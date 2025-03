Im Ramadan-Jubel stirbt das alte Europa

Das diesjährige Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan hat erschreckender denn je aufgezeigt, wie weit die Islamisierung Europas und insbesondere Deutschlands bereits fortgeschritten ist. In Halle an der Saale fanden sich in einem Stadion gleich 4.500 Muslime zum Festgebet und dem anschließenden Zuckerfest ein. Die ersten kamen bereits um sieben Uhr morgens, anderthalb Stunden vor dem offiziellen Beginn, der dann um 15 Minuten verschoben werden musste, weil der ÖNVP völlig überlastet war. Weitere Großfeiern gab es unter anderem in Berlin, München, Nürnberg, Duisburg Düsseldorf und Gelsenkirchen.

In Leipzig fand die Feier vor der vom Verfassungsschutz „beobachteten“ Al-Rahman-Moschee des Salafisten Hassan Dabbagh statt (den Oberbürgermeister Burkhard Jung vor dessen Abschiebung noch schnell hatte einbürgern lassen, damit er der Stadt und Deutschland ja nicht verloren geht). Auch ansonsten gab es bunt-vielfältige Impressionen der neuen Bereicherungsgesellschaft: Sofern Frauen überhaupt zugelassen waren, herrschte überall strikte Geschlechtertrennung, neben vollverschleierten Frauen waren vielerorts schon kleine Mädchen zu sehen, denen man das Kopftuch aufgezwungen hatte.

Die neuen Herren im Land gewogen stimmen

In Berlin-Wedding wurde das Fastenbrechen auch noch demonstrativ vor einer evangelischen Kirche veranstaltet. Die Bezirksbürgermeisterin sah darin ein „Zeichen gegen den Rechtsruck“. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte es sich nicht nehmen lassen, ein öffentliches Fastenbrechen in einer Berliner Moschee mit seiner Anwesenheit zu beehren; anschließend sprach er verzückt von einem „feierlichen Abend, der mich sehr bewegt hat“. Vor laufender Kamera wurden Islam-Übertritte deutscher Jugendlicher unter Aufsprechen des muslimischen Glaubensbekenntnisses begeistert beklatscht.

Auch Fußball-Vereine wie unter anderem Borussia Dortmund halten es längst für nötig, Ramadan-Grüße zu schicken. Der unsägliche SPD-Abgeordnete Helge Lindh sonderte ebenfalls seine alljährliche Huldigungsarie ab (wie auch an jedem anderen muslimischen Feiertag). Die Medien berichten über öffentliches Fastenbrechen mit einer Selbstverständlichkeit, als handele es sich um eine traditionelle deutsche Folklore wie das Oktoberfest. Manche vermitteln sogar den irren Eindruck, dass auch viele Christen sich bereits freudig daran beteiligen würden. In München, wo man den Muslimen bereits eine Ramadan-Beleuchtung spendiert hatte, zeigten sie sich nun unzufrieden damit, dass die Stadt lediglich den Schriftzug „Frohes Fest“ auf das Alte Rathaus projiziert hatte und nicht etwas Feierlicheres wie „Happy Ramadan“ und auch keine leuchtenden Halbmonde in der Innenstadt. Das wird die Stadtverwaltung sich sicherlich hinter die Ohren schreiben und im nächsten Jahr einige Schippen drauflegen, um sich die neuen Herren im Land gewogen zu halten.

Es sind Eroberer bei der Landnahme

Aber nicht nur in Deutschland, auch in Turin, Brüssel, Antwerpen, Birmingham, Lyon, Créteil in Frankreich und vielen anderen Städten fanden öffentliche Feiern statt. In Mailand wurde eine ganze Sportanlage dafür besetzt, auf der deswegen sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden. Diese Bereitstellung größtmöglicher Schauplätze hat Methode: Muslime könnten dies auch in Moscheen oder in anderen geschlossen Räumen zelebrieren; sie ziehen es aber vor, ganz gezielt den öffentlichen Raum zu besetzen – um ihre Macht zu zeigen. Auch der Slogan „Allahu Akbar“ wird daher immer öfter, regelmäßiger und lauter gegrölt, je mehr er durch die als Einschüchterungs-Avantgarde des Straßenterrors ins öffentliche Bewusstsein gebrannt wurde.

Was hier von haltungs- und toleranzbesoffenen Gutmenschen als Bereicherung, Vielfalt und multikulturelle “Veränderung” gefeiert wird, ist der Todesstoß und das finale Ende jeglicher “Integration”. Es handelt sich in Wahrheit um Eroberung, die auf offensive Selbstaufgabe trifft. Dies ist eine Landnahme, die genau mit dieser Absicht durchgezogen wird – und zur Verblüffung der Eroberer erstmals in der Geschichte ohne den geringsten Widerstand der zur Unterwerfung Vorgesehenen, die anstelle von Widerstand mit ausgebreiteten Armen und ausgerollten Teppichen aufwerten und die eigene Assiimilierung gar nicht abwarten können. Was mit der selbstmörderischen europäischen Migrationspolitik begonnen hat, wird nun von der Demographie erledigt. Die letzten Tage Europas sind angebrochen. Die Bilder, die uns hier als Ausdruck von “Veränderung” hin zu einer neuen Normalität präsentiert werden, markieren das unvermeidliche Ende einer zweitausendjährigen christlich-abendlänischen Kulturgeschichte,