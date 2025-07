Ich bin schwul, und das ist weder gut noch schlecht: Kein Land braucht den Regenbogen !

Über 20 Jahre spielte es für fast niemanden in meinem Umfeld irgendeine Rolle, dass ich schwul bin. Am wenigsten für mich selbst. Denn nach meinem Outing war für meine Familie und das Umfeld der Drops gelutscht. Ich hatte mich einer den Charakter nur mäßig prägenden Persönlichkeitseigenschaft bekannt, die kaum der Rede wert war – schließlich fand die Liebe zu Männern allenfalls im intimsten Bereich statt, nämlich im Schlafzimmer, wo sie hingehört! Zwar ging ich zu Beginn selbst auf den sogenannten Christopher Street Day (CSD), weil dieser damals noch als Demonstration für mehr Gleichbehandlung galt. Doch mittlerweile ist er überflüssig geworden; das Navigationssystem würde sagen: Sie haben ihr Ziel erreicht.

Doch dann drängte sich nach und nach der Regenbogen in den Vordergrund – als vermeintliches Zeichen von “Vielfalt” beziehungsweise “Diversität”. Allerdings wurde er schnell zu einem ideologischen Symbol und wollte das binäre Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit verdrängen. Plötzlich war es en vogue, unter dem Deckmantel der Toleranz die “Selbstbestimmung” ins Absurde zu treiben. Man könnte von einem Klima der Anarchie sprechen, galt es doch auf einmal im Zweifel als Bekenntnis zuvor ungekannter Identitäten, sich heute für eine Suppenschüssel und morgen für einen Joghurtbecher zu halten.

Biologische Ausgrenzung

CSD- und “Pride”-Paraden wurden kurzerhand zu einem Schauplatz von Fetisch, Nacktheit und Perversion. Schillernde Existenzen mutierten zu Drama-Queens, forderten immer neue Ansprüche – obwohl doch jedem von uns, gleich welcher sexuellen Präferenz, die universelle Menschenwürde im Sinne unserer Verfassung zuteil wird. Mittlerweile geht es um ganz andere Dinge: Eine Minderheit will der Mehrheit diktieren, dass gescheiterte Lebensentwürfe zum Vorbild taugen. Eine bunte Flagge soll den Hoheitsanspruch einer gesellschaftlichen Minderheit markieren. Erneut sind wir dort angelangt, wo wir vor langer Zeit einmal waren: Wieder findet eine Ausgrenzung statt, dieses Mal eine der biologischen Normvariante.

Und es findet eine Instrumentalisierung von Homosexuellen wie mir statt, die für Schwarz-Rot-Gold einstehen und für diese Farben und das, wofür sie stehen, kämpfen – und zwar nicht nur als Fahne auf dem Bundestag. Nein: Diese Farbkombination steht für uns alle, sie symbolisiert Einigkeit und Recht und Freiheit. Und damit können sich am Ende just jene nicht abfinden, die ihr Dasein ganz bewusst in einer Parallelwelt fristen, die in “Communities” und ihrer “Szene” eine Philosophie der Unklarheit und Ankerlosigkeit propagieren. Sie schippern weiter über das Meer der ungeahnten Möglichkeiten und nutzen für ihre persönliche Biographie skurrilen “Chancen” aus. Diese gewährt ihnen die Gemeinschaft aus nachvollziehbaren Gründen nicht – denn ein Kollektiv braucht gewisse Verbindlichkeiten, Sitten und Normen, die als verlässliche Richtschnur eine Orientierung geben.

Ein Rahmengerüst vorgeben

Wer stets krampfhaft nach Dissonanzen und größtmöglicher Diskrepanz zur Allgemeinheit strebt, dem mangelt es an Bezugspunkten für eine einigermaßen geradlinige und erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung. Daher ist es zumutbar, ein Rahmengerüst vorzugeben, das ein Minimum an Anpassung und Zurückstellung von Minderheiteninteressen erwartet – driftet doch das gesellschaftliche Gefüge durch verschiedenste Einflüsse der Spaltung heutzutage ohnehin in unterschiedliche Lager. Umso mehr braucht es einen gemeinsamen Plan, einen Grundkonsens, auf den sich die Öffentlichkeit ohne Neid und Eifersucht verständigen kann.

Die Schöpfung hat diesen geliefert – und er ist einigermaßen klar: Willkür und Beliebigkeit sind keine seiner Konstanten, sie machen ein Miteinander viel eher funktionsuntüchtig. Und dafür lässt sich kaum Verständnis aufbringen. Friedliches Miteinander, Wachstum, Wohlstand und Prosperität sind lediglich mit einem gemeinsamen roten Faden erreichbar. Niemand muss sich in Formeln oder Definitionen zwängen lassen, solange er Anstand und Respekt besitzt. Das gilt auch für Homosexuelle und Queere, so lange sie den “Heteros” keine Unterwürfigkeit abverlangen. Eher sollten sie sich als vollmundige Traube einer gewachsenen Rebe begreifen, die jeden zur Ernte auffordert, aber niemandem im Geschmack bevorteilt.