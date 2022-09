Im Osten beteiligt sich sogar die CDU an den Energiepreis-Protesten

Wie auch schon bei den Corona-Protesten, regt sich die Avantgarde des neuen Widerstands wiederum im Osten: Mehr und mehr verfestigen sich die neuen Länder als Zentrum der Proteste gegen die Energiepolitik der Bundesregierung. So wollten sich in Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern) nicht nur Unternehmer, sondern auch die örtliche CDU-Prominenz an den Protesten beteiligen, die dort am Mittwochabend unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ stattfanden. Dazu gehörten unter anderem die Ortvorsitzende Kathleen Fleck und der Stadtpräsident Robert Kriewitz, der selbst als Unternehmer tätig ist und eine Fleischerei, einen Partyservice und einen Veranstaltungsservice mit insgesamt rund 60 Angestellten betreibt, und daher auch ganz persönlich von der Kostenexplosion betroffen ist.

Man wolle bei der Kundgebung seinen Unmut zur Sprache bringen, erklärte Kriewitz, denn es stehe außer Zweifel, dass der Mittelstand durch die Bundesregierung vor die Wand gefahren werde. Derzeit habe sein Unternehmen einen Stromverbrauch von einer halben oder dreiviertel Million Kilowattstunden im Jahr – aber nur deshalb, weil man noch von langfristigen Verträgen profitiere. Ab Januar jedoch hat es sich damit, und wie unzählige andere Deutsche und Unternehmen solle er dann das Zehnfache der jetzigen Summe zahlen, was eine beispiellose und kaum zu verkraftende Belastung sei. „Wir sind nicht mehr marktfähig“, so Kriewitz verzweifelt. Noch schlimmer: Obwohl er es gerne würde, könne er seinen besorgten Mitarbeitern keine Gehaltserhöhung zahlen, weil die finanziellen Belastungen für sein Geschäft es nicht zuließen. Auch bei vielen anderen Unternehmen sei der Unmut „momentan unendlich”. Dazu gehört auch der Transport- und Abbruchunternehmer Matthias Ruprecht, dessen Firma 33 Mitarbeiter beschäftigt. Bei einem derzeitigen Dieselpreis von über zwei Euro für die 65.000 Liter, die er monatlich tanken müsse, entstehe eine enorme Mehrbelastung, die er jedoch nicht mehr an seine Kunden weitergeben könne.

Sachfragen statt Lagerdenken

Fleck erklärte enerviert, man lasse sich für die Teilnahme an den Protesten nicht mehr länger stigmatisieren und vor allem „nicht mehr in die linke oder rechte Ecke stellen“. Es gehe um Sachfragen, nicht um Lagerdenken. Die CDU habe einen Wahlauftrag im Sinne der Bürger, die aktuell ebenso wie die Unternehmen stark belastet werden. Dass sich CDU-Politiker noch zu dieser Art Handlungserklärung und Beteuerung gezwungen fühlen, bevor sie von ihrem Demonstration Gebrauch machen, zeigt, wie weit sich das politische Klima noch zusätzlich verschärft hat – vor allem, seit nun nicht mehr nur die linksextremistische Bundesinnenministerin, sondern auch Bundeskanzler Scholz Menschen, die auch nur erwägen, an unliebsamen Demonstrationen teilzunehmen, a priori als „Extremisten, Querdenker und Verfassungsfeinde“ brandmarkt.

Dementsprechend bezweifelte Fleck auch, ob alle Unternehmer wirklich sich trauten, ihren Unmut öffentlich zu machen. Auch Kriewitz gab sich halbherzig und unsicher – und erklärte vorsichthalber, CDU und Unternehmer würden zwar vor Ort sein, aber nicht mitmarschieren. Er wünsche sich, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck durch jemanden ersetzt werde, der etwas von Wirtschaft versteht. Den gleichen Wunsch äußerte Fleck in Bezug auf Finanzminister Christian Lindner. „Die Regierung hat keinen Plan“, sagte sie. Und: Eine symbolpolitische Einmalzahlung an die Bürger von 300 Euro reiche bei weitem nicht aus, wenn viele schon ihre Heizkostennachzahlungen nicht mehr stemmen könnten. An der vorgestrigen Demonstration nahmen dann statt der erwarteten 150 sogar 250 Personen teil, die Veranstaltersprachen gar von 350 bis 400. Bereits am Montag hatten sich rund 5.800 Menschen an 18 verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern versammelt, um gegen die Energiepolitik der Bundesregierung zu protestieren. Dies entsprach einer Verdoppelung der Teilnehmer im Vergleich zur Vorwoche. Der Herbst ist tatsächlich gekommen.