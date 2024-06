Im Land der Lügen

Am gestrigen Mittwoch präsentierte Innenministerin Nancy Faeser im Innenausschuss des Bundestages ihre angeblichen Pläne zu verstärkten Abschiebungen von kriminellen Migranten fortan angeblich auch in Länder wie Syrien oder Afghanistan. Just die Herkunftsländer also der immer zahlreicher in Erscheinung tretenden Messermigranten, die von Merkel ab 2015 rechtswidrig nach Deutschland geholt wurden (“wir schaffen das!”), und die natürlich, wie damals schon gewarnt und befürchtet wurde, dauerhaft in Deutschland blieben und von denen viele hier nun ihre kulturelle und religiöse Fehlsozialisation hemmungslos ausleben. Zuerst hieß man sie als angeblich temporär schutzsuchende “Kriegsflüchtlinge” willkommen, dann waren sie dauerhaft zu integrierende “Fachkräfte” und spätere Rentenzahler – und nun macht man sie zu passdeutschen Staatsbürgern (von den 200.000 letztes Jahr eingebrochen Eingebürgerten stellen Syrer und Afghanen die mit häufigsten Herkunftsethnien dar) – was sich dank des aberwitzigen neuen Ampel-Staatsbürgerschaftsrechts massiv beschleunigen wird.

Die bewusste Desinformation, wer da wirklich ins Land gelassen wurde, begann bereits mit Merkels Grenzöffnung und hält bis heute an: Statt Frauen, Kindern und Kriegsflüchtlingen kamen vor allem kampfbereite männliche Jugendliche und Deserteure. Statt Fachkräfte kamen überwiegend Analphabeten und Unqualifizierte, statt Beitragszahlern Bürgergeldbezieher und statt integrationswilligen weltoffenen Neubürgern fundamentalistische Islamisten und Kriminelle. Damals wie heute belog man die Deutschen (die im übrigen nie um ihre Zustimmung zu diesem monströsen Sozialexperiment mit verhängnisvollen demographischen Folgen gefragt wurden!); wer früh auf die drohende Kriminalitätszunahme durch die Migranten hinwies (und zwar nicht etwa, weil “Ausländer krimineller als Deutsche” seien, wie den Kritikern dümmlich-infam in den Mund gelegt wurde, sondern weil nach Deutschland vor allem Kriminelle und prekäre Personen flüchten), der wurde in die rechte oder rassistische Ecke gedrängt und mit gekauften Studien mundtot gemacht, an deren Verbreitung sich auch die Zwangsgebührenmedien eifrig beteiligten, wie etwa hier die “Deutsche Welle” 2016:

Genau, die diese Propagandamärchen damals verbreiteten (neben anderem wie dem, das “Deutschland immer sicherer” werde), sind es, die heute die Augen verschließen vor den samtsonders eingetretenen Warnungen der bösen “Populisten“. Auch die Bundesregierung würde sich liebend gern weiter an dieser Volksverdummung beteiligen, doch die Realität sowie steigende Verunsicherung und Zorn der Bürger macht ihr dabei immer öfter einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Messeranschlag auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger durch einen Afghanen in Mannheim, bei dem Ende Mai ein Polizist ermordet wurde, war die Ampel-Regierung wieder einmal so unter öffentlichen Druck geraten, dass Bundeskanzler Olaf Scholz – zum zweiten Mal binnen acht Monaten – in haltlose Absichtserklärungen und Beschwichtigungsmanöver flüchten musste. Wie im Oktober, wo er selbst – und nicht Martin Sellner – die Remigration und Deportation zum Ziel erklärte, als er massenhafte Abschiebungen ankündigte (was wie üblich folgenlos blieb), erklärte er auch diesmal: „Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.” Auch diese Aussage war in Anbetracht der von Scholz selbst geduldeten Migrationspolitik, die genau solche Kriminellen massenhaft ins Land lässt, ein einziger Witz.

Auch Faeser behauptete in zynischster Haltet-den-Dieb-Manier: „Wir verhandeln vertraulich mit verschiedenen Staaten, um Wege zu eröffnen, über die Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich werden.“ Ziel sei es, Gewalttäter “konsequent abzuschieben“, wenn sie nach einer Haftstrafe in Deutschland wieder freikämen. Was davon in Wahrheit zu halten ist, berichtete Bernd Baumann, der erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag, unmittelbar nach der Sitzung des Innenausschusses: Von Faeser sei dort rein gar nichts Konkretes gekommen, sondern bloß die üblichen Lippenbekenntnisse.

Auf Zeit spielen

Es werde lediglich überlegt und geprüft, so Baumann, und auf Zeit gespielt. Von klaren Maßnahmen sei nichts zu hören gewesen. Abschiebungen habe es schon in den letzten Monaten viel zu wenige gegeben, dafür habe sich jedoch wundersamerweise die Zahl der Abzuschiebenden plötzlich deutlich reduziert – und zwar deshalb, weil Faeser über 50.000 Syrer, Afghanen und andere Migranten zu deutschen Staatsbürgern gemacht habe, wodurch sie nun aus der Statistik herausfielen, wie Baumann dieses nicht mehr in Worte zu fassende perfide Regierungshandeln und Staatsversagen mit bitterer Ironie kommentierte. Faesers hehre Ankündigungen sind also wieder einmal eine reine Luftnummer zur Täuschung der von der alltäglichen Migrantengewalt längst zermürbten Öffentlichkeit.

Und diese maximale Verlogenheit gegenüber dem Bürger setzte sich nahtlos fort: Ebenfalls am Mittwoch hat das Bundeskabinett einem Gesetzentwurf Faesers zugestimmt, der vorsieht, Ausländer abzuschieben, wenn sie “Terror im Internet gutheißen”. Ein Like soll dafür bereits ausreichen. Doppelstaatler, die dank Faesers Mithilfe, immer mehr werden, sind davon ausgenommen, ebenso wie natürlich islamistische Passdeutsche mit Migrationshintergrund (zum Glück für Antonio Rüdiger, der bekanntlich ebenfalls schon in diese Richtung negativ aufgefallen war.) Auch hier wird nun wieder einmal der Mannheimer Anschlag als Begründung für die Verschärfung genannt – natürlich ohne Stürzenberger, dessen eigentliches Ziel, beim Namen zu nennen. Heiko Teggatz , der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, erklärte, dieses Gesetz mache so keinerlei Sinn, weil es neben terrorbefürwortenden Eingebürgerten Gruppen wie Geduldete oder anerkannte Asylbewerber gar nicht betreffe, die einen anerkannten Schutzstatus hätten, der sie vor Abschiebungen schütze. Der Personenkreis, der den Gesetzesplan betreffen würde, sei daher nicht groß genug.

Die “Lösung”: noch mehr Netzzensur statt Ursachenbekämpfung

Die „schnelleren Abschiebungen“ könnten damit bei vielen Islamisten-Sympathisanten, Terror-Anhänger oder Juden-Hasser überhaupt nicht greifen. „Es hat keine Auswirkungen auf diejenigen, die hier geduldet sind, weil bei ihnen die Abschiebung ausgesetzt ist – egal ob sie Straftaten begehen oder nicht. Bei Personen mit einer Duldung, ist das Asylverfahren negativ entschieden, doch die Abschiebung ist ausgesetzt aus unterschiedlichen Gründen“. Die einzigen, die das Gesetz berühren werde, seien Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis, so Teggatz. Auch der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Alexander Throm (CDU), kritisierte: „Die Ampel verschenkt eine Gelegenheit, das Ausweisungsrecht endlich an die heutige Zeit anzupassen.“ Der Entwurf sei „ein Minimalkompromiss – mehr nicht“. Während man bisher für eine Ausweisung terroristische Taten – also im Plural – gebilligt haben musste, soll jetzt auch eine einzelne gebilligte Tat genügen. “Und es wird nicht mehr nur Billigung in schriftlichen Werken berücksichtigt, sondern auch auf Social Media“, ergänzt Throm.

Es handelt sich hier also wieder einmal um reine Augenwischerei, die einen Handlungswillen vorgaukeln soll, den es gar nicht gibt oder dessen Umsetzung man sich selbst unmöglich gemacht hat. An die wahren Gefährder traut man sich nicht heran. So kann etwa die ultraradikale Gruppe „Muslim Interaktiv“ in Hamburg völlig ungehindert ihr Unwesen treiben und die Einführung des Kalifats fordern, ohne dass Faeser es für nötig hielte, endlich ein Verbot auszusprechen. In Wahrheit dient dieses Gesetz wohl wieder einmal dazu, unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung noch mehr Internetzensur auszuüben. Denn so verwerflich es natürlich ist, Terror gutzuheißen: Hier wird das Pferd vom falschen Ende aufgezäumt, indem wieder einmal die Reaktion auf eine Straftat stärker geahndet als die Straftat selbst. Diese Tendenz zur juristischen Übersprung- oder Ersatzhandlung nach dem Motto “man drischt den Sack und meint den Esel” zeigte sich erst letzte Woche in Hamburg, wo eine 20-jährige Frau, die – im Affekt und nachvollziehbarerweise entsetzt über ein grotesk mildes Urteil – einen migrantischen Vergewaltiger als „ehrloses Vergewaltigerschwein“ und „ekelhafte Missgeburt“ bezeichnet hatte, zu einem Wochenendarrest in einer Strafanstalt verurteilt worden war. Der von ihr gemeinte Vergewaltiger selbst hatte hingegen nur eine Bewährungs-Witzstrafe erhalten hatte und muss natürlich keine Minute im Gefängnis verbringen. So kann man das Rechtsempfinden der Bürger natürlich auch untergraben.

Einfallstor zur Verfolgung der anderen “Extremisten”

Statt eingewanderte Migrantengewalt und Terror also direkt zu bekämpfen und die Täter entweder aus Deutschland zu entsorgen oder möglichst lange wegzusperren, nutzt man die Situation also aus, um noch mehr Netzzensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit im Netz zu betreiben. Wer weiß, wie skrupellos Faeser agiert, erkennt, dass die Regierung mit der Fahndung und Bekämpfung von “Terrorbefürwortern” ein Einfallstor schaffen will, um am Ende dann auch die Unterstützer anderer für extremistisch erklärter Organisationen und Gruppierungen kriminalisieren zu können – vermutlich irgendwann dann auch AfD-Anhänger oder Gegner der Migrationspolitik, die dann niederschweflig und bedarfsweise auch schon unterhalb der Strafbarkeitsgrenze mal eben ebenfalls zu Gewalt- oder Terrorbefürwortern erklärt werden. Einen Hinweis darauf, wie diesbezüglich bereits getrickst wird, gab ja bereits der Versuch, die Grünen – und nicht korrekterweise die AfD – zur angeblich am stärksten von “politischer Gewalt” betroffenen Partei zu framen – indem einfach Aussagedelikte und Beleidigungen im Internet mit physischen Gewalt- und Brandanschlägen gleichgesetzt wurden.

Terror und Straftaten sind es, die der Staat bekämpfen muss – nicht die Meinungsäußerungen seiner Bürger, selbst wenn sie aus Emotion oder Fanatismus geboren sind. Zur Meinungsfreiheit gehört es, auch unerträgliche Meinungen auszuhalten. Doch anstatt die Ursachen von Straftaten zu bekämpfen, erfindet man lieber immer neue Meinungsverbrechen, wo man dann die einzelnen Delinquenten im Internet leicht ausfindig machen kann, während Clans und andere Organisationen weitgehend unbehelligt agieren können. Dass die Ampel diese Richtung handelt, aber ihre eigentlichen überfälligen Pflichten weiter versäumt, ist der wahre Skandal. Faeser große Abschiebeoffensive ist der nächste galaktische Bluff. Es wird sich gar nichts ändern, weil es gar nicht gewollt ist. Die sexuellen Übergriffe und die Gewaltorgien von arabischen und afrikanischen “Gruppen junger Männer“ im öffentlichen Raum werden sich fortsetzen, die Messer werden weiter blitzen und die Islamisierung des Alltags weiter voranschreiten. Selbstverständlich wird sich Deutschland weiter – und immer mehr – den Verhältnissen der Herkunftsländer seiner neuen Bürger angleichen. Die legendäre rhetorische Frage Donald Trumps, “Why do we want all these people from ‘shithole countrys” to come here”? wird politisch weiterhin weder gestellt noch beantwortet werden.