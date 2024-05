Hummels, Höcke und Deutschland

Die „Influencerin“ Cathy Hummels, deren hervorstechende Lebensleistung darin besteht, sich mit dem Profispieler Mars Hummels gepaart zu haben, gehört zu denen, die unwissentlich dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke eine Steilvorlage geliefert haben, um das diese Woche gegen ihn verhängte Urteil von 13.000 Strafe wegen der Verwendung des Ausspruchs „Alles für Deutschland“ erneut aufs Korn zu nehmen. Andere Beispiele dieser Sorte wären ebenfalls unverdächtige Quellen wie die CSU-Politikerin Dorothea Bär, “Spiegel”-Kolumnist Stephan Kuzmany oder auch etliche öffentliche Personen aus den letzten 50 Jahren, die dieses bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert verbürgte patriotische Zitat unverfänglich und -verdächtig gebrauchten, ohne dass sie deshalb je in die geistige Nähe von SA oder Drittem Reich gerückt worden wären.

Weil dies im Fall Höckes bekanntlich anders war und hier die gängige Inferenz infolge der NS-AfD-Engführung und beispiellosen Projektion einer braunen, rechtsextremen Wiedergängerpartei gerichtlich voll durchschlug, liegt hier ein offensichtlicher Fall von Doppelstandards und gerichtlicher Ungleichbehandlungen vor. Das ist der Grund, warum Höcke nun zu Tat schritt und eine Art beispielhafte “Modellstrafanzeige” gegen Cathy Hummels erstatte; nicht – worauf er ausdrücklich hinwies -, weil er etwas gegen Hummels hat oder ihr Böses will, sondern weil er ein Exempel statuieren will für zweierlei Maß bei Strafverfolgungsbehörden und Gerichten.

Schützt Unwissenheit wirklich nicht vor Strafe?

Auf Instagram hatte Hummels in der Werbung für ein Mode-Unternehmen geschrieben: „Ich freu mich so sehr. Das wird ein grandioses Erlebnis. Alles für Deutschland!“ Darauf entgegnete Höcke nun: „Sehr geehrte Frau Hummels, ich werde Sie leider bei Staatsanwalt Brenzler in Halle anzeigen müssen. Nicht weil ich etwas gegen Sie habe, aber um die Absurdität des Urteils gegen mich zur Kenntlichkeit zu entstellen.“ Natürlich ließ die entsetzte Reaktion auf Hummels` Post nicht auf sich warten. Darauf spulte sie sofort die obligatorischen Phrasen ab. „Asche auf mein Haupt, ich habe die Berichterstattung zu dem Höcke-Prozess und dessen Nazi-Spruch nicht mitbekommen und wusste nicht, welchen Hintergrund er hat. Ich habe ihn sofort gelöscht und distanziere mich ausdrücklich von rechtsradikalen Parolen und Parteien wie der AfD“, erklärte sie pflichtschuldigst.

Tatsächlich – und darum geht es Höcke ja – zeigt diese Posse den ganzen Irrsinn des Urteils gegen ihn. „Alles für Deutschland“ ist eben tatsächlich genau der „Allerweltsspruch“ ist, als den er ihn selbst auch verwendet hatte. Die politischer Hintergedanken (und historischen Wissens) wohl gänzlich unverdächtige Hummels hatte den Slogan ganz instinktiv – und selbstverständlich in Vorbereitung auf eine Werbepräsentation im Umfeld des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni – verwendet. Die Argumentation der Anklage, be Höcke, der das Landgericht Halle gefolgt war, weil es sich dabei um eine “SA-Parole” gehandelt habe, blendete nicht nur die wie gesagt viel ältere Nutzung des Zitates aus (siehe hier und hier), sondern unterstellte, “als Geschichtslehrer” hätte Höcke um die toxische Vergangenheit des Spruchs wissen müssen. Dieses wird man bei Hummels nicht ins Feld führen können; dennoch schützt – nach deutscher Rechtspraxis – Unwissenheit vor Strafe nicht. Insofern wird es spannend werden zu sehen, ob für Höcke in diesem Land tatsächlich andere Maßstäbe gelten und das gegen ihn ergangene Urteil wirklich ein rein politisches war, um ihm und der AfD im Europa- und späteren ostdeutschen Landtagswahlkampf zu schaden.