Identätslinke: Vom Social-Justice-Warrior zum Social-Media-Bully

Es gab Lachscanapés mit Meerrettich und Zwiebeln, als ich in der Axel-Springer-Straße 65 auf Sahra Wagenknecht traf. Drei Tage vorher war mir auf X, das damals noch Twitter hieß, Alexander Möhnle gefolgt, damals noch Aufnahmeleiter von “Viertel nach 8”, einer Talksendung bei “Bild TV” lief, als es “Bild TV” noch gab. Ich hatte Herrn Möhnle angeschrieben: Falls er einen Gast benötigt, dann hat er nun einen – den Blutz! Wenige Stunden später fragte er nach meiner Telefonnummer – und nun, nach drei Tagen, saß ich neben Detlev D! Soost, Daniel Stelter, Sahra Wagenknecht und der so klugen wie schönen Moderatorin Patricia Platiel (danach war ich bis zum Einstampfen des Senders immer wieder Gast der Sendung; es sind solche unglaublichen Momente eines im Guten wie im Schmerzhaften außergewöhnlichen Lebens, die eines zeigen: Niemand kann alles erreichen, aber wer sich Mühe gibt, hartnäckig bleibt und an sich glaubt, wer daran arbeitet, immer besser zu werden, nicht arrogant, sondern demütig ist: Der kann sehr vieles schaffen).

Als ich das dritte oder vierte Canapé verschlungen hatte und sich Frau Wagenknecht (unnötigerweise) und ich mich (notwendigerweise) vorgestellt hatte, kamen wir kurz vor der Sendung ins Plaudern. Es ging um irgendein Aufrüstungsvorhaben bezüglich der Ukraine, das Scholz durchgewinkt hatte. Damals war ich orthodox pro Ukraine und verteidigte dieses Vorgehen vehement; etwas, was ich heute nicht mehr so sehe. In der Sendung war Frau Wagenknecht kein würdiger Gegner: Sie war der Endboss in Selbstbeherrschung und verbaler Präzision, sie war das, was Bison für Street Fighter war: die letzte, unüberwindbare Hürde im Kampf der Argumente. Und ich fand es ganz großartig, weil ich journalistisch nur so besser werden kann. In der Echokammer der Gleichgesinnten entsteht nichts Produktives, außer der onanierten Selbstbestätigung; und die ist ja auch nicht produktiv.

Das ehrliche Linkssein der Sahra W.

Ich halte Sahra Wagenknecht, bei allen Differenzen – am meisten wohl bezüglich ihrer DDR-Verharmlosung – für „echt“, für authentisch. Ich nehme ihr ihre Standpunkte ab. Sie vertritt sie aus einer innerlichen Ehrlichkeit heraus, die wahrhaftig ist. Ich kann ihr keinen Vorwurf machen, außer, dass ich nach ihrer oftmals korrekten Analyse mit der Präzision einer Uhr von Rado immer zu einem anderen Urteil komme. Aber das ist weder schlimm noch tragisch. Es gehört zu einem gesunden Pluralismus schlicht dazu.

Frau Wagenknechts ehrliches Linkssein steht diametral gegen die vermaledeiten Identitätslinken, die die Frankfurter Schule für ein Gymnasium in Bornheim halten. Sie lesen nichts, weil sie nichts verstehen wollen. Ihr primitives Weltbild passt auf einen Glückskeksspruch-Zettel. Ebenso winzig sind Seele und Charakter – und nicht selten wirken die linken Herren der Schöpfung die Testikel wie Schrumpfhoden von Schabrackenhyänen. Doch was das eigentliche Schlimme ist: Sie halten ihre eigenen Standards nicht ein. Sie wollen jede mögliche Randgruppe, zu der sie selbst oft gar nicht gehören, überhöhen. Jedoch nur so lange, bis sie nicht aus der Reihe tanzen.

Aus grünlinker Vorbeter werden faschistoide Knitterputas

Denn eine abweichende Meinung jenseits der grün-woken ist für die Linksidentitären nicht drin. Daher müssen ehemals gleichgesinnte Linke leider gehen. Und dabei ist es auch egal, ob sie ein Teil der vormals schützenswerten Randgruppe angehören. Sie sind eine Transperson und Sie weichen von der Identitätslinien-Scheißhauspolitik ab? Schade, dann müssen Sie leider gehen! Sie sind Ausländer, aber sehen sich nicht als 24/7-dauerdiskriminiertes Wesen, das von wohlstandsverblödeten Hausfrauen aus Eimsbüttel gerettet werden möchte? Das ist aber doof… dann sind Sie leider auch kein Teil dieser toleranzbesoffenen Identitätslinken!

Andererseits, wer möchte auch schon Teil dieser verlogenen Sekte sein? Henryk Broder hat in seinem Bestseller „Kritik der reinen Toleranz“ völlig recht: „Jemand, der dich toleriert, hat die Macht, dich auch eines Tages abzuschaffen.“ Toleranz ist ein Machtbegriff, und das wissen die Protagonisten genau, die an Josef Stalin, Ernst Röhm oder Francisco Franco näher dran sind als an Hannah Arendt, Theodor Adorno oder Rosa von Praunheim. In ihrem “Kampf gegen rechts” vergessen sie, dass sie es sind, die faschistoide Mittel anwenden. Aus Social-Justice-Warriors werden Social-Media-Bullies. Aus grünlinken Vorbetern werden autoritäre und vor allem unschlaue Knitterputas, für die Mobbing zum guten Ton gehört, um ihre Meinungsdiktatur durchzudrücken. Bist du nicht meiner Meinung, dann muss ich dich bekämpfen – das ist die traurige Logik.

Sie nutzen den Hass, denn sie angeblich bekämpfen wollen

Wenn das größte deutschsprachige Vorbild eines 38-jährigen Juden mit Nachnamen Yurdery heißt und dieser 38-jährige freiheitliche, meinetwegen rechte Journalist eine Transfrau liebt, die auch noch die Chuzpe hat, links zu sein, ist das für viele Identitätslinke ein Dorn im Auge. Wären sie Nazis, würden sie den Begriff „Rassenschande“ nutzen, denn genau darum geht es ihnen. Sie wollen keine Meinungsdurchmischung, weil sie ihren Vulgärstalinismus – ihren Faschismus – stören könnte. Dabei wäre es doch so einfach, die Offenheit, die sie fordern, auch tatsächlich zu leben.

Daher könnten sich die Wokelinken von Sahra Wagenknecht ruhig ein paar Scheiben abschneiden: Sie ist aus einer linken Perspektive – aus rechter schon gar nicht – sicher nicht perfekt, zumindest aber in den für diese Bewegung wichtigen Themen.

Wohlstandslinke hingegen können mit den Themen Armut, Frieden oder soziale Gerechtigkeit nichts anfangen. Einfach, weil sie nichts zu lieben gelernt haben außer ihrem linksbürgerlichen Wohlstandsleben. Das ist auch völlig okay; aber dann braucht ihr euch nicht über linke Themen zu äußern, die ihr eh nur aus der theoretischen Ferne kennt. Wer explizite und implizite Macht dazu nutzt, andere mundtot zu machen, handelt faschistoid – egal von welcher politischen Richtung her. Sie wollen genau den Hass, den sie bekämpfen zu wollen vorgeben. Sie brauchen diesen Hass, um sich selbst zu spüren – weil sonst nichts mehr durch ihr Botox-Herz durchdringt.