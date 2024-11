HSV-Trainer Baumgart: Gefeuert, weil für ihn nicht alle AfD-Wähler Idioten sind?

Gestern trennte sich der Hamburger Sport Verein (HSV) von seinem Trainer Steffen Baumgart. Dessen Antilauf und Misserfolgssträhne stehen grundsätzlich außer Frage, zumal sich seit einigen Spielen abzeichnete, dass der Club, der einst zum Inventar der ersten Fußball-Bundesliga gehörte, den Wiederaufstieg aus der Zweitklassigkeit auch im sechsten Jahr zu verpassen droht. Sportvorstand Stefan Kuntz begleitete die Entlassung mit den branchenüblichen Phrasen: „Steffen hat mit großer Leidenschaft, Energie und Einsatz bis zuletzt alles für den HSV gegeben. Unsere Analyse der aktuellen Situation und des gestrigen Spiels hat aber nochmals verdeutlicht, dass wir für den Weg aus der Leistungs- und Ergebniskrise einen neuen Impuls für nötig erachten.“

Und doch: Wenn es sich hier auch um einen in der Bundesliga fast alltäglichen Vorgang handelt, so kam die überaus plötzliche Entlassung selbst für Insider überraschend. Tatsächlich vermuten Beobachter, dass Baumgarts Ende in Hamburg zumindest nicht ausschließlich auf sportliche Motive zurückzuführen ist, sondern hier auch politische Gründe hineinspielten, wenn nicht sogar hauptauschlaggebend waren: Baumgart hatte sich nämlich erst vor wenigen Tagen erdreistet, wenn auch mit aller gebotenen Vorsicht, einen faireren Umgang mit AfD-Wählern einzufordern. „Eine funktionierende Demokratie zeichnet sich auch dadurch aus, dass man sich mit Leuten auseinandersetzen muss, die vielleicht keine gute Idee von der Demokratie haben“, hatte er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ zu äußern gewagt. Eine solche Anmaßung von toxischer Meinungsfreiheit fällt im besten Deutschland aller Zeiten allerdings bekanntlich bereits unter Nazi-Verharmlosung sowie “Hass und Hetze”.

Letzter Sargnagel

Damit nicht genug, sprach Baumgart sich auch noch gegen die politische Instrumentalisierung des Fußballs aus: Rund um die WM in Katar habe man gesehen, „dass es keine gute Idee ist, den Fußball zu instrumentalisieren und in solch zuallererst politische Themen hineinzuziehen. Damals waren wir die einzige Nation, die sich in dem Punkt lächerlich gemacht hat“. Das Erstarken der AfD im Osten sei ein Versagen der Politik im Umgang mit den Menschen dort; viele würden sich „nicht abgeholt fühlen“. Wenn man dann höre, was man alles nicht könne, sei „doch klar, dass den Leuten der Frust kommt. Und wenn dich dann einer in deinem Frust abholt, dann ist das leider der Nährboden für den größten Scheiß. Das haben wir schon einmal erlebt. Dass man das vergisst, dass das viele in der Politik vielleicht unterschätzt haben, das ist für mich das Erschreckende“. Weiter gab er zu bedenken, es seien „nicht alles nur Idioten, die die AfD wählen“.

Dieser letzte Satz war es dann, den das frühere Nachrichtenmagazin und heutige linke staatshörige Agitationsblatt “Spiegel” am Samstag zur Schlagzeile erhob und in die Breite trat. Mit Folgen: In der stets auf Konformismus und Wohlbetragen gegenüber den Mächtigen erpichten Chefetage des HSV verfehlte diese Skandalisierung ihre Wirkung mutmaßlich nicht. Da für linke Medien und linientreue Sportfunktionäre in Deutschland (die ihren wahren Charakter im Umgang mit Ungeimpften vor dreieinhalb Jahren zur Genüge offenbart haben) bereits die Grundannahme ein No-Go ist, nicht ausnahmslos alle AfD-Wähler seien irgendetwas anderes als tumbe und rechtsextreme Idioten, ist es mehr als nur wahrscheinlich, dass Baumgarts – wohlgemerkt als Privatmeinung getätigte – Äußerungen den letzten Sargnagel für seine Karriere beim HSV bedeuteten.

Am besten Mit Pauli fusionieren zu “SV Alerta Hamburg”

Zumindest ist die Vorstellung alles andere als abwegig, dass der Vereinsführung um Kuntz die aktuelle sportliche Delle (für die allerdings Baumgart angesichts der langfristigen HSV-Gesamtperformance wenig kann) gerade Recht kam, um ein “couragiertes” politisches Statement zu setzen, sich dieses lästigen politischen Mahners zu entledigen und vor allem, um sich nicht noch selbst für dessen Aussagen rechtfertigen zu müssen oder gar den Verdacht auf sich zu ziehen, „rechtes Gedankengut“ zu tolerieren. Man geht also wohl nicht fehl in der Annahme, dass Baumgart Opfer der Anti-AfD-Hysterie wurde – zumal der HSV mit seinen Vorgängern, auch nach schlechteren Ergebnissen in entscheidenderen Saisonphasen, weit mehr Geduld zeigte.

Zudem ist es ein offenes Geheimnis, dass die Lauterer Stürmerlegende Stefan Kuntz, die nun die Geschicke des HSV leitet, seit eh und je ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat ist, der nicht von ungefähr lange Intimus des früheren rheinland-pfälzischen SPD-Ministerpräsidenten Kurt Beck war. Ausgerechnet von Kuntz Rückendeckung für Baumgart zu erwarten, wäre daher illusorisch – erst recht in der SPD-Hochburg Hamburg und mit dem dezidiert linksradikalen Konkurrenzclub Sankt Pauli in der gleichen Stadt. Vielleicht sollte der HSV mit letzterem am besten gleich fusionieren und den neuen Club in “SV Alerta Hamburg“ umbenennen – vielleicht mit dem Anti-AfD-Hetzer Christian Streich als Trainer? Künftige Etatprobleme wären dann ebenfalls kein Thema mehr – die ließen sich dann ja aus dem Programm “Demokratie leben!” der Bundesregierung im “Kampf gegen Rechts” decken.