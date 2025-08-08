Im Anfang war das Wort

„Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist“, heißt es in Johannes 1,1. „Klimawandel“, „Pandemie“, „Energiewende“ oder „modRNA-Schutzimpfung“ – jeder dieser Begriffe steht für ein gedankliches Konstrukt, das nicht zutrifft. Klimatische Veränderungen verlaufen in Zyklen weit jenseits der menschlichen Lebensdauer, großflächige Epidemien kann es gar nicht geben, am Mix der Energieerzeugung hat sich kaum etwas verändert und die Injektion von künstlichen RNA-Schnipseln verhindert keine Krankheit. Wer die Begriffe vorgibt, bestimmt aber das Denken.

Übernimmt man die Begriffe, auch wenn man die Lügen entlarvt, hat man schon verloren. Denn alleine durch die Verwendung repliziert man die falschen Worte und sorgt für deren Verbreitung. Dies ist wohl auch der tiefere Grund, warum nicht längst alle kritischen Stimmen unterbunden werden. Die alternativen Medien leisten ungewollt einen nicht zu unterschätzenden Beitrag, falsche Narrative in Gehirnen zu verankern. Woche für Woche stolpern viele Beiträge dem von ihnen verachteten Mainstream hinterher, indem sie die Worthülsen zerpflücken, aber damit gleichzeitig am Leben erhalten.

Begriffe formen das Denken

Die richtigen Argumente innerhalb falscher Begriffe verpuffen allzu leicht. Und vor allem können sie ein falsches Narrativ nicht vertreiben. Unser Wortschatz ist der Käfig, in dem wir Denken: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“ hatte der Philosoph Ludwig Wittgenstein vor über einem Jahrhundert formuliert. Fundierte Kritik an Narrativen setzt zunächst einmal voraus, dass man das Schlüsselwort des Narrativs auf Widersprüche und Evidenz abklopft. Zeigt sich dabei, dass es sich um Propaganda handelt, sollte der Begriff durch ein neues Wort ersetzt werden, das den Fakten gerecht wird. Energiegewinnung ohne physische Substanzen wie Kohle, Öl und Gas ist nicht „erneuerbar“, sondern „immateriell“ oder „unstofflich“. Genpartikel sind keine Impfung, sondern potentiell gefährliche Fremdsubstanzen.

Es ist wie auch sonst im Leben: nimmt man die Vorgaben eines Kontrahenten an, hat man schon verloren. Wer ein Smartphone nutzt, kann sich der Funktion als Überwachungsinstrument noch so bewusst sein. Mit der Nutzung, hat er dem gesteckten Rahmen der Agenda zugestimmt: „You never walk alone“. Wer den Corona-Betrug erkannt hat, aber wirkliche Pandemien für möglich hält, ist schon im Netz der Manipulation gefangen. Wer die desaströse Umweltbilanz von Windturbinen und Photovoltaik erkannt hat, sollte nicht mehr von „erneuerbaren Energien“ sprechen und schreiben. Es ist anstrengend, jede Begrifflichkeit zu hinterfragen. Aber das ist der entscheidende Punkt, wenn man nicht im Labyrinth der Lüge gefangen sein will. Wie es kein richtiges Leben im falschen gibt, kann man auch mit falschen Begriffen keine richtigen Gedanken fassen. Wer schweigt hat schon verloren, aber wer unzutreffende Worte verwendet, auch.

Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. In neun Büchern, darunter „Wer schweigt, hat schon verloren. 56 Essays”, setzt er sich kritisch mit der Medizin und der Wahrnehmung der Geschichte auseinander. Sein aktuelles Buch heißt „Tatort Vergangenheit. Wie eine Fake Past unsere Zukunft diktiert“.