. “Sichtbar bleiben“, bevor ihr Raumschiff im Chiemsee untergeht.