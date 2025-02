Im Aufwachraum

„Unsere Art zu leben“ ist vorbei. Leistungsträger wurden durch Leistungsempfänger ersetzt. Die Art, in Industrie, Mittelstand, Handwerk Wohlstand zu erwirtschaften, ist Geschichte. Die Infrastruktur marode. Die deutschen Tugenden Disziplin, Ordnung, Sauberkeit kaum mehr als eine nostalgische Erinnerung. Stadtviertel, Bahnhöfe, Parks sind zu NoGo-Areas mutiert. In vielen Städten prägen prekäre Lebensverhältnisse, Müll, Leerstand und Verfall das Bild. Zentrale öffentliche Räume brauchen Kameraüberwachung und Poller, um eine Sicherheit zu simulieren, die nicht mehr existiert. Stadtfeste und Umzüge müssen abgesagt werden. Im Stundentakt kommt es zu Tötungsverbrechen und Vergewaltigungen.

Ein Aufstand der Anständigen findet nicht statt, stattdessen marschieren die Sekten. Nur wenige Stunden nach der Münchner Amokfahrt springen bundesweit auch dieses Mal wieder Pawlow’sche Idioten “gegen Rechts” auf die Straße und fordern, alles möge exakt so bleiben wie es jetzt ist. Eben bunt!! Pappschilder werden in die Höhe gereckt, auf denen zu lesen ist: „Kein Wahlkampf auf dem Rücken der Opfer!“ Zur selben Zeit verbreiten die staatstragenden Einflüsterer auf Bildschirmen kryptische Theorien, denen zufolge der Terror zufällig immer vor Wahlen stattfinden würde. Will sagen: Er kann also nur von Putin und den Rechten inszeniert sein! Schon sind die nächsten Buntheitsspektakel angekündigt – bitte gern hinter Betonblöcken. Schließlich muss man sich gegen die mörderischen Folgen der eigenen Forderungen wappnen. Die Verwirrten toben wie Zombies durchs Land und bedrohen alle mit Gewalt, die dem “Weiter so” nicht mehr zusehen wollen. Ein Dauerfestival der Irren.

Das schaffen wir – nicht

Es scheint nicht einmal zu verunsichern, dass die Zauberlehrlinge immer öfter selbst zum Opfer der von ihnen gerufenen Geister werden. Bei den in München überfahrenen Verletzten handelt es sich um Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die dem ausreisepflichtigen Schläfer zuvor jahrelang die Duldung verlängert hatte. Einem jungen CDU-Mitglied, einem Mitstreiter der Merkelschen “Wir-schaffen-das”-Partei also, wurde vor kurzem von einer ebenfalls ausreisepflichtigen Schaffenskraft ein Messer in den Hals gerammt. Geschafft hat er es nicht mehr. Eine junge Frau von den Grünen kämpft nach ihrer Vergewaltigung durch Migranten um die Aufrechterhaltung ihrer antrainierten Lebenslüge: Sie meldet nicht das Geschehene, sondern erfindet stattdessen einen rechten Übergriff. Lediglich am Starnberger See revoltieren jetzt gutsituierte progressive „Wir-haben-Platz!“-Rufer angesichts der neuesten Entwicklungen. Es fehlt – Überraschung – der Platz, weswegen jetzt die eben noch begeistert willkommengeheißene Flüchtlingswelle ans eigene Ufer schwappt. 250 Schutzsuchende sollen in Seeshaupt nun zu höchst realen Nachbarn werden. Helle Aufregung auf den Bürgerversammlungen vor Ort. „Das schaffen wir nicht!“ heißt es nun.

Der Lerneffekt der Deutschen ist auch nach zehn Jahren rasanten Abstiegs nahe Null. In der teutonischen Freiluftklapse wird immer weiter für sich abwechselnde Regierungsparteien einer imaginären Mitte Haltung gezeigt: Queers for Palestine. Feministinnen für Talahons. Sozialverbände für mehr Drogenumschlagplätze. Kirchen für mehr Moscheen. Gewerkschaften für noch mehr insolvente Betriebe. “Omas gegen Rechts” für die Gruppenvergewaltigung ihrer Enkelinnen. Jugendliche für Schulen, in denen kein Lehrer mehr arbeiten will, weil niemand dort mehr Deutsch spricht, Benotungen abgeschafft werden müssen und statt dessen Jugendgangs auf Opfer lauern, mit denen sich der Status auf TikTok erhöhen lässt.

Totale Degeneration des Systems

Besonders tragisch: Die Orientierungslosigkeit der Juden in Deutschland. Ein ölig-koksender Freier mit Dreiteiler und leichtem Hang zur Perversion, der vorgibt, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zu repräsentieren, tritt mit einem inszenierten Paukenschlag aus der CDU aus, weil die es gewagt hatte, einen längst überfälligen, wenn auch zaghaften Antrag zur Begrenzung einströmender Judenhasser im Bundestag einzubringen. Die aus Staatskassen bezahlten jüdischen Verbände halten derweil zum erneuten Verschwinden jüdischen Lebens aus Deutschland lieber die Klappe. Schizophrenie allerorten.

Die Degeneration des Systems scheint wirklich total, denn kollektive Verantwortungslosigkeit und Realitätsverlust finden sich nicht nur in Deutschland, sondern haben weite Teile Europas erfasst. Drittklassige Bürokraten haben in Brüssel den Weg in ein ökonomisches Utopia beschlossen, bestehend aus Strategiepapieren und Gesetzen, die nicht umsetzbar sind. Ein Plünderungsprogramm, in dessen Ergebnis die Erde klimatisiert werden soll, an dem niemand sonst teilnimmt und das folgerichtig außer steigenden Lebenshaltungskosten keinerlei messbare Effekte zeitigt.

Nichts als verbrannte Erde

Trump und Putin verhandeln derweil in Europa über Krieg und Frieden in der Ukraine. Und zwar weitgehend ohne die Palliativstation Europa, in der der angekündigte Paradigmenwechsel einfach ausgesessen wurde. Da wird also nun einfach ein Deal ausgehandelt, von dem Russen und Amerikaner profitieren, und für den die Deutschen bezahlen. Und zwar vierfach! Hunderte Milliarden für Waffen. Hunderte Milliarden für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen. Hunderte Milliarden für den Wiederaufbau. Und zum Schluss noch Hunderte weitere Milliarden für die Sicherung eines Status Quo, bei dem Deutsche nichts zu bestellen haben. Die Claims in der Ukraine sind abgesteckt. Frau von der Leyen an der Spitze einer salbadernden Technokratie wird man in Kürze das nächste krachende Führungsversagen bescheinigen können. Wie immer bei ihr nach getaner Arbeit: Nichts als verbrannte Erde.

Der aus den Staaten angereiste Vizepräsident J.D. Vance bezeichnet auf der Münchner Sicherheitskonferenz in hier längst vergessener Offenherzigkeit weder China, Putin noch irgendwelche Populisten als größte Gefahr für Demokratie und Meinungsfreiheit sondern die versammelten europäischen Führungsfiguren vor ihm. Er bescheinigt ihnen von Angesicht zu Angesicht einen verhängnisvollen Hang zu Zensur, Spaltung und Wahlmanipulation. “Tear down the Brandmauer”, lautet der letzte väterliche Tipp. Deutlicher kann man nicht werden. Die abgewatschten Anwesenden sitzen wie gelähmt in ihren Reihen. Guten Morgen Deutschland! Guten Morgen Europa! Guten Morgen Wähler! Herzlich Willkommen im Hier und Jetzt!