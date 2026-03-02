Humboldt-Universität Berlin steicht Studiengang Archäologie: Das Verschwinden der Vergangenheit

Die Meldung liest sich unspektakulär und ist doch ein Fanal: Die Humboldt-Universität Berlin will ihren Archäologie-Studiengang, das renommierte Winckelmann-Institut, schließen. Ausgerechnet jene Universität, die wie kaum eine andere für den Namen Humboldt, für das Ideal der Gelehrtenrepublik steht, hält die Ausgrabung der eigenen Grundlagen offenbar für verzichtbar. Und ausgerechnet das geistige Vermächtnis Johann Joachim Winckelmanns (1717 – 1768) trifft es, jenes großen Aufklärers und zudem eine schillernde Persönlichkeit war, die man heute wahrscheinlich als queer bezeichnen würde, wie Gabriel Zuchtriegel, der deutsche Direktor der Ausgrabungsstätte Pompeji, in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” anmerkt. Winckelmann gilt als Gründervater der Kunstgeschichte und der modernen klassischen Archäologie, ja Mitbegründer der europäischen Idee. “Es ist auch das Institut, an dem Margarete Biber gewirkt hat”, erinnert Zuchtriegel: Biber hat als erste Frau in Deutschland den Ruf als Professorin für Archäologie erhalten, konnte ihn aber aufgrund ihrer jüdischen Herkunft nicht annehmen und emigrierte in die USA.

Das Institut zehrt aber nicht nur von diesen großen Namen der Vergangenheit, argumentiert Zuchtriegel gegen die Entscheidung zr Institutsschließung: Das Institut sei alles andere als museale Nostalgie, sondern arbeite längst mit modernsten Technologien – digitaler Archäologie, 3D-Scans, KI-gestützter Rekonstruktion antiker Stätten. Es sei also gleichzeitig Ort der klassischen Bildung und technologischer Innovation. Dies zu streichen, nennt er „absurd“. Doch die Berliner Universität bleibt bei ihrem Kurs: ab Mitte der 2030er Jahre wolle man die Archäologie „neu aufstellen“ – irgendwann, später, vielleicht. Schon heute wird parallel an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft der Studiengang Grabungstechnik eingestellt. Solche Entscheidungen, so Zuchtriegel, würden „oft politisch gefällt oder sind internen Dynamiken geschuldet“; ihre Auswirkungen seien aber verheerend für kommende Generationen.

Von der Universität zur Haltungsanstalt

Man muss kein Kulturkonservativer sein, um zu verstehen, was hier geschieht: Nicht irgendein Orchideenfach wird da weggespart, sondern eine ganze Denkform. Archäologie, Klassische Philologie, Alte Geschichte – das sind jene Disziplinen, die den langen Atem der Geschichte kennen, die Relativierung des Jetzt, die Erfahrung, dass Zivilisationen entstehen und vergehen. Wer diese Fächer streicht, ersetzt historisches Bewusstsein durch Gegenwartspädagogik. Und darum geht es hier in Wahrheit. Denn parallel zu diesem Abbau der „alten“, klassischen Fakultäten erleben wir einen massiven Ausbau der sogenannten Haltungsfächer: Gender Studies, Queer Studies, Diversity Management, Transformations- und Nachhaltigkeitsstudien, „Demokratiepädagogik“, „Präventionsforschung gegen Rechts“. Diese Fächer haben eines gemeinsam: Ihr Gegenstand ist nicht primär Wahrheitssuche, sondern Bewusstseinsformung. Sie wollen nicht die Welt erklären, sondern sie im Sinne bestimmter Normen verändern. Das erkennt man schon am Vokabular: „Empowerment“, „Dekonstruktion“, „kritische Weißseinsforschung“, „Klimagerechtigkeit“.

Dazu steht die Dekonstruktion der Geschichte im Vordergrund und das Ziel, sie durch die ideologische Brille eines doktrinären Wokismus neu zu “lesen”. Reale Befunde können da nur stören. Es also geht weniger um Erkenntnis als um Haltung, weniger um Fragestellungen als um vorweg feststehende Antworten. Der Umbau der Hochschulen folgt dabei einer einfachen Kostenlogik: Was sich nicht in Drittmittel, „gesellschaftliche Relevanz“ oder „Transformation“ übersetzen lässt, gilt als Luxus. Archäologie, Latinistik, Philosophie ohne Anwendungsstempel – kann weg. Stattdessen wachsen Institute, die im Gleichklang mit Bundesprogrammen wie „Demokratie leben“, „Kulturelle Vielfalt und Teilhabe“ oder „Transformation der Industriegesellschaft“ projektförmig Fördergelder einwerben und politisch gewünschte Narrative wissenschaftlich drapieren. Die Universität, die einst Freiraum der Geister war, verwandelt sich in eine pädagogische Gesinnungsanstalt des Staates. Wo früher Humboldt stand, steht heute Haltungsmanagement.

Die Logik der Dekanonisierung

Warum trifft es gerade Archäologie und die klassischen Fächer? Weil sie an einen Kanon erinnern: an eine Hierarchie von Werken, Sprachen, Denkformen, die sich über Jahrhunderte bewährt haben. Wer Homer, Vergil, die griechischen Tragöden, das römische Recht, die christliche Patristik ernst nimmt, erkennt zwangsläufig, dass der Mensch nicht erst 1968 oder 2015 erfunden wurde.

Die neuen Haltungsfächer leben von der gegenteiligen Erzählung: Die Geschichte des Abendlandes sei eine Abfolge von Unterdrückung, Kolonialismus, Patriarchat, Rassismus. Die Vergangenheit taugt hier nur noch als Steinbruch für Schuldnarrative, wie gerade die „Dekolonisierung“ des Kolonialdenkmal in der Braunschweiger Jasperallee beweist. In diesem Rahmen stört jede Disziplin, die die eigenen Urteile relativieren könnte – weil sie zeigt, dass Menschen immer schon in Konflikten lebten, ihre Götter wechselten, ihre Gerechtigkeitsbegriffe verhandelten.

Die Schließung des Winckelmann-Instituts ist vor diesem Hintergrund nicht nur ein Sparakt, sondern ein symbolischer Akt der Dekanonisierung: Man braucht keine Forscher mehr, die mühsam antike Schichten freilegen; man braucht Aktivisten, die moderne Diskurse über „koloniale Provenienz“ und „kulturelle Aneignung“ bedienen. Statt Grabungstechnik finanziert man lieber „kritische Museumsstudien“, die den eigenen Bestand moralisch problematisieren.

Die Ökonomie der Gesinnung

Natürlich wird all das haushalterisch begründet. Die Universitäten seien unterfinanziert, die Länder müssten sparen, man könne eben nicht alles erhalten. Das stimmt – aber es erklärt nicht, warum die Schere so asymmetrisch schneidet. Denn dort, wo es um politisch erwünschte Haltungsproduktion geht, ist Geld erstaunlicherweise reichlich vorhanden: Die erwähnten Lehrstühle für Gender und Queer Studies entstehen weiterhin, oft im Paket mit Gleichstellungsbüros und Diversitätsstellen. „Reallabore der Nachhaltigkeit“ schießen an den Hochschulen wie Pilze aus dem Boden; ganze Forschungsverbünde widmen sich inzwischen der „sozialen Akzeptanz der Energiewende“ oder der „Transformation zu einer postfossilen Gesellschaft“.

Diese Projekte sind selten ergebnisoffen. Sie sollen Legitimationswissen erzeugen: Zahlen, Studien, Gutachten, die belegen, dass die jeweils aktuelle Regierungsagenda – Klimaplan, Migrationspakt, Antidiskriminierungspolitik – alternativlos ist. Die Universität wird so zur Zulieferin der politischen Klasse; ihre Aufgabe ist nicht mehr Kritik, sondern Affirmation im Gewand der Empirie.

Haltungsfächer als Karrieresprungbretter

Ein weiterer Motor dieses Umbaus sind Karriereinteressen. Es ist leichter, in einem „innovativen“ Feld wie Diversity Management ein drittmittelträchtiges Projekt zu lancieren, als in der Altphilologie eine Edition eines spätantiken Textes durchzusetzen. Die Haltungsfächer sind eng mit Verwaltung, NGOs, Medien und Politik vernetzt. Wer hier pro-moviert, hat beste Chancen auf Stellen in Ministerien, Stiftungen, großen Verbänden – jene Berufe, in denen Narrative und Sprache wichtiger sind als belastbare Sachkenntnis. Umgekehrt gelten die klassischen Fächer als „nicht anschlussfähig“. Die Studierenden des Winckelmann-Instituts hätten „schlechte Berufsaussichten“, heißt es. Dieses Vorurteil weist Zuchtriegel ausdrücklich zurück und verweist auf die hohe Qualität der Absolventen und die wachsende Rolle digitaler Archäologie. Doch in einem System, das sich nach kurzfristiger Verwertbarkeit ausrichtet, zählt nicht, ob eine Ausbildung geistig formt, sondern ob sie in den nächsten fünf Jahren eine Stelle im Projektbüro “Transformation & Beteiligung“ garantiert.

Nebenbei: die 1809 gegründete HU war bis 1990 die führende Universität der DDR; an ihr lehrten etwa Jürgen Kuczynski, Wirtschaftshistoriker und einer der einflussreichsten Intellektuellen der DDR, der Philosoph Wolfgang Heise oder der Pionier der Transplantationsmedizin Moritz Mebel. Mit dem Studiengang Pharmazie hatte sie schon einen kompletten Wegfall zu verzeichnen.

2012 zur Exzellenzuniversität ernannt, wurden bis 2020 insgesamt 56 Nobelpreisträger mit ihr assoziiert. Sie gehört zu den 20 größten Hochschulen in Deutschland und den renommiertesten Universitäten weltweit. Dieser Ruf steht nun auf dem Spiel: “Was selbst die antiklassische DDR nicht schaffte, schafft jetzt eine als woke getarnte neoliberale Politik, der die europäische Klassik rein gar nichts mehr sagt”, echauffiert sich Zuchtriegel.

Der Verlust der Langeweile

Archäologie, klassische Philologie, reine Mathematik, theoretische Physik – all diese Fächer haben etwas gemeinsam: Sie sind unzeitgemäß. Sie verlangen Konzentration, Langsamkeit, stilles Arbeiten an Texten, Daten, Funden. Sie sind nicht sofort „relevant“, nicht “instagramable”, nicht tiktokisierbar, gleich gar nicht aktivismustauglich. Sie erzeugen jene produktive Langeweile, aus der echte Entdeckungen entstehen. Die Haltungsfächer dagegen leben vom permanenten Alarm. Rassismus, Sexismus, Klimanot-stand, Demokratie in Gefahr – die Welt ist immer kurz vor der Katastrophe, und wer das nicht einsieht, ist Teil des Problems.

In dieser Logik ist die Abschaffung der langsamen Fächer kein Kollateralschaden, sondern Voraussetzung: Es darf keine Orte mehr geben, an denen man lernen könnte, dass Geschichte tiefer, die Welt größer, der Mensch komplexer ist als der aktuelle Hashtag. Der Student soll nicht mit Homer, sondern mit “Critical Whiteness Studies” sozialisiert werden; er soll nicht das römische Recht studieren, sondern „Intersektionale Diskriminierungsforschung“.

Wissenschaft ohne Wahrheit

Am Ende steht eine Hochschullandschaft, in der der Begriff “Wissenschaft” selbst ausgehöhlt wird. Forschung wird verwechselt mit Projektarbeit, Lehre mit Haltungsvermittlung, Kritik mit “Sensibilisierung“. Der Umbau hin zu Haltungsfächern zerstört dabei genau das, was Universitäten legitimiert: den Anspruch, Orte der Wahrheitssuche zu sein. Wahrheitssuche ist unbequem; sie kann Mehrheiten widersprechen, Fortschrittsmythen zerstören, Schuldverteilungen durcheinanderbringen. Sie braucht Räume, in denen man etwas sagen darf, bevor man weiß, ob es opportun ist.

Die neuen Institute hingegen starten von der moralischen Gewissheit aus, auf der “richtigen Seite der Geschichte” zu stehen. Sie fragen nicht, ob der westliche Kapitalismus rassistisch sei, sondern wie rassistisch er ist; nicht ob Geschlecht binär ist, sondern wie man Binarität überwinden kann; nicht ob die “Energiewende” sinnvoll ist, sondern wie man ihre öffentliche Akzeptanz steigert. Das Resultat ist eine Agenda-Wissenschaft ohne Wahrheit – und damit ohne Mut.

Universität als Ort des Ernstes

Was wäre angesichts dieser Entwicklung ein Gegenentwurf aus rechtsintellektueller Perspektive? Erstens: die Rückbesinnung auf den Kernauftrag der Universität – die zweckfreie Suche nach Wahrheit. Das heißt konkret: Schutz der Grundlagenfächer, auch wenn sie keine kurzfristigen Renditen versprechen. Klassi-sche Philologie, Archäologie, Alte Geschichte, Philosophie, Mathematik sind keine „Luxusprobleme“, sondern die tragenden Säulen eines Denkens, das sich nicht sofort zum Dienst meldet. Zweitens: eine klare Trennung von Wissenschaft und Aktivismus. Haltungsfächer, die in erster Linie politisch-pädagogische Aufgaben verfolgen, gehören in Parteien, NGOs und Volkshochschulen – nicht in die Kernstrukturen einer Universität, die neutral sein muss, gerade um poli-tisch unbequeme Wahrheiten sagen zu können. Drittens: die Wiederherstellung des akademischen Kanons. Nicht, weil er “weiß” und “männlich” wäre, sondern weil er in Jahrhunderten erprobt wurde. Man kann ihn kritisieren, erweitern, ergänzen – aber wer ihn einfach durch aktuelle Modethemen ersetzt, sägt an dem Ast, auf dem er sitzt.

Die Schließung des archäologischen Instituts an der Humboldt-Universität ist ein Symbol für eine tiefere Krise. Sie steht für eine Republik, die ihre Vergangenheit verlernt, ihre Wissenschaft funktionalisiert und ihre Hochschulen zu Umerziehungslagern umgebaut hat. Wer das noch ändern will, muss nicht mehr nur um einzelne Institute kämpfen, sondern mittlerweile um das Prinzip selbst: dass es in diesem Land noch Orte gibt, an denen man sich der Wahrheit verpflichtet weiß – auch dann, wenn diese weder ministeriell gewollt noch moralisch bequem ist.