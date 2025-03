Im Erlöserwahn: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen

Der Geliebte Kultführer ist nicht mal in der Rehab zum Entzug angekommen, da kloppen sich die Deutschen schon um den Job des “Leader of the free world”. Klar, Fritzchen aus dem Sauerland mit Denkerstirn wäre natürlich prädestiniert für das Amt, ist aber leider ein wenig eingebrandmauert. Der Lars hingegen schwadroniert seit drei Jahren davon, dass Deutschland “Führung übernehmen“ müsse. Lars will also auch “Leader of the free world” werden.

Ich persönlich finde ja, der Job “Leader of the free world” würde unserer charismatischen Esken gut stehen: gebildet, schlagfertig und führungsstark. Da könnten sich die Amis warm anziehen! Auf jeden Fall sollten jetzt Deutsche überall den Ton angeben und “unsere Demokratie” und die vielbesabbelten “Werte” (was auch immer das sein soll) retten. Deutsche in Führung… was sollte da schon schief gehen?! Sie sind auf jeden Fall schonmal Wortführer gegen die Trump-Regierung, wie zum Beispiel hier:

Ich persönlich hoffe ja, die NSA registriert und dokumentiert jeden einzelnen dieser getriggerten und blindwütigen deutschen Hassausbrüche gegen den amtierenden, mit überwältigender Mehrheit frei gewählten US-Präsidenten. Der gefährliche deutsche Fanatismus bricht gerade wieder durch. Es ist wieder einmal soweit: Die Deutschen müssen überwacht und eingehegt werden.