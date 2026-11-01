Im Pass deutsch, im Herzen türkisch: Ultranationalistische Umzüge zum türkischen Nationalfeiertag beweisen totales Integrationsversagen

Am Donnerstag fand in Berlin wieder einmal eine Machtdemonstration der nationaltürkischen Community statt, wie man sie von zahlreichen Politikerbesuchen aus der Türkei und türkischen Länderspielen kennt und die – erneut denkbar drastisch – das kolossale Scheitern der Integration von Migranten eines bestimmten Kulturkreises in Deutschland wie auch im Rest Europas zeigt. Diesmal war es der alljährlich am 29. Oktober begangene türkische Nationalfeiertag („Cumhuriyet Bayramı“, deutsch „Tag der Republik“), mit dem der Gründung der türkischen Republik vor 103 Jahren gedacht wird, der auf den Straßen Berlins mit größter Selbstverständlichkeit ohne die geringste Sensibilität oder Rücksichtnahme auf deutsche Nationalgefühle, geschweige denn Respekt für dieses Land, zelebriert wurde – wohlgemerkt von längst per Doppelpass eingebürgerten und überwiegend sogar hier geborenen pro-forma-Staatsbürgern dieses Landes, die mit provozierender Erobererattitüde keinen Hehl daraus machen, als was sie sich fühlen und mit welchem Land sie sich identifizieren.

Türkische Fahnen wurden geschwenkt, darunter eine abnorm große, riesige Stoffflagge; auf Transparenten war der Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zu sehen. Ausnahms- und erfreulicherweise handelte es sich zwar diesmal nicht um einen Aufmarsch der Grauen Wölfe oder von AKP-Anhängern oder Fans Recep Tayyip Erdoğans, die ebenfalls die türkische Fahne auf deutschen Straßen fanatisch hochhalten, und auch nicht um Islamisten, die das Kalifat in Deutschland fordern – sondern um das Gedenken an Atatürk, den Gründervater, der in den 1920er-Jahren das islamische Osmanische Reich in eine strengstens an westlich-laizistischen Grundsätzen orientierte Republik umwandelte, das Sultanat und Kalifat ebenso wie die Scharia abschaffte und den westlichen Kalender einführte (alles Errungenschaften, die der neoosmanische Despot Erdoğan in den letzten zwei Jahrzehnten zu weiten Teilen rückabgewickelt hat). Dennoch ist das, was sich hier wie auch an vielen anderen Orten abspielte, ein völliges Unding, das in keinem anderen Land als in Deutschland denkbar wäre – weil man sich die öffentliche Huldigung einer fremden Nation anderswo verbitten würde. Was in der Türkei los wäre, wenn Deutsche mit derselben Inbrunst eine solche Inszenierung auf den Straßen Ankaras oder Istanbuls durchführten, liegt auf der Hand.

Kontraproduktive Wirkung der unsäglichen doppelten Staatsbürgerschaft

Dass wieder einmal Menschen, die bereits in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben, ganz selbstverständlich einen Staat feiern, den sie bei gelungener Integration bestenfalls noch als kulturelle Heimat ihrer Vorfahren wertschätzen, aber ganz sicher nicht mit staatsbürgerlichen Loyalitätsgesten und ultranationalistischer Ergebenheit verherrlichen dürften, zeigt das totale Scheitern der Integration und die kontraproduktive Wirkung der unsäglichen doppelten Staatsbürgerschaft, die angesichts solcher Bilder sofort abgeschafft gehört. Eine Identifikation mit Deutschland, seiner Geschichte und Kultur dürfte bei den allermeisten der Teilnehmer an dieser Kundgebung nicht oder bestenfalls minimal vorhanden sein. Wenn es auch wesentlich drastischere Anlässe gibt – vor allem radikal-islamische, judenfeindliche Demonstrationen, syrische Jubelstürme für das neue al-Schaara-Regime oder gar der gewaltsame Zusammenstoß ethnischer Gruppen, die ihre Konflikte auf deutschem Boden austragen –, bei denen diese Forderung erhoben werden müsste: „Deutsche“, die hierzulande eine nationalistische Demonstration für einen fremden Staat veranstalten, sind keine wirklichen Deutschen, sondern haben zum deutschen Pass bestenfalls eine taktische Beziehung und sind mit dem Herzen hier eben nicht zuhause. Gerade die Türken zeigen mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur damaligen Gastarbeitereinwanderung in der nunmehr schon Enkelgeneration unmissverständlich, wem ihre Loyalität gilt – und das ist ganz gewiss nicht Deutschland.

Jedem, der keinen Zweifel lässt, dass er sich einem anderen Staat als Deutschland kulturell, ideell und politisch verbunden oder zugehörig fühlt, müsste der deutsche Pass entzogen werden – weil hier eben kein Zweifel besteht, dass er sich diesen entweder nur zum eigenen Vorteil und ohne innere Bindung zugelegt hat und/oder ihn nur als Nice-to-have-Clubkarte und Accessoire ansieht, aber nicht als stolzes Dokument eines Bekenntnisses mit allen Rechten und Pflichten. Wer einen anderen Staat feiert, zeigt, dass er mit dem deutschen Staat nichts zu tun haben will – und dürfte daher auch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft innehaben. Die aus gutem Grund wegen des Missbrauchs dieses Instruments durch die Nationalsozialisten in der Bundesrepublik nicht mehr bestehende Möglichkeit der Zwangsausbürgerung muss endlich wieder ermöglicht werden – zumindest bei Doppelstaatlern, wobei dieses unselige Konstrukt als Allererstes abgeschafft gehört. Die Entscheidung für eine Staatsbürgerschaft kann und muss von jedem, auch mit unterschiedlichen Elternnationalitäten oder einem anderen Herkunftsland, nach reiflicher Bedenkzeit erwartet werden können – auch als aktive Einwilligung in eine echte Integration. Höchste Zeit, dass diese Regelung abgeschafft wird – und allen, die zwei Pässe haben, nach angemessener Frist eine Entscheidung abverlangt wird. Gerade die Deutschtürken müssten dann Farbe und Flagge bekennen – buchstäblich. Auch und gerade mit Blick auf die Millionen von Migranten, die in den letzten elf Jahren wahnwitzigerweise importiert wurden, wäre diese Maßnahme überfällig.

Märchen zum Gastarbeiter-“Aufbauwunder”

Stattdessen geschieht aber natürlich das genaue Gegenteil: Die linken Parteien haben längst eine massive Blitzeinbürgerungsorgie begonnen, weil sie sich von der bedingungslosen Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit (mittlerweile schon ohne jeden staatsbürgerlichen Loyalitäts- oder Berufsnachweis und bizarrerweise teils sogar ohne Sprachtest!) die Erschließung neuer Wählerreservoire erhoffen. In Berlin hat dies bereits zum Erfolg der Linkspartei bei den Landtagswahlen im September geführt. Und wie immer macht die CDU dieses miese Spiel mit: Anstatt diesen Irrsinn zu beenden, buhlt sie selbst penetrant um migrantische Wähler, weil die Deutschen ihr mittlerweile ebenso davonlaufen wie den linken Parteien. Erst vorgestern lud der Berliner Senat, an dessen Spitze immer noch der CDU-Bürgermeister Kai Wegner steht, zu einer fünfstündigen Festveranstaltung anlässlich des 65. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens ins Rote Rathaus. Gemeinsam mit 250 Gästen würdigten Wegner und andere „die Lebenswege und Leistungen der ersten Einwanderergeneration“. Ein anschließendes „Mehrgenerationengespräch“ richtete „den Blick auf die Perspektiven der nachfolgenden Generationen und darauf, wie sich die Einwanderungsgeschichte bis heute fortschreibt“. Dies ließ sich unter anderem am Mittwoch beobachten, und zwar eindrucksvoller als in irgendwelchen Sonntagsreden bei solchen Veranstaltungen. Die Ankunft der türkischen Gastarbeiter wird zunehmend und völlig groteskerweise als einziger Glücksfall für Deutschland, fast schon als zweite Gründung der Bundesrepublik dargestellt.

Kanzler Friedrich Merz hatte erst kürzlich, ebenfalls im Rahmen einer Feierstunde zum 65. Jubiläum des Gastarbeiter-Anwerbeabkommens mit der Türkei, von einer „Erfolgsgeschichte“ geschwafelt, durch die Deutschland kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich „und auch kulinarisch“ bereichert worden sei. „Türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter haben die industrielle Substanz unseres Landes mitaufgebaut“, behauptete Merz, der dann endgültig den Vogel mit der aberwitzigen Lüge abschoss, die Türken hätten „die Infrastruktur des Wohlstandes geschaffen, in der wir heute leben“, und „das kulturelle Gesicht der Bundesrepublik Deutschland tiefgreifend mitgestaltet“. Letzten Monat hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst denselben Unsinn verzapft, als er Erdoğan in der Türkei seine Aufwartung machte.

Allzu häufig Verachtung für Deutschland

In Wahrheit hatte das deutsche Wirtschaftswunder seinen Höhepunkt längst überschritten, als die ersten türkischen Gastarbeiter angeworben wurden, und das Arbeitsministerium verneinte gar einen Bedarf an türkischen Arbeitsmigranten aus volkswirtschaftlicher Sicht. Ihr Beitrag zum deutschen Wohlstand tendiert gegen null. Hier soll offensichtlich ein neuer Migrations- und Integrationsmythos geschaffen werden, der jedoch eine einzige Lüge darstellt – und darin ist Merz ja Experte. Ihm sind die heutigen Deutschen schon zu faul und „larmoyant“, und so überträgt er mühelos seine Verachtung für das eigene Volk nun auch noch in die Vergangenheit. Seiner zynischen Feststellung, dass Türken „das kulturelle Gesicht der Bundesrepublik Deutschland tiefgreifend mitgestaltet“ haben, kann man den Wahrheitsgehalt allerdings nicht absprechen; diese „Gestaltung“ zeichnet sich jedoch vor allem durch eine zunehmende sichtbare Orientalisierung des öffentlichen Raums aus, insbesondere durch Barbershops und Dönerbuden, aber eben auch durch eine Islamisierung insbesondere von aus der Türkei gelenkten DİTİB-Moscheen. Und natürlich durch die massive vorsätzliche Integrationsverweigerung, die in der Verachtung eben dieses so überaus dankbaren Deutschlands und seiner Kartoffel-Almans kulminiert – wie sich exemplarisch am Beispiel Mesut Özils oder an den jüngsten Ausführungen von Kerem Demirbay zeigte, der zwar für die deutsche Nationalmannschaft auflief, nun aber klarstellte, wie sehr er dies bereut: „Ich würde nie wieder für Deutschland spielen, selbst wenn sie mich jetzt anrufen würden. Ich bin türkisch. Ich werde für immer sehr bereuen, nie das glorreiche Trikot des türkischen Nationalteams getragen zu haben“, sagte er. Und weiter: „Wenn sie mich heute noch einmal anrufen würden, würde ich nicht hingehen. Weil ich Türke bin. Ich bin Türke. Meine Mutter und mein Vater sind Türken“.

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Diese Worte drücken aus, was der allergrößte Teil der Kinder und Kindeskinder der türkischen Gastarbeiter denkt, die von der völlig verrückt gewordenen Politkaste dieses Landes nun auch noch als Begründer des deutschen Wohlstandes und mustergültige Staatsbürger gefeiert werden. Den Leuten kann geholfen werden: Verlasst dieses Land, wenn ihr die Türkei mehr liebt – oder nutzt die Chancen, die euch dieses Land bietet und die eure Eltern und Großeltern als Gastarbeiter zu schätzen wussten, indem ihr zu einem echten Teil seines Volkes werdet. Dann sollte euer Herz aber schwarz-rot-gold schlagen – und nicht unter dem türkischen Halbmond.