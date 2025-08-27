„Ihr kriegt den Dreck nicht aus der Bewegung“: Eindrücke vom Frankfurter SystemChange-Klimacamp

Drei Spielplätze hatte die Stadt Frankfurt vollständig abgesperrt, um das diesjährige aus der “Klimagerechtigkeits-Bewegung” entstandene „System Change Camp“ im Grüneburgpark zu ermöglichen (Ansage! berichtete), das in mehreren der über 300 Programmpunkten – unter anderem dem Workshop “Germany’s Role in the Gaza Genocide” – den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Militarisierung beleuchtete. Nachfolgend ein Erlebnisbericht des Autors.

Freitag, 22 August, 17.30 Uhr: Ein Aktivist der Initiative “Honestly Concerned e.V.”, die sich unter anderem für die Freilassung der von Hamas festgehaltenen jüdischen Geiseln engagiert, berichtet, was gerade eben passierte, als er einen Absperrzaun entsprechend plakatieren wollte: „Ich wurde von 15 bis 20 Leuten umzingelt, die mich angehen und mir und Sascha Stawski (dem Vorsitzenden von ‚Honestly Concerned‘ , Anm. d. Autors), die Plakate aus der Hand reißen wollten. Später versperrten sie uns den Weg und drückten gegen uns. Als wir fast eingekesselt waren, besprühten sie uns mit roter Farbe.“ Zuvor, für 15 Uhr, hatte die CDU aus dem Frankfurter Westend zur Camp-Erkundung eingeladen. Sven-Erik Holm, der stellvertretende Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Frankfurt, berichtet: „Wir haben uns als kleine Gruppe der FDP der CDU-Ortsbegehung angeschlossen. Als es losging, hat man uns schon umkreist und ist mit uns gelaufen. Mitten auf dem Versammlungsgelände haben sie uns schließlich den Weg nach vorne und nach hinten verbaut. Dann entrissen sie uns unter Gejohle die Plakate, die auf das Leid der jüdischen Geiseln aufmerksam machen (‚Bring them home now‘). Die Sprechchöre (‚Mörder‘) waren sowohl gegen die CDU als auch gegen Israel gerichtet.“

Alle Personalpronomen sind als Anrede recht

17.50 Uhr: In zehn Minuten beginnt die tägliche Camp-Führung. Ich erreiche den Ausgangspunkt in Nähe des besagten Absperrzauns, indem ich sicherheitshalber einen Bogen um eine dort auf der Wiese herumlungernde, teils vermummte Personengruppe schlage. Ein Mitorganisator der Führung über das Versammlungsgelände ordnet die Geschehnisse milde lächelnd ein: „Das geht nun schon seit drei Tagen so. Die einen hängen provokativ Plakate auf, die anderen reißen sie provokativ wieder herunter. Wir sind kein Kindergarten, der jeden beaufsichtigt. Sondern wir bieten eine Bühne, auf der jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich ist.“

18.00 Uhr: Der höfliche und sanfte Student Kami beginnt seine Führung, ohne dass sie sich nach vorne bewegt. Denn nach Überlegungen und Rückversicherungen wie das Wohlbefinden der Teilnehmer sicherzustellen ist, folgt eine längere Ausführung darüber, was alles für das Wohlsein der Camper unternommen wird: Fühlt er/sie sich unwohl, weil er/sie sich tatsächlich in einem Konflikt wiederfindet, geht er/sie am besten ins “Awareness-Zelt”. Außerdem hilft ein “Buddy” zur Begleitung, wenn man sich nicht sicher fühlt oder auch nur der Rucksack zu schwer ist. Und morgens nach dem Aufstehen warten gleich mehrere Eincheck-Gruppen mit der Frage auf einen: „Wie geht es dir heute Morgen?“ Dienlich sei auch ein Sicherheitskonzept, das gut auf Querulanten und Quertreiber reagiert und keine Gewalt auf der Campus-Fläche duldet. Kami sind als Anredeform im Prinzip alle Personalpronomen recht. Und das nicht nur, weil an diesem Freitag „der Tag der niedrigen Barrieren“ ist. Er positioniert sich glaubwürdig gegen die Absperrgitter um die Spielplätze. Weil für ihn die Zugänglichkeit und die Erreichbarkeit mit „Öffis“ wichtig ist, habe man sich von mehreren Orten, die die Versammlungsbehörde vorgeschlagen habe, schließlich für den Grüneburgpark entschieden.

Ein “Educator” und Geschichtenerzähler im Kampf gegen die Kohle

19.00 Uhr: Der Bummelzug mit etwa 50 Interessierten endet fast pünktlich zur Essensausgabe. Bei der veganen Küche für alle (“Küfa”) hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. An Samstagen und Sonntagen teilen Ehrenamtliche gegen eine Spende bis zu 2.500 Essen aus, das unter anderem von Bioläden und aus “solidarischer Landwirtschaft” kommt oder aus Supermärkten “gerettet” wird. Mit einem von der guten Sache des Camps überzeugten Teamkollegen Kamis nehme ich auf der Wiese sitzend das Essen ein. Er ist sichtbar gerührt von der ruhigen Atmosphäre der Versammlung, wo Menschen zusammen kommen und ein Gefühl für die Gemeinschaft entwickeln. Einmal sei er fix und fertig gewesen: Er war für sich allein, da kam ein Camper auf ihn zu und sagte: „Wie geht es dir? Du siehst so aus, als ob du dir nicht selbst etwas zu Essen holen könntest.“ Da brachte er ihm das Abendessen. So etwas habe er noch an keinem Ort dieser Welt erlebt.

20.00 Uhr: Als ein Programmhighlight hat die “(Erzähl-)Kunst” des ”Beehive Design Collective” ihre grafischen Geschichten in den Grüneburgpark gebracht. Es verwendet riesige, tragbare Wandbilder mit komplexen, wimmelartigen Federzeichnungen, um Themen wie Globalisierung, Klimawandel, Kolonisierung und Rohstoffabbau zu “dekonstruieren”. Hintergrundinformationen zur “True Cost of Cool”-Grafik gibt ein Mitglied des Kollektivs, der Aktivist, Künstler, “Educator”, Organisator und Geschichtenerzähler Darius M. Bee: „Zehn Künstler haben drei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Wir fuhren nach Appalachai, dem ältesten Gebirge in Nordamerika, wo Kohle über Hunderte von Jahren abgebaut wurde. Wir protestieren gegen die neue Form des Abbaus, welche die Bergkuppen mit Dynamit einfach wegsprengt, um mit großen Maschinen die Kohle herauszuholen. Wir unterhielten uns vor Ort mit wirklich jedem, der in irgendeiner Form involviert war, von ‚indigenous people‘ bis zu den Arbeitern in den Kohlebergwerken, um all ihre Geschichten auf einem Bild zusammenzuführen. Bevor wir mit dem Malen anfingen, haben wir wirklich viel recherchiert.“

Klatschen in Gebärdensprache

20.30 Uhr: Noch einmal treffe ich auf Kami. Der angenehme Zeitgenosse redet mit mir über kulturelle Aneignung und “white locks”. Der ganzheitliche Ansatz von Darius M. Bees Künstlerkollektiv gefällt mir allerdings deutlich besser als sein eng gefasster ethnischer Partikularismus, der zwangsläufig in die für den Normalbetrachter unverständliche, am Info-Zelt angebrachte Fragestellung mündet: „Weiße Personen mit Locks reproduzieren mit dem Tragen dieser aktiv Rassismus. Wenn die Anwesenheit weißer Personen mit Locks dazu führt, dass manche Schwarze Personen nicht auf dieses Camp kommen wollen und können, ist es nicht eine extreme Zentrierung weißer Gefühle und Ansichten, nicht zu fordern, dass white Locks*Trägerinnen diesen Ort verlassen müssen?“

21.00 Uhr: Auf der “Open Stage”-Bühne sollte möglichst nichts bei den Zuschauern „Schmerzen erzeugen“, so der fürsorgliche Koordinator im Vorfeld. Die erste Nummer ist eine fast schon hinreißende Diabolo-Jonglage: Das Publikum begleitet den Jongleur tobend von der Bühne. Umgehend betritt ein Korrektor die Bühne und teilt den verständnisvollen Zuschauern mit, dass das laute Jubeln und Klatschen für einige von ihnen „zu anstrengend“ und nicht „mehr zugänglich“ gewesen sei. Er verordnet deshalb eine tags zuvor eingeübte leisere Variante des Jubels, woraufhin die Zuschauer nach der nächsten Nummer wie Kindergartenkinder miauen, mit den Fingern schnippen und in Gebärdensprache klatschen. Auf meine Nachfrage hin, wie man bereits nach einer einzigen attraktiven Nummer sofort erkennen könne, dass lautstarker Beifall für manche Zuschauer zu aggressiv gewesen sei, bedeutete man mir, mich diesbezüglich an die Presseabteilung zu wenden.

Wie christliche Pfadfinder

21.30 Uhr: Dass der verordnete leise Kindergartenjubel eine mich exkludierende Insidersprache ist, scheint niemand zu jucken. Nach einem von einer Dame, die dafür all ihren Mut zusammennahm, schüchtern vorgetragenem Gedicht rappt als Nächster der bereits bekannte Darius M. Bee, was das Zeug hergibt. Schließlich schnorrt eine Frau beim Publikum eine Flasche Bier und eine Zigarette, fläzt sich damit auf die Bühne und erklärt: „Das System Change Camp ist zu akademisiert. Ihr kriegt den Dreck nicht aus der Bewegung, da wir aus Dreck entstanden sind.“ Noch lustiger sind nur die Schüler neben mir, die irgendwie in die Versammlung hineingestolpert sind und sie für eine „Anti-System-Veranstaltung der FDP“ halten.

22.20 Uhr: Auf dem Weg zum Parkausgang Grüneburgweg/Siesmayerstraße, dort, wo mit dem Rote-Farbe-Massaker für Sascha Stawski alles begann, denke ich mir: Eigentlich bin ich die ganze Zeit nur wie christliche Pfadfinder anmutenden beziehungsweise auftretenden Menschen begegnet. Laut Pressesprecher Sebastian Blessing (29) ist es „eine deutsche, vor allem weiße und christlich geprägte Gruppe, die das Camp organisiert und bei der Programmauswahl verschiedene Diskriminierungsformen berücksichtigt.“ Nur den Dreck, den sieht man nicht.

22.30 Uhr: Mein letzter Stopp ist beim Rettungswagen des “Sanitätskollektivs Berlin”, das sonst bei politischen Veranstaltungen in Berlin seine Dienste bereithält. „Werden Sie hier gebraucht?“ – „Natürlich! Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie bitte die Presseabteilung!“