Identität migrantischer Täter: Berliner Senat muss die Vornamen seiner „Lieblinge“ rausrücken

Das Berliner Verfassungsgericht hat der Vertuschungspolitik des Berliner Senats bei Migrantenverbrechen unerwartet einen Riegel vorgeschoben. Auf Antrag des AfD-Abgeordneten Marc Vallendar entschied es, dass die Vornamen von Messertätern immer veröffentlicht werden müssen. Der Senat hatte im Mai letzten Jahres die von Vallendar geforderte Auflistung der 20 häufigsten Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit verweigert und sich dabei auf den Schutz von deren Persönlichkeitsrechten berufen. Darauf strengte Vallendar ein Organstreitverfahren an, in dem er eine Verletzung seines Fragerechts rügte. Es bestehe ein Bedürfnis, zu wissen, ob ein bestimmter, möglicherweise abgrenzbarer Personenkreis häufiger als andere an Ereignissen um Messerdelikte beteiligt sei, welche Ursachen dies habe und wie dem entgegengewirkt werden könne, machte er dabei geltend. Vor dem Hintergrund gesellschaftspolitischer Debatten über soziokulturelle Hintergründe von Tatverdächtigen insbesondere im Zusammenhang mit der gestiegenen Messerkriminalität bestehe ein öffentliches Interesse an der Veröffentlichung, argumentierte er. Zudem sei hier zu berücksichtigen, dass der in der Vergangenheit gesondert vermerkte Migrationshintergrund deutscher Tatverdächtiger seit 2022 nicht mehr erfasst werde und die Vornamen der Tatverdächtigen somit die einzig verbliebenen statistischen Daten seien, die als Indikator für deren soziokulturelle Herkunft dienen könnten.

Die Innenverwaltung hielt dagegen, es bestehe die Gefahr der „sozialen Stigmatisierung der Trägerinnen und Träger der betroffenen Vornamen“. Dies könne zur Entstehung sogenannter Sozialrankings führen. Zudem sei es zweifelhaft, dass die Mitteilung der konkreten Vornamen einer gesellschaftlichen Debatte über soziokulturelle Hintergründe von Tatverdächtigen dienlich sein könnte. Die bloße Nennung von Vornamen lasse offenkundig keine verwertbaren statistisch relevanten Erkenntnisse zu den soziokulturellen Hintergründen ihrer Träger zu, sondern leiste vielmehr Fehlinterpretationen geradezu Vorschub, behauptete sie weiter. Dies ist natürlich absurd, weil Vornamen wie Mohammed und andere Namen aus dem islamischen Kulturkreis bereits einiges über den Hintergrund der Tatverdächtigen aussagen.

Auskunftsverweigerung sachlich nicht begründet

Mit denkbar knapper Mehrheit von 5:4 wies das Gericht dies zurück. Die Annahme eines hohen oder jedenfalls relevanten Identifizierungsrisikos für konkrete Einzelpersonen, auf die der Senat sich maßgeblich stütze, sei nicht plausibel, heißt es in dem Urteil. Und weiter: „Eine Identifizierbarkeit einzelner konkreter Tatverdächtiger aufgrund der Seltenheit ihres Namens dürfte angesichts des Umstandes, dass nur nach den 20 häufigsten Namen gefragt wurde, nicht ernsthaft in Betracht kommen.“ Auch die von der Innenverwaltung im Verfahren beschriebene Gefahr der pauschalen Abwertung von Vornamensträgern mit vermeintlichem Migrationshintergrund als „zweitklassige“ deutsche Staatsangehörige spiele für das Urteil keine Rolle, da die Auskunftsverweigerung auf Vallendars Anfrage vom Mai 2024 damit nicht begründet worden sei. Der Senat wurde also auch zum Opfer seiner eigenen Schludrigkeit.

Vallendar deutet das Urteil als „Ohrfeige“ für den Regierenden CDU-Bürgermeister Kai Wegner. „Die CDU selbst forderte im Wahlkampf noch großspurig Transparenz in der Frage nach dem Täterhintergrund und den Vornamen, um es dann in Regierungsverantwortung der Opposition und der Öffentlichkeit vorzuenthalten“, so Vallendar. Tatsächlich zeigt dieser Vorgang nicht nur den Versuch der Politik, das Ausmaß der Migrantenkriminalität zu vertuschen, sondern auch abermals die Verlogenheit der CDU, die nicht nur in der Bundesregierung, sondern überall, wo sie regiert, das Gegenteil von dem praktiziert, was sie den Menschen im Wahlkampf versprochen hat. Immerhin ist man damit bei Gericht nicht durchgedrungen, was, gerade in Berlin, nicht zu erwarten war. Schon allein die 20 häufigsten Vornamen dürften Rückschlüsse auf die Gruppe zulassen, die am häufigsten Messerstraftaten begeht, zumal es sich gerade bei dieser Verbrechensform um eine ziemlich exklusive Domäne von Migranten handelt. Der Berliner Politik ist es damit erheblich erschwert worden, der Öffentlichkeit die bittere Wahrheit vorzuenthalten.