Ich habe es satt!

In “UnsererDemokratie™” galt und gilt die Wahrheit nichts. Es wird munter gelogen und betrogen – und jene, die sich als moralische Vorbilder geben, sind die Schlimmsten. Schaltest Du heute die Medien ein (und damit meine ich nicht die sozialen Kanäle oder sogenannten “social medias”-Formate, sondern die Fernseh- und Radiosender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks), kannst Du so gut wie nichts mehr glauben. Alles, wirklich alles, läuft durch den Filter der Propaganda im Sinne der woken, globalistischen und anti-freiheitlichen Agenda.

Die letzten Bundesregierungen dieses Landes haben uns in eine mehr als dramatische Lage gebracht. Ideologische Verbohrtheit und ein damit einhergehender, erschreckender Realitätsverlust auf der einen Seite ist noch eher zu entschuldigen als die fast schon als verräterisch zu bezeichnende Lobby- und Selbstbereicherungspolitik auf der anderen. Zuletzt lief bei Markus Lanz – einem der mittlerweile schlimmsten medialen Agitatoren in dieser recht dunklen Zeit – eine Sendung über die wahren Verursacher der NordStream-2-Sprengung. Der erwiesene Täter: Die Ukraine.

Doppelmoral und Verlogenheit

Hat Lanz selbst lange und oft die Unschuld Wolodymyr Selenskys und seiner Helfer als Wahrheit verkauft, erklärt er jetzt grinsend das Versagen einer Politik, die die Menschen nicht richtig informiert hätte. Solche Beispiele gibt es viel zu viele, und niemals hätte ich gedacht, dass wir solche Zustände bekämen. Es ist schlicht und ergreifend widerlich, was wir alle an Doppelmoral und Verlogenheit in diesem Land ertragen müssen.

Viele Menschen haben es satt, dass es in diesem Land keine Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und auch keine Gerechtigkeit mehr zu geben scheint. Es passt NICHTS mehr. Ob Agenda-Setter, Industrie, Klima- und Migrationslobby oder vor allem ausländische Staaten: Alle, wirklich alle Interessen sind der Politik inzwischen wichtiger als die des einfachen Bürgers.