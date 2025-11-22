Hysteriker- statt Historikerstreit: Ulrich Siegmund und die Holocaust-Debatte

In Brandenburg steht derzeit die Regierungskoalition auf der Kippe. Grund dafür sind Streitigkeiten im BSW. Gut möglich also, dass es schon bald zu Neuwahlen kommt. Im nächsten Jahr dürften dann sogar in drei ostdeutschen Bundesländern die Wähler zur Urne schreiten. Und das bedeutet: erstmals sind drei Ministerpräsidenten für die AfD denkbar. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind diese Chancen eher hypothetisch, aber zumindest nicht null. Die besten Aussichten hat derzeit Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt. Kein Wunder also, dass die mediale Kampagne, die vorher eh schon bis zum Anschlag ausgereizt war, nun auf elf gedreht wird. Was hat man in der Hinterhand? Na klar: Siegmund war einer der Teilnehmer des sogenannten “Remigrationstreffens” von Potsdam. Dass die ganze Recherche, die auf “Correctiv” zurückgeht, äußerst schwammig war, steht inzwischen fest. Gerade läuft unter der Führung Ulrich Vosgeraus – selbst einer der Teilnehmer – ein neues Verfahren vor Gericht.

Nun ist aber die reine Teilnahme an einem Treffen noch nichts Verwerfliches. Was genau also wird Siegmund vorgeworfen? Direkt zitiert wird gerade einmal seine Aussage, es solle in Sachsen-Anhalt „für dieses Klientel möglichst unattraktiv sein zu leben“. Mit Klientel sind natürlich Migranten gemeint, die das „Straßenbild“ (nein, im “Correctiv”-Artikel taucht nicht das Wort „Stadtbild“ auf!) prägen. Man kann diesen kleinen Schnipsel natürlich maximal aufgeregt interpretieren und nur die abscheulichsten Motive unterstellen; aber letztlich wäre auch schon eine Kürzung des Bürgergeldsatzes „unattraktiv“.

Empörungsmaschine auf Hochtouren

Nun jedenfalls erreicht die Empörungsmaschinerie ganz neue Höhen. Als Vorwurf steht aktuell im Raum: Holocaustrelativierung! Tatsächlich bewies die AfD bei diesem Thema in der Vergangenheit nicht immer ein glückliches Händchen. Da gibt es beispielsweise die berüchtigte „Vogelschiss“-Aussage Alexander Gaulands – neben anderen kritikwürdigen Statements, die allerdings üblicherweise eher von Parteimitgliedern aus der dritten Reihe erfolgten – oder eben von Parteimitgliedern, die mittlerweile keine Parteimitglieder mehr sind. Nun soll sich auch Ulrich Siegmund in dieser Reihe wiederfinden.

Worum geht es genau? Im “Politico”-Podcast mit Gordon Repinski wollte Siegmund – auf Aufforderung – den Holocaust nicht eindeutig als das größte Menschheitsverbrechen bezeichnen. Wörtlich geht es um diesen Passus:

Frage Repinski: Können Sie mir mal eine Einordnung geben dessen, was, wenn Sie zurückblicken auf die Jahre 33 bis 45, was das für Sie bedeutet, wenn Sie das zusammenfassen wollen, können Sie das mal für mich machen?

Antwort Siegmund: “Das ist, denke ich mal, bekannt, dass das über die gesamte AfD hinweg als Tiefpunkt unserer Geschichte betrachtet werden muss, der auch in dem historischen Kontext so gelehrt werden muss.

Nachfrage Repinski: Würden Sie auch sagen, das ist das schlimmste Menschheitsverbrechen?

Antwort Siegmund: Das maße ich mir nicht an zu bewerten, weil ich die gesamte Menschheit nicht aufarbeiten kann und aus allen Verbrechen dieser Menschheit natürlich lernen muss, genauso wie aus diesem – und vielen anderen auch.

Beispielloses mediales Dauerfeuer

Vor allem wegen seiner Antwort auf die Nachfrage steht Siegmund nun seit gestern unter einem beispiellosen medialen Dauerfeuer und muss sich anhören, er hätte den Holocaust “verharmlost” und “relativiert”. Wieder einmal fühlen sich alle Gegner der AfD in dem bestätigt, was sie schon immer über diese Partei zu wissen glaubten. In einem “Welt”-Artikel heißt es nun sogar, die Bundesspitze habe sich inzwischen distanziert; eine in Wahrheit weit übertriebene Behauptung: Von dort heißt es nämlich nur, dass ein einzelner Pressesprecher – ein Name wird nicht genannt – der Aussage über den Holocaust als größtes Menschheitsverbrechen zugestimmt habe. Eine direkte Kritik an der Person Siegmund erfolgte durch die Parteispitze nicht.

Die politischen Gegner der Alternativen drehen wie üblich frei. Der Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke meinte: „Und der will Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden? Die AfD ist unwählbar!“ Der Kommunikationsberater Daniel Eck, ebenfalls CDU, drückte seine Empörung aus: „Siegmund sucht sein Heil in Höckes 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur. Die Relativierung deutscher Vergangenheit ist der Beginn einer dunklen Zukunft. So widerwärtig und erschreckend die Aussage ist, so unanständig ist dieser Mann.“ Und auch der Historiker Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Weimar, übte scharfe Kritik: „Die AfD ist die Partei der institutionalisierten Holocaust-Verharmlosung. Der Geschichtsrevisionismus gehört zu ihrer ideologischen DNA.“

Enorme Projektionskraft

Noch extremer fielen die Reaktionen der Linkspartei aus: Francesco Garita von den bayerischen Linken schrieb auf Facebook, die AfD arbeite „nicht mit offener Leugnung, sondern mit dem kalten Gift der Verschiebung. Das moralisch Unantastbare soll plötzlich als ’nicht eindeutig‘ erscheinen. Das ist kein Versehen, das ist Strategie. […] Diese AfD ist abgrundtief böse. Nicht im pathetischen Sinn, sondern als nüchterne Beschreibung ihres politischen Kerns: Sie zersetzt, was Deutschland nach 1945 mühsam aufgebaut hat – historische Klarheit, Verantwortungsbewusstsein, demokratische Reife.“ All dies in Siegmunds Worte hineinzuinterpretieren, zeugt schon von einer enormen Projektionskraft.

Auch die üblichen Vertreter des öffentlich-rechtlichen Zitierkartells durften im allgemeinen Entrüstungreigen nicht fehlen. Carlo Masala, in den deutschen Medien eigentlich der Stichwortgeber zum Thema Russland, fasste es zusammen: „Wie relativiere ich ohne zu relativieren.“ Das sieht rhetorisch zugegeben geschickt aus, bedeutet aber eigentlich nur, dass auch Masala letztlich keine klaren Beweise für seinen Relativierungsvorwurf vorweisen kann.

“Sieg Mund!”

Immer dann, wenn ganz besonders laut vor einer „Entgleisung“, einem „Tabubruch“ und so weiter gewarnt wird, empfiehlt es sich, die Aussage ganz wertneutral zunächst im Wortlaut zu erfassen. Danach kann man dann ja immer noch Schlussfolgerungen ziehen. Im Gespräch mit Repinski warf dieser Siegmund außerdem vor, dass die Menge bei seinen Auftritten immer wieder lautstark „Sieg Mund!“ skandiere (wobei es sich dabei eher um eine auch aus Fußballstadien in zahlreichen Variationen bekannte Art des Kontergesangs handelt, bei der ein “Vorsänger” die Silbe “Sieg-” intoniert und alle anderen dann “-mund!” ergänzen). Ob ihm dies, so Repinski, nicht bedenklich erscheine? Na klar: Wer will, darf hier die Parallele zu einem „Sieg Heil!“ sehen. Aber selbst dann, wenn man sie sieht, darf man sich immer noch die Frage stellen, ob das ganze nicht eher ironisch zu verstehen ist, ähnlich wie bei der Hysterie um das Sylter Party-Gegröle „Ausländer raus!“ im vergangenen Jahr.

Auch gibt es den Vorwurf, dass die AfD plane, Klassenfahrten in NS-Gedenkstätten zu streichen. Dieser Vorschlag stammt zwar aus Siegmunds Landesverband Sachsen-Anhalt, geht aber auf den dortigen Landespolitiker Hans-Thomas Tillschneider zurück, nicht auf Siegmund selbst. Für Repinski natürlich trotzdem Munition der Anklage. Im Kern drehte sich schließlich der Podcast um die Frage, ob denn der Holocaust nun das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte gewesen sei? Ganz so sicher ist sich der Redakteur übrigens selbst nicht: Er setzt an zum „eine…“ und korrigiert sich dann doch zum „das“. Repinski selbst hätte also beinahe „eines der größten Menschheitsverbrechen“ statt „das größte Menschheitsverbrechen“ gesagt.

Gefordertes Bekenntnis zur reinen Lehre

Rüdiger Lucassen, Bundestagsabgeordneter aus der AfD solidarisierte sich mit Siegmund und ordnete ein:„Die Frage an Siegmund zum Holocaust ist keine Frage im eigentlichen Sinn. Es ist die Aufforderung zum Bekenntnis im Sinne der ‚reinen Lehre‘ des aktuellen Zeitgeists. ‚Sag‘ uns die richtigen Worte, weiche nicht ab. Wenn Du es tust, richten wir über Dich und verzerren Deine ungenügende Antwort zum Frevel.‘ Es ist keine Frage, es ist der Versuch der Machtausübung. Und das kommt ans Ende.“ Sein Parteifreund Tomasz Fröhlich aus dem Europaparlament meinte dazu: „Nicht derjenige, der eine Hierarchie der Genozide ablehnt, relativiert den Holocaust. Sehr wohl aber relativiert derjenige viele Genozide, der eine solche Hierarchie aufstellt. Und all das nur, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Erbärmlich.“

Es stellt sich im Übrigen die Frage, warum Siegmund – der als 1990 geborener Deutscher auf die Jahre 1933 bis 1945 gar nicht aus eigenem Erleben “zurückblicken” kann, just auf diese Jahre festnageln wollte. Für die Tagespolitik im Hier und Jetzt und vor allem für die Motive der Wähler, aus denen die AfD in seinem Bundesland zur Abstand stärksten politischen Kraft wurde, haben sie definitiv keinerlei Relevanz. Es fällt auf, dass jene, die nun über Siegmund richten, dies einzig und allein auf der moralischen Ebene tun. Inhaltlich wollte ihm niemand begegnen; wahrscheinlich deswegen, weil man dies schlicht nicht kann. Bezeichnend ist auch, dass diese Methode immer nur in eine Richtung angewandt wird – nämlich gegen rechts. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, wird jedenfalls nicht in jedem Interview auf seine Vergangenheit in marxistischen Splittergruppen in den 70er Jahren angesprochen, so wenig wie Frank-Walter Steinmeier auf seine Zeit als bekennender Sozialist oder Joschka Fischer als Steine auf Polizisten schmeißender Straßen-Guerillero.

Wie will man “den schlimmsten” Massenmord messen?

Doch zurück zum Holocaust. Was sagen eigentlich die Fakten? Im Holocaust starben etwa 6 Millionen Juden. Das stellt unzweifelhaft ein grausames Verbrechen dar, bedeutet aber noch nicht, dass es keine größeren Verbrechen gab. Überhaupt ist der Fokus auf die Juden schwer verständlich, wenn man bedenkt, dass im Zweiten Weltkrieg etwa 60 Millionen Menschen starben. Vernachlässigt man einmal den Asien-Pazifik-Raum, sinkt diese Zahl auf etwa 40 Millionen. Für die gesamte Dauer der Sowjetunion sind etwa 20 Millionen Tote realistisch, für die Herrschaft Maos in China etwa 40-70 Millionen Tote. Rein auf der quantitativen Ebene kann der Holocaust also kaum als größtes Menschheitsverbrechen gelten.

Aber was ist mit der qualitativen Ebene? Natürlich war der Holocaust einzigartig. Aber das waren all die anderen Völkermorde eben auch. Das allein hebt ihn also noch nicht ab. Es stimmt, dass kein anderer Völkermord in der Geschichte derart zielgerichtet, staatlich straff durchorganisiert und geradezu industriell erfolgte wie der Holocaust. Aber macht ihn das automatisch schlimmer? Oft wird erwähnt, dass die stalinistischen Gulags eine niedrigere Sterblichkeitsrate hatten als die nationalsozialistischen KZs. Das stimmt zweifelsohne. Aber das macht sie deswegen nicht weniger verwerflich. Es macht keinen Sinn, Opfer nach der Monstrosität der sie vernichtenden Ideologie zu bewerten – und auch nicht nach den Methoden. Wenn, könnte man auch zynisch fragen, welche Art der Vernichtung grausamer war; wer musste etwa länger leiden? Ein Jude, der gleich nach seiner Ankunft im Lager vergast wurde, oder ein Kosake, der fünf Jahre lang zu Tode “gearbeitet” wurde?

Das Jahrhundert der Großverbrechen

Oder man könnte fragen: Wer hinterließ mehr Trauernde? Eine zehnköpfige Familie, die komplett ausgelöscht wurde, oder zehn verschiedene Menschen, die jeweils als einziges Familienmitglied starben? Man könnte auch den Grad des Terrors als Kriterium nehmen: Im Dritten Reich konnte sich jeder, der nicht einer der marginalisierten Opfergruppen angehörte, relativ sicher fühlen. In der Sowjetunion hingegen konnte willkürlich wirklich jeden und in jedem Moment erwischen – selbst die angeheirateten Familienmitglieder Stalins oder die Mitglieder des Politbüros. Will man wirklich auf dieser Ebene “wissenschaftlich” analysieren, welcher Massenmord schlimm, schlimmer, der schlimmste war?

Es gab im 20. Jahrhundert gleich mehrere epochale Großverbrechen, die gleichermaßen das Etikett „Jahrhundertverbrechen“ verdienen. Maos Zwangsindustrialisierungen mit folgenden Hungersnöten fielen je nach Zählung 10- bis 15-mal mehr Menschen zum Opfer, als in allen Konzentrationslagern der Nazis umkamen. Stalins Großer Terror 1937/38 kostete bis zu 1,5 Prozent der sowjetischen Gesamtbevölkerung das Leben. Hier zu differenzieren, ist schlicht unmöglich. Historiker können gern verschiedene Aspekte herausstellen und andere analytische Kriterien anwenden; sie werden aber niemals objektiv sagen können, welches dieser Verbrechen das “schlimmste” war. Erst bei den – zynisch gesprochen – „durchschnittlichen“ Diktatoren könnte man eine solche Abstufung vornehmen. Und ob nun Hitler, Mao oder Stalin der schlimmere Verbrecher war, lässt sich nicht sagen. Allein schon, weil sie zum Teil sogar mit vereinten Kräften mordeten. Hingegen ließe sich sagen, dass Hitler natürlich ein schlimmer Verbrecher war als Salazar in Portugal und Stalin ebenso schlimmer als Honecker in der DDR.

Ironie der Geschichte

Ironischerweise war exakt die Frage nach der Singularität des Holocausts bereits vor 40 Jahren Gegenstand eines damals des in allen deutschen Medien von links bis rechts ausgetragenen “Historikerstreits”, in der respektierte und hochdekorierte Koryphäen ihrer Zunft die von Repinksi in seinem Podcast als Stolperfalle hingeschnodderte Gretchenfrage an Siegmund zu beantworten suchten, wobei die damalige skeptische Position, die die Singularität verneinte, nicht niedergebrüllt und verteufelt wurde, wie dies jetzt bei Siegmunds (für einen 35-Jährigen eigentlich sehr reifer) Antwort der Fall ist. Dass sich Siegmund eine Festlegung nicht anmaßt, ist eine nicht nur ehrliche, sondern adäquate und nüchterne Reaktion auf eine rein zu Provokationszwecken gestellte Frage.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass vor allem diejenigen, die so sehr darauf pochen, sich an die deutsche Geschichte zu erinnern, dazu beitragen, dass dies in Zukunft kaum noch möglich sein wird. Repinski selbst bemühte die Phrase von den „Großvätern“, um auf die Tätergeneration zu referieren, um also zu verdeutlichen, dass die meisten Deutschen NS-Verbrecher als Vorfahren hatten. Wer aber die halbe Welt ins Land holt, der hat schon bald keine Nachfahren mehr, denen er Vorwürfe machen könnte.