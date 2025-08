Ideologischer Systemfehler: Deutschlands Energiepolitik führt unweigerlich in den Ruin

Kritik an der deutschen Energiepolitik ist mehr als berechtigt. Diese ist sogar ein wirtschaftlicher Offenbarungseid. Was derzeit in Deutschland in Sachen Energieversorgung geschieht, ist weder nachhaltig noch ökonomisch tragfähig, sondern ein selbstverursachter Systemfehler. Die Diskussion rund um Gasspeicherstände, Flatterstrom und die angeblich so notwendige Transformation zur „klimaneutralen“ Wirtschaft ist in Wahrheit ein Ablenkungsmanöver und Deckmantel für politisches Versagen, das sich inzwischen in Deindustrialisierung, Preisexplosion und Standortschwäche manifestiert. Die EU hat, und das ist faktisch belegt, über Jahre hinweg mehr Erdgas gefördert als Russland exportiert hat. Diese Phase relativer Energiesouveränität wurde leichtfertig aufgegeben.

Heute sind wir von kurzfristigen Weltmarktpreisen abhängig, weil wir unser verlässliches Pipelinegas aufgegeben haben – was freiwillig und rein ideologisch motiviert geschah. Länder wie Österreich zeigen, dass es auch anders geht: Sie kaufen heute mehr russisches Gas als vor dem Ukrainekrieg. Deutschland dagegen verweigert sich jedem ökonomischen Pragmatismus und zahlt nun den Preis. Ein Hauptproblem unserer Energiepolitik ist der Glaube an die technische Zuverlässigkeit von Wind- und Solarstrom.

Märchen von der wachsenden Ökoindustrie

Diese sogenannten „erneuerbaren“ Energien liefern jedoch keine grundlastfähige Energie. Für jeden erzeugten Megawatt Wind- oder Solarstrom muss in Reserve ein gesichertes Megawatt an Gaskraft bereitstehen – ob genutzt oder nicht. Das führt zu einer systemischen Verdopplung der Infrastrukturkosten, also zu doppelten Investitionen und doppelten Betriebs- und Kapitalkosten. Das ist volkswirtschaftlich absurd und betriebswirtschaftlich ruinös. Die sogenannten Reserve-Gaskraftwerke bräuchte niemand, wenn man auf verlässliche Energiequellen setzen würde. Wir benötigen sie nur, weil der ideologisch motivierte Ausbau von wetterabhängigem Flatterstrom unser Stromnetz destabilisiert.

Der Strompreis ist daher nicht trotz, sondern wegen der Energiewende so hoch. Das Märchen von einer wachsenden Ökoindustrie wird durch die Realität widerlegt. Deutschland befindet sich seit drei Jahren in einer strukturellen Rezession. Die Industrie fährt ihre Produktion zurück, nicht, weil sie ineffizient wäre, sondern weil sie energiepolitisch ausgebremst wird. Dass wir überhaupt Stromüberschüsse haben, liegt daran, dass die Nachfrage aus der Produktion eingebrochen ist. Das ist kein Erfolg; das ist ein Alarmsignal. Polen zeigt, wie es besser geht: Ausbau von Kernenergie, Beibehaltung von Kohle, kein ideologischer Zwang. Das Ergebnis: Wirtschaftliche Resilienz. Deutschland dagegen demontiert sich selbst, politisch gewollt und medial flankiert. Es ist höchste Zeit, dass diese Fehlentwicklungen offen benannt und korrigiert werden, mit wirtschaftlichem Sachverstand statt grüner Ideologie!