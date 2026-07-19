Anstatt ein Kind von einer Leihmutter austragen zu lassen, habe ich eines adoptiert – aus einer Blechhütte am River Kwai, wie ich unter anderem hier auf Ansage! bereits schilderte. Dieses Kind ging in Deutschland zur Schule, erhielt eine solide und gründliche und Ausbildung – und revanchierte sich später durch Leistung. Sein Name: Wiradech „Willi“ Kothny. Mit einem Europameistertitel, zwei Weltmeistertiteln und zwei olympischen Medaillen im Säbelfechten hat er bereits mehr geleistet für Deutschland als Jens Spahn und seine Bundesregierung zusammen. Dafür wurde Willi vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Statt einer 4-Millionen-Villa in Berlin baute er zudem 100 Häuser für Tsunami-Opfer, wofür er vom thailändischen Außenminister den Award des barmherzigen Samariters überreicht bekam.

Nach dem Abitur remigrierte Willi nach Thailand und nahm seine deutschen Tugenden mit, wie die auch in seinem Geburtsland von ihm erzielten sportlichen Erfolge zeigen. Remigration geht also durchaus! Unsere Lebensgeschichte habe ich in dem Buch „Kämpfe“ zusammengefasst. Darin zeige ich auch auf, wie deutsche Tugenden wieder zurückgeholt werden können.

Ideologie versus Realität

Ich hatte gerade eine Pressemeldung zu meinem Buch an ein paar bekannte Journalisten verschickt, als gerade die Eilmeldung auf den Bildschirm platzte: Spahn zurückgetreten! Sind die Vergleiche zwischen Spahns Machenschaften und denen meines Adoptivsohns damit Makulatur? Mitnichten, wie der Untertitel meines Buches –„Realität statt Ideologie“ – unterstreicht. Die Realität zeigt nämlich, dass Männer eben doch keine Kinder kriegen können, auch wenn sie es ideologisch wollen. Die Realität setzt der Ideologie prinzipiell Grenzen, und am Ende muss sich auch die ideologischste Politik mit der Wirklichkeit. auseinandersetzen.

Georg, der in den USA geborene “Auftragssohn” von Spahn und Daniel Funke, kann nichts für sein Schicksal. Dennoch wünsche ich ihm, dass er dieselbe Erfolgsgeschichte schreiben möge wie meine beiden Söhne. Söhne? In der Tat, denn ich hatte mit Somkhit Phongyoo noch ein weiteres Kind vom River Kwai aufgenommen, das das deutsche Gericht jedoch nicht zur Adoption freigab. Er wurde von mir daher als Pflegekind großgezogen. Später hatte er als Trainer maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Bruders. Und ich kann Jens Spahn aus eigener Erfahrung einen Tipp für seinen Sohn geben, wie so etwas möglich ist: Mit Liebe.

Erik Kothnys Buch “Kämpfe – Realität statt Ideologie” ist hier erhältlich. Übrigens sind gerade die ersten 50 Exemplare der englischen Ausgabe „Fight“ ausgeliefert worden.