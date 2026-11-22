Ablenkung statt Aufklärung: So könnte man den neuesten Vorstoß von SPD-Bundesjustizministerin Stefanie Hubig einordnen, mit dem sie eine weiterem, höchst fragwürdige Gesetzesnovelle auf den Weg bringen will. Geplant ist eine Verschärfung des Mordparagraphen 211 des Strafgesetzbuchs: “Geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe” sollen ausdrücklich als Mordmerkmal gelten, damit sogenannte “Femizide” (wie etwa “Trennungstötungen aus Besitzdenken”) eindeutig als Mord bestraft werden. Es ist nach dem Gesetz gegen “digitale Gewalt“ das nächste ideologietriefende Konstrukt einer Streetworker-Multikulti-Politik, die den realen Fehlentwicklungen im Land in keiner Weise Rechnung trägt, sondern Phantomtatbestände gebiert. Das Problem ist zwar real – doch die Ursachen werden geflissentlich ignoriert.

“Wer eine Frau töte, weil sie sich von ihm trennen wolle, der müsse als Mörder bestraft werden”, so Hubig. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt sie allerdings ab. Interessant dabei ist wieder einmal die Verwässerung der realen gesellschaftlichen Zustände und kriminologisch glasklarer Erkenntnisse: Natürlich sind die Abstraktion “Wer eine Frau tötet“ ebenso wie der Begriff “Femizid“ selbst nichts als sprachliche Ablenkungsmanöver, gedacht, um das linke Narrativ „das Problem sind Männer als solche“zu stärken – unter Verschleierung und Leugnung der wahren Hintergründe sich zunehmend häufender Morde an Frauen: Seit der Migrationswelle 2015 nehmen entsprechende Bluttaten von Zuwanderern aus traditionalistischen, oft islamisch geprägten Gesellschaften zu, wobei es sich fast immer um “Ehrenmorde”, Tötungen aus verschmähter Liebe oder Racheakte verlassener Ehemänner handelt, die die weibliche Autonomie der ihnen auf ewig “gehörenden“ Frauen nicht akzeptieren.

Eindeutige statistische Befunde ignoriert

Auch wo es nicht zum vollendeten Mord kommt, sondern “nur“ Gewaltakte verübt werden, ist die Tendenz eindeutig: Die Frauenhäuser sind zum übergroßen Teil mit migrantischen Frauen – zumeist muslimischen – überfüllt. Ein ganz ähnliches Bild zeichnet auch die Kriminalstatistik aus, die die eine Überrepräsentation muslimisch-migratischer Tätergruppen klar belegt: Laut BKA-Lagebild und Auswertungen sind Nichtdeutsche bei Partnerschaftsgewalt drei- bis vierfach häufiger tatverdächtig als indigene Deutsche; bei Afghanen und Syrern liegt die Rate noch deutlich höher. Bereits im Jahr 2017 hatte eine Studie gezeigt, dass bei Motiven wie Trennung und Eifersucht nur 51 Prozent der Täter die deutsche Staatsangehörigkeit hatten (einschließlich Doppelstaatlern und “Mihigru”-Passdeutschen); 67 Prozent der Täter hingegen waren Ausländer. Auch die von Organisationen wie “Terre des Femmes“ alljährlich veröffentliche Dokumentation von “Ehrenmorden” zeigen, dass diese fast ausschließlich in migrantischen Milieu stattfinden.

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Doch linke Realitätsverweigerer wie Hubig blenden dies aus – und versuchen das Phänomen von seinen wahren Urhebern zu entkoppeln und die Gründe quasi zu “vergesellschaften”, um autochthone Deutsche – namentlich die verhassten “alten weißen Männer“ – ebenfalls zum Teil des Problems zu machen. Statt evidente, glasklar dokumentierte kulturelle und integrationspolitische Ursachen für die sich häufende Gewalt gegen Frauen zu benennen, wird diese einem diffusen, im Westen längst überwundenen strukturell-patriarchalischen Frauenhass zugeschrieben – wobei praktischerweise nur und einzig das Geschlecht des Opfers zur alleinigen Erklärung gemacht wird. Dass auf diese Weise wirksame Prävention verhindert wird, schert Hubig, die SPD und ihre linken Islamfreunde nicht. Geschützt wird am Ende so nur die Ideologie – aber ganz sicher nicht die Frauen.