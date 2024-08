Ihr Zwangsgebührenfunk informiert: Kein Zusammenhang zwischen Migration und explodierender Messergewalt!

Manchmal bin ich wirklich fasziniert, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer seine “Kriminologen” hernimmt. In diesem Fall geht es um den “Gewaltforscher” Dirk Beier, der bereits in der ARD (genauer: im “Südwestrundfunk“) als auch aktuell im ZDF seine “Expertise” zu den Ursachen von Gewalt und insbesondere Messerstraftaten zum Besten geben durfte. Ich fasse mal zusammen: “Die Zunahme an Gewaltkriminalität hat mit der Zunahme der sozialen Ungleichheit zu tun”, meint Beier – obwohl man sich da nicht ganz sicher sein könne. Na sowas!

Könnte es vielleicht doch sein, dass diese “Zunahme der sozialen Ungleichheit” ihrerseits damit zu tun hat, dass große Massen an Menschen einwandern, die weder nennenswerte finanzielle Mittel noch Kulturkompetenz noch arbeitsmarktgerechte Fachkompetenz noch Sprachkompetenz mitbringen? Ach was, woher denn! Baier ist sich sicher: Es liegt jedenfalls nicht an der Migration, den Migranten und ihrer Herkunft, sondern daran, dass die Migranten hierzulande keine Perspektiven hätten und unzureichend untergebracht würden. Im Klartext: Schuld sind, wie immer, wir Deutschen. Danke für diese Erhellung… Ihr GEZ-finanziertes Honorar wird überwiesen!

Beackerte Allgemeinplätze

Doch das ist nicht alles, was Beier von sich gibt. Weiter geht’s in der Wahnwelt dieses “Forschers”: Abschiebungen und härtere Strafen bringen nichts – denn Menschen begehen auch dann Verbrechen, es dafür harte Strafen gibt. Klar. Sinnvoll hingegen sei der Vorschlag der Polizeigewerkschaft, Netflix-Abos für die Zurückgabe von Messern zu verschenken. Ein “interessanter Ansatz” für den Herrn Studiosus, der außerdem findet, es sei unbedingt wichtig, den Zugang zu Messern zu beschränken. Na klar doch: Schließlich sind die Messer das Problem und nicht diejenigen, die sie führen! Warum bloß war all das bisher in Deutschland nie nötig? Was hat sich da denn wohl geändert, seit die Messergewalt im Land explodiert ist? Warte… hmm. Ich komme bestimmt noch drauf!

Derweilen lauschen wir weiter Experte Beier: Es brauche außerdem “weiterhin und vielleicht wieder intensivierter nach Corona, dass die Schulen Grundkompetenzen des Zusammenlebens vermitteln… Ich denke hier an Empathie, an Konfliktlösekompetenzen, an Selbstkontrolle.”

Wie das bei Menschen funktionieren soll, die nach bereits abgeschlossener Sozialisation aus teilweise anomischen und gescheiterten Staaten nach Deutschland kommen, darüber schweigt man sich aus. Kulturelle Unterschiede gibt es scheinbar überhaupt nicht und wenn, dann sind sie bekanntlich synonym mit “Bereicherung“. Beier beackert lieber Allgemeinplätze: “Dinge, von denen wir wissen, dass sie grundsätzlich Gewalt und Kriminalität verhindern und damit natürlich auch Messergewalt und Messerkriminalität.”

Dr. Beier und Dr. Pfeiffer: Zwei vom selben Schlag

Zusammenfassung der Zusammenfassung: Eigentlich kann man gar nix tun, außer dem, was man ohnehin schon tut. Und den riesigen Elefanten im Raum – die Zuwanderung – sprechen wir lieber erst gar nicht an. Es ist dasselbe wie beim Niedergang des Bildungssystems an Schulen, bei der Wohnungsnot, bei explodierenden Sozialabgaben und Kassenbeiträgen: Nichts davon hat irgendetwas mit der Migration zu tun. Thank you, Academy! Dass Migration (nicht per se, wohl aber die für Deutschland prägende Massenzuwanderung von bildungsfernen, religiösen, gewaltsozialisierten Wirtschaftsmigranten) die hauptsächliche, ja einzige Ursache all dieser Probleme darstellt, dafür braucht man in Deutschland wahrlich keine “Experten“. Die braucht es eher, um diese Wahrheiten zu verwässern und zu leugnen – womit wir bei beim Selbstverständlich und Agendazweck des deutschen ÖRR angelangt wären.

Bleibt am Ende noch die Frage, wo die Staatsfunker immer solche Pfeifen findet, die ihre Wirklichkeitsklitterung scheinbar wissenschaftlich untermauern. Apropos Pfeif(f)en: Da gibt’s ja auch noch Dr. Christian Pfeiffer, den SPD-nahen Haus- und Hofkriminologen und Liebling deutscher Framing-Medien. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie dieser Fratzscher der Kriminologie (der trotz seiner eklatanten Fehleinschätzungen immer wieder gern in Talkshows eingeladen wird) einst zwanghaft einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Amokläufen konstruieren wollte. Oder wie er nach dem frei erfundenen, angeblich “rassistischen” Mord von Sebnitz an dem kleinen Joseph Abdulla auf die Lüge der Eltern hereinfiel und ein ganzes Dorf unter Generalverdacht stellte.

Was kümmern mich meine Studienresultate von gestern?

Pfeiffer wie auch der zur aktuellen Messerthematik interviewte Gesundbeter Beier sind klassische Mietmäuler, gern gesehene Studiogäste zur jeweiligen Unterfütterung von “the current thing”, die hier als angebliche Fachleute die Bühne geboten bekommen. Nicht von dem Müll, den sie verbreiten, hat je zu ihrem Glaubwürdigkeitsverlust seitens der Senderverantwortlichen geführt, die sie wieder und wieder einladen (man kennt das Phänomen von Corona). In früheren lichten Momenten, als beide noch echte Forschung betrieben, kamen sie dabei zu ganz anderen Erklärungen: Gemeinsam mit Beier legte Pfeiffer Ende 2017 eine gemeinsame Studie vor, in welcher beide am Beispiel Niedersachsens den Anstieg von Gewalttaten zwischen 2014 bis 2016 vor allem auf Asylsuchende aus Marokko, Algerien und Tunesien zurückführte. “Pfeiffer forderte angesichts dieser Situation höhere Investitionen in ein Rückkehrprogramm und zugleich eine bessere Sicherung der europäischen Außengrenzen”, hieß es damals. Oh! Habe ich da Herrn Pfeiffer etwa doch Unrecht getan? Aber wieso sind dann heute, sechseinhalb Jahre später, die Sicherung der Außengrenzen und die Täterherkunft plötzlich kein Thema mehr – obwohl Herr Baier damals eine direkte Korrelation zwischen Kriminalitätsanstieg und Zuwanderung nachwies?

Die Antwort ist klar: Man möchte eben gern auch weiterhin von ARD und ZDF eingeladen werden und es sich mit Blick auf Studienaufträge und Fördergelder nicht mit der Regierung verscheißen. Deshalb lieber Augen zu und durch – und den Mächtigen nach dem Mund reden. Anders kann ich mir diese Verlogenheit jedenfalls nicht erklären.