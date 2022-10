How dare you? Grüne sprachlos über Klimagretels Atom-Haltung

Der blanke Irrsinn der deutschen Energiepolitik hat ein solches Ausmaß erreicht, dass selbst die defekte Messiasgestalt der 19-jährigen „Klima-Aktivistin” Greta Thunberg inzwischen auf Abstand geht: In einem Interview bei „Maischberger” teilte die seit Jahren in einer beispiellosen Mediengroteske zur grünen Erlöserin aufgeblasene Schwedin (die es damit geschafft hat, von fast jeder wichtigen politischen Persönlichkeit der westlichen Welt hofiert zu werden) mit, sie halte es für „falsch”, die derzeit noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke abzuschalten. „Wenn sie schon laufen”, so Thunberg, solle man dies auch beibehalten, statt sich wieder der Kohleverstromung zuzuwenden. Es sei „eine schlechte Idee“, auf Kohle zu setzen, solange „das Andere“ noch existiere, dozierte der verhaltensauffällige Teenager weiter.

Damit nicht genug: Zum mutmaßlichen Entsetzen ihrer verzückten Jünger wollte sich die „Klima-Gretel“ nicht einmal ein Bekenntnis zu einem späteren endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft entlocken lassen. Auf die Frage, ob die Atomkraftwerke nach der derzeitigen Krise abgeschaltet werden sollen, entgegnete sie: „Kommt drauf an, was passiert.“ Wenn sie auch die Notwendigkeit verstehe, die Bürger „vor zu hohen Energiekosten zu schützen“, so die dank „Fridays for Future” zur mutmaßlichen Multimillionärin gewordene Selbstdarstellerin, plädiere sie dennoch für erneuerbare Energien als Alternative zum Rückgriff auf Kohlekraft, wie ihn die Bundesregierung zur Reduzierung der Stromerzeugung aus Gas verfolgt.

Die Klima-Ikone wird zur Atomlobbyistin

Die Menschen hätten sich „selbst abhängig gemacht und eine Gesellschaft geschaffen, in der wir nicht in der Lage sind, mehr als ein Jahr in die Zukunft zu schauen. Das ist nicht nachhaltig!“, maulte Thunberg – die auch kritisierte, dass die Klimakrise nach wie vor nicht wie eine globale Notlage behandelt werde. Deren Folgen dürften auch Kriegszeiten nicht aus dem Blick geraten. Zwar sei jeder Krieg „auf ganz vielen Ebenen ein Desaster“, jedoch müssten wir „in der Lage sein, uns mit verschiedenen Dingen zur selben Zeit zu beschäftigen.“

Auch wenn diese schwer erträgliche Göre hier ausnahmsweise einmal etwas Vernünftiges fordert (es war übrigens nicht das erste Mal, dass sich Thunberg zwecks CO2-Reduktion für Atomkraft aussprach), heißt dies nicht, dass ihre Apokalyptiker und pseudowissenschaftliche Attitüde in irgendeiner Weise gutzuheißen wäre. Immerhin sorgten sie für Schockbeben bei den Grünen: Denn für sie, und insbesondere die fanatisierte Klima-Jugend als unbestrittenes Erstwählerreservoir, dürften Thunbergs Worte zu den deutschen Atomkraftwerken als ein Super-GAU gewirkt haben. Bei vielen ihrer Anhänger haben die Worte der „Mutter aller Schulschwänzer“ bis heute sakralen Charakter. Umso größer ist nun die Verlegenheit, so mancher mag sich gar fragen: „How dare you, Greta?„.

Die Grüne in der Bredouille

Auf „Bild”-Anfrage wollte sich gleichwohl niemand aus der Partei äußern. Lediglich die Ex-Grünen-Vorsitzende und heutige Lobbyistin Simone Peter kommentierte auf Twitter zu Thunbergs AKW-Vorschlägen einen bunten Strauß an Halbwahrheiten: „(Nicht nur) in D macht das keinen Sinn, liebe Greta: die Betriebsgenehmigungen laufen aus, Sicherheitsüberprüfungen fanden deshalb nicht mehr statt, das Uran kommt auch aus Russland, und vor allem: zum Ausgleich der Erneuerbaren braucht es Flexibilität statt inflexible Volllast.“ Auch von den fanatischen Greta-Jüngern in der deutschen Sektion von „Fridays for Future”, beim „Aufstand der Letzte Generation“ oder gar „Extinction Rebellion“ war entweder gar nichts zu vernehmen – oder es erfolgten düpierte Ausflüchte ins Verlegene.

Umso größer war die Schadenfreude bei der Opposition: Der CDU-Politiker und Chef der „Klima-Union”, Thomas Heilmann, befand laut „Bild”, Thunberg bestätige, was alle Experten sagen: „AKW in der Krise laufen zu lassen, ist sinnvoll, senkt die Strompreise und spart CO2. Neue zu bauen dagegen ist zu teuer und langwierig.“ Das grüne Schweigen könne er sich nur so erklären, dass die Parteioberen sich nicht gegen ihre Basis durchzusetzen trauten. Finanzminister Christian Linder und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP)

griffen Thunbergs Worte ebenfalls als Bestätigung ihrer eigenen Ansichten auf. Mal schauen, wie lange es den Grünen noch die Sprache verschlägt – und wie sie aus dieser Nummer ohne wahlweise Glaubwürdigkeits- oder finalem Ansehensverlust je wieder herauskommen wollen.