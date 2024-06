Hurra – endlich wissen wir Bescheid!

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Kurve – genauer: eine Sinuskurve. Sie geht erst nach oben. Kaum ist man oben angekommen, geht‘s auch schon wieder bergab, bis es schlimmer nicht mehr kommen kann, um dann wieder bergauf zu gehen. Und so weiter… Genauso wie im wirklichen Leben. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, und einmal am Tiefpunkt angekommen, kann es nur noch besser werden. Heute wollen wir untersuchen ob diese Gesetzmäßigkeit auch für die Evolution der menschlichen Rasse gilt. Genauer gefragt: Strebt die Entwicklung des Menschen immer neuen Höhen zu oder ist es möglich, dass wir uns auch wieder zurückentwickeln, Richtung Neandertaler nämlich um irgendwann wieder bei den Primaten zu enden.

Eine so schicksalsträchtige Frage sollte man keineswegs aus dem Bauch heraus entscheiden. Lassen wir deshalb die nackten Fakten sprechen.

Eigentlich bin ich nicht wirklich stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Denn es ist nicht mein Verdienst, da zu sein, wo ich bin. Aber ich bin sehr wohl froh und dankbar, Angehöriger dieses Volksstammes zu sein, der der Welt einige der größten Kulturgüter, einige der größten Wissenschaftler, der größten Künstler und der fähigsten Politiker geschenkt hat.

Nehmen wir zum Beispiel die Wissenschaft: Johannes Kepler etwa , den berühmten Mathematiker und Astronomen, der sich seine Stellung am Hofe der Mächtigen durch seine wissenschaftliche Leistung hart erarbeiten mußte. Und wie lange hat sich Albert Einstein sein Hirn zermartern müssen, um es schließlich in der Wissenschaft und im öffentlichen Leben zu etwas zu bringen! Heute reicht das, um in Deutschland Außenministerin und berühmt zu werden.

Oder nehmen wir die Kunst: Eines der größten Werke der Musikgeschichte, Beethovens Neunte, würde heute ohne gendergerechte Korrektur in

“Freude schöne Götterfunk*In” keinen Musik-Verleger finden! Öffentlich gefördert – und von der obersten Staatsführung gefordert – wird stattdessen dieses in Polyphonie gegossene musikalische Grauen:

Oder nehmen wir die Wirtschaft: Unseren Wohlstand haben wir genialen Wirtschaftsfachleuten wie Prof. Ludwig Erhardt zu verdanken, der zusammen mit Konrad Adenauer die Deutschen nach einem katastrophal vergeigten Weltkrieg wieder aus dem Dreck der Straße geholt und zu Wohlstand und Ansehen gebracht hat. Helmut Schmidt war einst Schüler des bekannten Wirtschaftsprofessors Karl Schiller und auf internationalen Konferenzen bei politischen Hobby-Ökonomen ob seines Sachverstandes zurecht gefürchtet. Heute doziert ein Kinderbuchdichter, ohne rot zu werden, zur besten Sendezeit über seine neuesten volkswirtschaftlichen Privatoffenbarungen.

Nehmen wir die Justiz: Auch die deutsche Jurisprudenz hatte in früheren Jahren ihre intellektuellen Leuchttürme. Martin Hirsch zum Beispiel, den ehemaligen Verfassungsrichter, der sich öffentlich der flächendeckenden Kollaboration großer Teil der deutschen Justiz mit den Nazis schämte. Noch viel mehr schämte er sich über die Unverfrorenheit, mit welcher sich diese Nazijuristen in der neuen Bundesrepublik wieder scharenweise zu höchsten Ämtern hochdienten, um über ihre ehemaligen Opfer aufs Neue zu Gericht zu sitzen.

Heute hingegen schämt sich kaum mehr jemand, wenn Staatsanwälte sich zu willfährigen Erfüllungsgehilfen eines jeden noch so dämlichen Politkrakeelers mit Baumschul- oder Callcenter-Diplom machen, oder wenn Richter sich der schlimmsten geistigen Missgeburt seit dem nationalsozialistischen Ermächtigungsgesetz – nämlich des Pseudo-Tatbestandes der sogenannten Delegitimation – bedienen, um die Verfassung zu beugen.

Oder nehmen wir die Medien, die vierte Gewalt im Staate: Was waren das doch noch für Zeiten, als in der Hochblüte des bundesdeutschen Journalismus Persönlichkeiten wie Rudolf Augstein lieber ins Gefängnis gingen, als sich dem Diktat der Mächtigen zu beugen. Hingegen wurde vor wenigen Tagen erst dem Redaktionsstab der “Süddeutschen Zeitung” als Anerkennung für die Fake-News des vergangenen Jahres, der Aiwanger-Hatz, der “Stern”-Preis verliehen. Ja, das ist kein Witz: Ein Preis, gestiftet von der Illustrierten “Stern”, die sich und den deutschen Journalismus mit ihrer Posse der Hitler-Tagebücher auf alle Ewigkeit der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Es ist wie in der Politik: Die Versager behängen sich gegenseitig mit Orden und lassen sich von gekauften Claqueuren bejubeln!

Ein Peter Scholl-Latour würde wegen der Gefahr drohender Intelligenz heute nicht einmal mehr zum Bewerbungsgespräch in die Redaktionen der Mainstreammedien geladen werden. Heiliger Relotius, bitt’ für uns…

Und nehmen wir die Diplomatie: Man mag ja über den einen oder anderen Politiker früherer Tage seine eigene Meinung haben; aber sie hatten meist Stil, Sinn fürs Symbolische und ein Gespür für Diplomatie. Heute fliegt ein wirtschaftspolitischer kinderdichternder Geisterfahrer mit Millionenaufwand um den Globus, nur um am Ziel festzustellen, dass ihn eigentlich dort gar niemand sehen möchte. Der Grund: Annalena Baerbock war schon da.

Da ist es kein Trost, dass sich mit derselben Begründung auch für ganz normale Urlauber die Zahl möglicher Reisziele immer mehr reduziert…

Aber vielleicht ist das alles nicht mehr wichtig. Wir steuern nämlich mit Riesenschritten dem Dritten Weltkrieg zu. Die Waffen liefern die Amerikaner. Das Geld die Europäer. Das Kriegsgeheul die deutschen Politiker, die in ihrer Jugend zu feige waren, ihren Wehrdienst abzuleisten. Und weil nichts schöner ist, als zu verlieren, getötet und verstümmelt zu werden, wählen die Deutschen wieder zu über 50 Prozent die Kriegsparteien.

Apropos… den Finger am Atomknopf hat übrigens dieser Herr:

Wie Sie sehen, besteht also Zweifel kein daran, dass sich die Evolution tatsächlich wieder rückwärts entwickelt. Zumindest hierzulande. Internationalen Beobachtern zufolge befinden sich die Deutschen (von den Thüringern, Sachsen und Brandenburgern vielleicht abgesehen,

aber das wissen wir erst im September) ungefähr hier, nur noch wenige Kilometer vor den ersten Primaten.

Stimmt Sie das traurig? Mag sein. Aber denken Sie bitte daran: Der Unterschied zwischen Tieren und Menschen besteht darin, dass Tiere es nie zulassen würden, dass die Dümmsten ihr Rudel anführen. Da keimt dann doch wieder so etwas wie Hoffnung auf! Meinen Sie nicht auch?