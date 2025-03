Ihr Steuergeld ist bei uns in besten Händen!

Sicherlich ist es Ihnen nicht entgangen, dass die Politik plant, das vereinigte Wirtschaftsgebiet, einschlägige Akteure im In- und Ausland und bedürftige Länder der Welt weiterhin und mit noch mehr mit üppigen Geldgeschenken zu erfreuen. Die großartigen Parlamentäre der noch großartigeren SED 2.0 haben sich darauf geeinigt, sich einen riesengroßen Schluck aus der gerade ab morgen hoffentlich wieder ungebremst entkorkten Schuldenflasche zu genehmigen – und Hunderte von Milliarden Euro für wichtige Zukunftsprojekte als Kredite aufzunehmen.

Nun gut, das Vorgehen, mit einem abgewählten Parlament noch schnell das Grundgesetz abzuändern, um die Schuldenbremse für ewig in den Harz kicken zu können, hat ein wenig “Gschmäckle”. Aber wie schon Macchiavelli wußte, heiligt das Ziel bekanntlich immer die Mittel – und das hehre Ziel unserer parlamentarischen Hirnresterampe ist es, die Infrastruktur, die Schulen, den öffentlichen Dienst, die bunte Wehr, die vielen hundert Schwuckel–Demokratie-und-Dingsbums-Pro-Government-Organisationen und vor allen Dingen die Geldsäckel der hohen Beamten und Politiker mit ausreichend Steuergeldern auszustatten respektive wiederzubefüllen. Wir befinden uns hier schließlich im allerallerbesten Deutschland aller Zeiten! Außerdem, bitte nicht vergessen: Pecunia non olet!

Das Geldverteilen liegt in den fähigsten Händen

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland, sei es nun auf kommunaler-, Landes -, oder Bundesebene, hat seit Kaiser Wilhelms Zeiten noch immer bewiesen, dass man allen zuständigen Stellen bedenkenlos Geldmittel in jedweder Höhe anvertrauen kann! Und seit die Linken und Grünen den Weg durch die Instanzen angetreten haben und endlich an en wichtigen Schaltstellen in den deutschen Ministerien und Behörden angelangt sind, hat sich die Lage sogar noch deutlich verbessert. Nie wurde das Steuergeld des Bürgers gewissenhafter, zweckgemäßer, besser und sinnvoller eingesetzt!

Deshalb ist auch das Gemeckere über Beförderungen ampelfreundlicher Verwaltungsmitarbeiter und die Verbeamtung hunderter Grünfreunde, teils ohne Probezeit, unnötig; im Gegenteil: um die Qualität der geleisteten Steuerungsarbeit in den verschiedenen Ämtern auch in der Zukunft zu sichern, ist diese Maßnahme nur gut und richtig! Wir können endlich zuversichtlich – auch unter einer CDU-gefühten Regierung – in die goldene grüne Zukunft blicken, wohl wissend, dass das Michelgeld den Richtigen zugutekommt! Und der Michel selbst soll sich halt gefälligst daran gewöhnen, demnächst nichts mehr zu essen zu haben. Ans Herumsitzen in der kalten Wohnung ist er ja schon gewöhnt.

Wichtige Projekte erfordern entschlossene Maßnahmen

Die bald zur Verfügung stehenden unbegrenzten finanziellen Mittel werden daher benutzt, um Abhilfe bei dringlichen Problemen zu schaffen. Da wäre zuallererst und am dringlichsten eine Anpassung der bescheidenen Besoldung von Spitzenbeamten und der Diäten der Tausenden von Parlamentariern in den Bundes- und Landesparlamenten. Echte Demokratie hat ihren Preis! Wer Spitzenpolitiker will, muss diese eben angemessen bezahlen. Um die Arbeit in den Behörden und bei den Entscheidern noch effektiver zu machen, werden alsdann noch mehr externe Spezialisten von Beratungsfirmen durch die Amtsstuben ziehen und die dortigen Abläufe noch weiter optimieren!

Deutschland steht unangefochten an der Weltspitze der schnellen und sinnvollen Entscheidungen – und das soll auch in Zukunft so bleiben! Und Berater kosten nunmal Geld – genauso wie Lobbyisten. Aber zum Glück gibt es ja zeitnah wieder genügend Münzen in den öffentlichen Kassen! Der öffentlich-linkische Rundfunk will ebenfalls bedacht werden: Ein Qualitätsprogramm mit Qualitätsintendanten, Qualitätsmoderatoren und Qualitätsprogrammen (zum Beispiel zum “Tabuthema Kacken: Wie machen wir uns da mal locker?”). Dieser hervorragende Aufklärungsservice kostet nun mal Geld, – Geld, das der Zuschauer sicher gerne bezahlt!

Nicht alle Wünsche können verwirklicht werden

Natürlich wecken Milliarden und Billionen von auf Pump aufgestockten Steuergeldern auch Begehrlichkeiten. Eltern wünschen sich vielleicht intakte und moderne Kita- und Schulgebäude, wenn irgendwie möglich sogar mit funktionierender Heizung. Autofahrer haben den Schlaglochmarathon satt und erhoffen sich demnächst wieder Straßen, die zumindest der Qualität südmarokkanischer Sahara-Zubringer genügen. Andere wiederum würden Gefallen finden an einer Deutschen Bahn, die wenigstens so pünktlich ist wie der Zugverkehr im kongolesischen Busch oder in Zentralindien; besonders kühne Visionäre träumen gar von Personenwagen, die im Sommer gekühlt und im Winter geheizt sind und in denen man sicher, unbehelligt von Machetenfachkräften, fahren und sogar ankommen kann. Das alles sind zwar edle Wünsche; doch dafür sind die Steuermilliarden wohlgemerkt nicht vorgesehen! Es gibt weitaus Wichtigeres – und um das ein für allemal klarzustellen: Das Wichtigere findet immer im Ausland statt. Das deutsche Inland und die deutsche Bevölkerung sind grundsätzlich nachrangig und werden nur als Geldgeber geschätzt.

Beispielsweise gibt es in den Ländern der Dritten Welt noch viele Menschen mit schlechten Zähnen; es herrscht ein großer Mangel an LGBTQ-Ausscheidungs – und Erleichterungsanstalten; und auch das Radwegenetz ist noch sehr lückenhaft, nicht nur in Peu. Schließlich haben auch Pygmäen – die Ureinwohner Zentralafrikas – das Recht auf gute Zähne; auch in Botswana will man gendergerecht kacken und braucht barrierefreie Verkehrswege (wer schon einmal in der Kalahari war, weiß, wie dringend dort Radwege benötigt werden!). Und wenn das alles finanziert ist, wird das Restgeld (sofern noch vorhanden) ist garantiert für die Deutschen eingesetzt! Wobei sich dann erstmal die noch nicht bedienten Stiftungen und “NGOs” abputzen dürfen. Wahrscheinliche aber ist, dass die Billion gar nicht reicht. Kein Problem: Weil man die Schuldenbremse ja nur einmal abschaffen muss, werden dann eben ganz entspannt noch ein paar Fantastilliarden Euro Kredite aufgenommen. Party feiern auf Kosten anderer oder der Zukunft war schon immer prima… und die öffentliche Verwaltung feiert bekanntlich am besten!.