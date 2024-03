Hurra, wir streiken: Der Pyrrhussieg des Claus Weselsky

Seit Monaten werden wir Zeugen eines Arbeitskampfes, an den sich in Zukunft noch so mancher erinnern wird und der sich in Art und Ablauf durchaus einer gewissen Einmaligkeit rühmen darf. Zum einen sind da die Protagonisten in Form der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GdL) mit ihrem Wortführer Claus Weselsky auf der einen Seite, und der mächtigen Deutschen Bahn (DB), deren maßgeblicher Miteigentümer die Bundesrepublik Deutschland ist, auf der anderen. Es ist ein klassisches Duell David gegen Goliath. Als Zuseher und als Bahnkunde reibt man sich die Augen und verfolgt, wie der tapfere Claus Weselsky den Bahnvorstand vor sich hertreibt, demütigt und mit wilden Streiks seine Maximalforderungen durchsetzen will. Er erinnert in seinem Verhalten an den klassischen Comic-Helden Obelix, der aus seinem kleinen, unbeugsamen gallischen Dorf die römische Weltmacht vorführt und verprügelt… Moment mal: War das denn nicht Asterix? Richtig, jedoch war Asterix der intelligentere der beiden: Er benutzte seine Wunderkraft nur, wenn es nötig war, ohne unnütz Geschirr (sprich: Römer) zu zerschlagen. Obelix hingegen wird in dieser Mär nur als der Hinkelstein schleudernde und wildschweinfressende, gutmütige Kumpel dargestellt, dessen größte Freude es war, wenn er Römer verprügeln konnte.

Der vermeintlich mächtigere Duellant in dieser Auseinandersetzung ist die DB mit einem Vorstand, der in vielen Aspekten seinem wichtigsten Gesellschafter, der deutschen Bundesregierung, verblüffend ähnelt: Hilflos lässt er sich vorführen und überlässt das immens wichtige Feld der Kommunikation vollumfänglich der GdL. Zweifellos muss den Bahnchefs zugestanden werden, dass sie dieser Arbeitskampf in einer denkbar ungünstigen Zeit trifft: Abgewirtschaftet, mit völlig maroder Infrastruktur und ohne wirkliche staatliche Unterstützung muss sich die DB nun auch noch zum wiederholten der testosteronschwangeren Dynamik der GdL entgegenstellen, die eine Funktionselite systemrelevanter Fachkräfte vertritt, ohne die die Bahn – derzeit jedenfalls noch – aufgeschmissen ist.

Mitleid mit Bahn hält sich in Grenzen

Dennoch hält sich das Mitleid der Bürger und Fahrgäste in Grenzen. Denn in nur allzu unguter Erinnerung sind die die irrwitzigen Bezüge und Boni, mit denen sich die Bahnspitze wieder und wieder selbst bedacht hat. Zudem fühlte sich die Öffentlichkeit zu Recht verhöhnt, als die offizielle Begründung für die Bewilligung dieser Boni dann auch noch lautete, dass die Zielsetzungen des abgelaufenen Jahres zu 100 Prozent erfüllt worden seien. Im Land der permanent verspäteten oder ausfallenden Züge darf hierbei der Hinweis nicht fehlen, dass es die Bahnspitze selbst war, die sich diese eigenen Ziele stellen durfte und die so niedrig gesetzt waren, dass ihre Erfüllung trotz aller anhaltenden Unzulänglichkeiten kein Kunststück war. Sich dafür dann noch feiern und dotieren zu lassen, ist an Absurdität kaum zu überbieten.

Unter diesen Voraussetzungen wird wohl kaum jemand noch eine Wette über den Ausgang dieses Konfliktes abschließen wollen. Es ist anzunehmen, dass auch die zweite und möglicherweise sogar dritte Schlichtung scheitern wird. Jedenfalls, das lässt sich voraussagen, wird die GDL aus diesem Arbeitskampf als eindeutiger Sieger herausgehen. Doch wie nachhaltig wird dieser Sieg wohl sein? Was für Signale werden da eigentlich ausgesandt? An dieser Stelle macht es Sinn, in die 1960er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückzublicken: In dieser Zeit der absoluten Hochkonjunktur gab es für Auszubildende, die kein Studium absolvieren wollten, einige wenige absolute Traumberufe. Da waren die Schriftsetzer, Fotolithografen und Buchdrucker das Maß aller Dinge. Die absolut höchsten Löhne in nicht akademischen Berufen, Azubi-Löhne, die doppelt so hoch waren wie die des Handwerks, hochpotente, gutorganisierte Gewerkschaften waren die Markenzeichen dieser Zunft. Azubi-Plätze waren heiß begehrt und umstritten. Die Arbeitgeber konnten aus dem Vollen schöpfen.

Die Zukunft gehört autonom fahrenden Loks

Und dann, nur zehn Jahre später? All diese Traumberufe hatten ausgedient. Einige wenige wurden für Spezialitäten noch gebraucht. Die restlichen Spezialisten landeten in Umschulungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und die Spitzenlöhne waren Geschichte. Auch die damals so hochpotenten, gutorganisierten Gewerkschaften waren dem technologischen Wandel schutzlos ausgeliefert. Wenn man sich die Geschichte dieser beschriebenen Zunft vor Augen hält und sie in Relation zum jetzt stattfindenden Arbeitskampf setzt, stellen sich doch einige Fragen. In Japan beispielsweise fahren etliche Züge bereits heute völlig autonom – auch in Fernzügen. Die Großregion Tokio soll bis 2028 völlig ohne Lokführer auskommen. Auch in der Schweiz finden erste Versuche mit autonomen Zügen statt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass der Beruf des Lokführers im unaufhaltsamen Strukturwandel von Automatisierung, Digitalisierung und neuerdings KI das gleiche Schicksal erleiden wird, wie zuvor schon andere Berufsgruppen, etwa in der grafischen Branche oder im Bergbau.

Da stellt sich doch mit Blick auf den beruflichen Nachwuchs die Frage, ob es angemessen und sinnvoll ist, junge Leute zu motivieren, in einem Beruf einzusteigen, der eigentlich ein Auslaufmodell ist, und der nicht mehr zu bieten hat als eine enorm kampfwillige und potente Gewerkschaft. Wäre es nicht vernünftiger für die GdL, für eine sinnvolle Exitstrategie zu kämpfen, um diesen Exit auch aktiv mitgestalten zu können? Weselsky und seine Belegschaft wären hier gut beraten, statt sich der Modernisierung und Entwicklung mit starren Gewerkschaftsparolen von vorgestern zu verschließen und auf Besitzstandswahrung und Tarifstreit um jeden Preis zu setzen. Es sei daran erinnert, dass die englische Gewerkschaft der Eisenbahner zu Zeiten Maggie Thatchers ebenfalls nach einem langen, erbitterten Streik unterging. Es war der eine Streik zuviel und damals ging es darum, dass die Gewerkschaft nicht akzeptieren wollte, in den elektrischen Lokomotiven auf die ehemaligen Heizer der Dampflokomotiven zu verzichten. Ein ähnliches Schicksal ist der GDL nicht zu gönnen; noch ist Zeit, aus einem vermutlichen Pyrrhussieg einen echten Sieg zu machen und eine nachhaltige Lösung für die ganze Branche zu erstreiten. Deshalb: Mehr Asterix als Obelix!