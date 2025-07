„Hungersnot“ in Gaza: Wie die Welt der Hamas erneut auf den Leim geht

Jeder Mensch mit etwas Lebenserfahrung weiß: Es ist nicht klug, Lebensmittel im Freien in der prallen Sonne stehen zu lassen. Selbst haltbare Nahrung wird von so etwas nicht besser und muss alsbald der Mülltonne übergeben werden. Das ist schon bei haushaltsüblichen Mengen ärgerlich, allerdings umso ärgerlicher, wenn es um gleich 750 LKW-Ladungen von Mehl, Öl, Konserven und Medikamenten geht. Und noch ärgerlicher wird es, wenn die Medien unreflektiert berichten, in der entsprechenden Region seien die Menschen von einer “Hungerkatastrophe” bedroht. Wir reden hier nämlich von einem Hilfsgüterlager am Grenzübergang Kerem Shalom. Das ist einer der beiden Grenzübergänge zu Israel, die noch nicht von der Hamas gesprengt worden und daher die letzten verbliebenen Dreh- und Angelpunkte für Lebensmittellieferungen in den Gaza-Streifen sind. Von israelischer Seite wurden die Hilfspakete längst freigegeben – aber es kommt dennoch nicht zur Verteilung. Auch deshalb nicht, weil die UN und die ihr angeschlossene UNWRA sich nicht darauf einigen können, wer den Transport übernehmen darf: Israel auf keinen Fall, darauf besteht die UN – denn das würde ja in die “Souveränität der Palästinenser” eingreifen. Die UNWRA selbst möchte die amerikanische GHF an der Abholung hindern, da sie die Kontrolle über die Versorgung der Bevölkerung nicht aus der Hand geben will.

Derweil macht ein Bild die Runde, das verzweifelt aussehende Menschen mit leeren Töpfen in den Händen an einer Verteilstelle zeigt. Das ist schon deshalb merkwürdig, weil die meisten Hilfslieferungen verpackt ausgegeben werden und die Abholer sie gewöhnlich in Tüten und manchmal auch in Rollkoffern nach Hause bringen, oder sich die von der GHF ausgegebenen Mehlsäcke einfach über die Schulter laden. Nun gut, könnte man denken: Die Szene könnte sich auch an einer jener Suppenküchen abspielen, die überall im Gaza-Streifen eingerichtet und durch Spenden aus dem Ausland finanziert werden. Ob diese Spenden allerdings auch vollständig als nahrhaftes Essen im Topf landen, darf bezweifelt werden. Denn es ist nicht nur so, dass internationale Regierungen um Gelder angegangen werden; man zieht auch den Muslimen weltweit Dollars und Euros aus den Taschen – auch bei uns: Erst kürzlich wurde in Deutschland ein islamistischer Prediger wegen Betrugs vor Gericht gestellt, der für Gaza gedachte Spenden lieber in Luxusgüter für den eigenen Gebrauch umwandelte.

„Gazawood“ in Hochform

Das Bild mit den leeren Töpfen wurde wahlweise als KI-Fälschung oder als von der Hamas gestellt gehandelt, aber nun fand man heraus: Es stammt gar nicht aus Gaza, sondern wurde in einem Flüchtlingslager in Syrien aufgenommen. Diese Praxis ist nicht unbekannt: “Gazawood” benutzte schon häufiger Bilder von echten Opfern, nachdem KI-generierte Bilder zu oft als solche entlarvt worden waren. Nur stammten diese Bilder eben nicht aus Gaza, sondern aus Katastrophengebieten anderer Länder, etwa dem letzten großen Erdbeben in der Türkei. Hinweise darauf werden gewöhnlich als “zionistische Propaganda” abgetan, obwohl man manchmal nur die Rückwärtssuche von Google einsetzen muss, um der Schummelei auf die Spur zu kommen. Dennoch scheint es so, als ob sich die Unterstützer der Palästinenser krampfhaft an diese Bilder klammern würden, um ihre Mitleidsschiene nicht verlassen zu müssen. Den Unterstützern Israels wirft man “Fakenews” und “Herzlosigkeit” vor, wenn sie auf offensichtliche Fälschungen verweisen. Natürlich: Auch Israelis und Juden verfolgen ihre Sache mit Leidenschaft. Aber mir ist keine von ihnen in Umlauf gebrachte, derart dreiste Fälschung bekannt.

Neuerdings hat sich auch Hamed Abdel-Samad, ein langjähriger Freund Henryk M. Broders, vollständig der “Aufklärung über den israelischen Genozid” verschrieben. Viele seiner ehemaligen Bewunderer können kaum fassen, was in den einst so gemäßigt und bedächtig wirkenden Abdel-Samad gefahren ist, der doch mit allen Tricks und Propagandamethoden von Islamisten vertraut sein sollte. Manche vermuten nun, er habe wirklich jahrelang die sogenannte Taqqiya betrieben, eine bewusste Täuschung seines nicht-muslimischen Umfelds über seine wahren Motive. Man kann natürlich in niemanden hineinschauen, aber mein Eindruck ist eher der einer Überkompensation: Vielleicht haben die gegen ihn gerichteten Morddrohungen einen Prozess des Umkippens bewirkt, und um nun wieder in die Umma, die Gemeinschaft der Gläubigen, aufgenommen zu werden, bringt er ihr Israel als Opfer dar. Dabei sollte gerade er als Muttersprachler die zwei Gesichter der arabischen Berichterstattung erkennen können, die grob gesagt so aussehen Gegenüber dem Westen wird auf Englisch gejammert, während in den arabischen Medien weiterhin wüste Drohungen ausgestoßen werden (mein Arabisch ist seit meiner Studienzeit äußerst eingerostet, ich verstehe nicht mehr viel – aber wenn die Wörter “Juden” und “töten” ins Spiel kommen, bekomme ich das durchaus mit). Was ich Abdel-Samad persönlich sehr übelnehme, ist seine jüngste Bezugnahme auf den Holocaust:

Abdel-Samad weiß ganz genau, wie sehr das in Deutschland “zieht”. Wir kennen diese Taktik auch von Sawsan Chebli und der linken “Pali-Lobby” hierzulande. Dabei wird immer betont, die Palästinenser trügen keine Schuld am Nationalsozialismus – was für die heutigen Palästinenser natürlich stimmt, so wie für die heutigen Deutschen auch, von denen allerdings keiner Hitler so offen bewundert wie die Bewohner des Gaza-Streifens. Und was die Zeit des Nationalsozialismus angeht: Unter der Führung von Mufti al-Husseini, der bekanntlich mit Hitler eng verbandelt war, begingen die damals im britischen Mandatsgebiet als Gastarbeiter aus Ägypten lebenden Araber so manches Pogrom gegen jüdische Siedler. Die aktuelle Palästina-Lobby blendet da allerlei Hässlichkeiten ganz bewusst aus. Umso übler ist es, wenn sie den Holocaust benutzt, um für sich selbst Stimmung zu machen. Da darf man als Jude schon mal ein bisschen nachtragend sein.

Terror muss sich wieder lohnen?

Ohnehin profitieren die Palästinenser längst von der Masse ihrer “arabischen Brüder” in Westeuropa. So dürfte auch der neueste Vorstoß Frankreichs zu werten sein, einen Palästinenserstaat anzuerkennen: Macron hat schlicht Angst davor, dass ihm sein Laden um die Ohren fliegt. Nach dem islamistischen Attentat auf das Bataclan-Konzert griff er noch hart durch und ließ Ziele in Syrien bombardieren, während er nun von Israel erwartet, die Hamas für ihren Terrorfeldzug vom 7. Oktober 2023 mit einem eigenen Staat zu belohnen. Mein erster Gedanke war: Dann müssen sich die Menschen von Gaza endlich mal um sich selbst kümmern und können nicht länger eine Rundumversorgung durch Israel verlangen. Mein zweiter Gedanke: Die Gegend wird dadurch nicht zur Ruhe kommen, denn Ramallah wird sogleich Herrschaftsansprüche geltend machen. Darüber hinaus würde Israel förmlich von einem Palästinenserstaat quer durchgeschnitten, was es noch leichter machen würde, den jüdischen Staat von allen Seiten in die Zange zu nehmen.

Und das alles, weil Macron wütende Muslime im eigenen Land fürchtet – was in Deutschland übrigens nicht viel anders aussehen dürfte. Eines brauchen diese Muslime sicherlich nicht: Noch mehr Oberwasser im Sinne von “Terror muss sich wieder lohnen!”. Früher musste man Angst haben, in einer Flugzeugentführung hineinzugeraten, heute reicht schon eine Fahrt mit der Straßenbahn, um mit der palästinensischen Sache konfrontiert zu werde. Doch mit einer Appeasement- und Kapitulationspolitik wird sich diese Lage kaum entspannen. Und die Hamas? Die füllt sich weiterhin mit Aufbauhilfen und Spenden die Taschen. Das Geld liegt wahrscheinlich als Altersversorgung auf einem Konto in Qatar. Man sollte ihr eigentlich für ihre schlecht gemachten Propagandafilme die “Goldene Himbeere” verleihen… aber das traut sich wieder keiner. Man muss ja schließlich auf die Gefühle von Terroristen Rücksicht nehmen!