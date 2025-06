Identitätslose Toleranzsucht darf kein Maßstab für ein Volk sein

An dieser Stelle einen schönen Gruß an unseren Inlandsgeheimdienst, das Bundesverfassungsgericht und Maximilian Krah! Denn ich kann mich beim besten Willen nicht mit dem Gedanken anfreunden, das deutsche Volk allein anhand eines übereinstimmenden Passdokuments zu identifizieren. Weder hatten die Väter der Republik eine Reduktion auf dieses mittlerweile ziemlich belanglose Merkmal beabsichtigt, noch schließt das Grundgesetz eine ethnische Sicht unseres Miteinanders kategorisch aus – jedenfalls nicht, solange wir Menschen anderer Herkunft nicht alleine aufgrund ihres Ursprungs zu unwürdigen Wesen abwerten (wie es in verschiedenen Urteilen lediglich aufgrund des Verweises auf diese Herkunft unterstellt wird). Auch müssen wir “den Flüchtling” eben nicht exakt gleich behandeln wie den Einheimischen, sagen die roten Roben in Karlsruhe. Abgesehen davon genießen deren Befunde sowieso keinen Absolutheitsanspruch, und was eine weisungsgebundene Behörde wie der Verfassungsschutz sagt, ist zumindest so lange kein Maßstab, wie dieser sinnfreie Gutachten über die Oppositionspartei AfD produziert, in denen alles Heimattreue zum Extremen und Illegalen degradiert wird. Solche Bemühungen um ein Austreiben von Stabilität, Halt und Verankerung sind schäbig, weil sie gelegentliche Fälle von mangelndem Respekt und Pietät Einzelner auf den Rest der Partei und damit die gesamte “Spezies” projiziert. Ich halte dagegen meinen Anspruch hoch, mich in unserer Gemeinschaft wiedererkennen zu wollen – und ich will mich in den Fußgängerzonen meines Heimatlandes nicht fremd fühlen müssen!

Die Selbstbestimmung jedes Staates wurde in internationalen Konventionen festgeschrieben, der über seine soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung ohne moralischen Druck, souverän und abseits des hinkenden Verweises auf grenzenlose Nächstenliebe entscheidet. Wer die friedliche Koexistenz der durch die Schöpfung an ihrem jeweiligen Platz angesiedelten Gruppen nur deshalb aufbricht, weil er mit der eigenen Identität nichts anfangen kann – und sich zwanghaft verpflichtet sieht, die Geschichte durch offene Arme zu kompensieren, der möge sich auf die psychotherapeutische Couch begeben, aber nicht eine ganze Gesellschaft unter seinen Unvollständigkeitsgefühlen leiden lassen.

Hadern mit dem einheimischen Kollektiv

Die Ideologie von Vielfalt und Toleranz hat an keinem sonstigen Ort so sehr eingeschlagen wie bei uns. Denn es ist die linksgrüne Orientierungslosigkeit, welche sich beispielsweise am konsequenten Schmähen von Schwarz-Rot-Gold festmacht, welche die Umwelt mit dem Virus der Leugnung und Verdrängung infiziert hat. Da bekommen die Genossen Schnappatmung, wird die Regenbogenflagge aus dem öffentlichen Raum geschmissen, ist sie doch nicht etwa Zeichen von Einheit und Zusammenhalt, sondern Ausdruck von Spaltung und Überbevorteilung derjenigen, die es nicht auf Ebenbürtigkeit anhand des bloßen Menschseins abgesehen haben.

Viel eher soll die bunte Minderheit diktieren, um im Zweifel die autochthone Mehrheit zu unterwerfen. Nicht nur in Reihen der Antifa gilt es als hehr und angenehm, Patriotismus und Nationalstolz zu zerstören. Die heuchlerische Preisgabe von Wurzeln und Tradierung wird sogar aus den Reihen der CDU belohnt, blickt man beispielsweise auf den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther, der Kommunismus und Pluralismus augenscheinlich nähersteht als Konservativismus und Pragmatismus. Es geht nicht nur um die Kollateralschäden, die durch eine ungezügelte Migration in unsere Hemisphäre angerichtet werden, locken wir mit Anziehungsfaktoren auch Fanatiker, Kriminalität und Gewaltbereitschaft auf unser Territorium. Das Erscheinungsbild unseres Verbundes ist derart in Schieflage begriffen, dass man nur von einem pathologisch relevanten Altruismus einer dominierenden Unterzahl sprechen kann. Heilsam ist in dieser Situation lediglich, negative Glaubenssätze umzuformulieren und die Achtung vor dem individuellen Bewusstsein zurückzugewinnen. Wer sich nicht lieben und annehmen kann, wird auch stets mit seinem Kollektiv hadern. So bedarf es der Erzählungen darüber, was fern von schrecklichen Kapiteln in der Vergangenheit an Gutem gewachsen ist, worauf wir bauen können, was uns Ehre und Dankbarkeit entlockt.