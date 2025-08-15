Im Reich Mordor der Kontaktschuld

Als Moses auf dem Berg Sinai die 10 Gebote in Empfang nahm, hatte er keine Ahnung, was er anrichtete. Neben den durchaus sinnvollen Ideen des Zusammenlebens im Dekalog, zumindest ab Numero vier, drückte er dem auserwählten Volk 248 weitere Gebote und ganze 365 Verbote aufs Auge, wie man sich zu verhalten respektive eben nicht zu verhalten habe. Und da es seit jeher immer mindestens einen bockbeinigen Juden gab (ich vermute eher, ein paar mehr) der sich nicht am Schabbat an die 613 Mizwot halten möchte, blieb bisher auch die Ankunft des neuen Heilands aus. „Das Leben ist nicht fair“, würde Herbert Grönemeyer singen.

In Deutschland hingegen gibt es keinen Berg Sinai und noch weniger einen Heiland, dafür andere Erhöhungen. Den Mainzer Lerchenberg zum Beispiel, der zwar nicht mit 613 Geboten aufwarten kann, dafür mit mindestens einem Glaubenssatz, welcher sich seit Jahren in die Hirne aller links-woken Tugendterroristen eingehämmert hat: „Triff dich nicht mit bösen Menschen, denn sonst bist du auch böse.“ Diese intellektuelle sowie charakterliche Erbärmlichkeit hört auf den Namen Kontaktschuld und wirkt wie eine – allerdings echte – Pandemie. Jüngster Fall: Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte es gewagt, auf dem Sommerfest des Unternehmers und Nius-Finanzierers Frank Gotthardt zu erscheinen. Das muss man sich mal vorstellen!

Die Weinkönigin und der Wirtschaftslobbyist

Dass Gotthard nicht nur alternative Medien sponsert, sondern auch langjähriger Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats Rheinland-Pfalz war und als solcher die ehemalige Neustadter Verlagsmitarbeiterin und Wein-Lobbyistin Klöckner gut kennt, ist kein mildernder Umstand. Das grüne Juste Milieu reagiert erwartungsgemäß empört: „Wer glaubwürdig für Demokratie einstehen will, muss sich klar von Akteuren distanzieren, die mit Desinformation und Hetze arbeiten“, sind sich – laut “Welt” – etwa die Koblenzer Grünen-Vorsitzenden Christopher Bündgen und Lena Schmoranzer sicher. Weder geht der weltbekannte SPD-Ortsverein Scherfsstadt in Schwerin, der bereits siegessicher per Online-Petition den Rücktritt der Pfälzerin vom protokollarisch zweithöchsten Amt im Staate forderte.

Doch auch die Grünen im Bund erkennen den himmelschreienden Skandal: So warnt die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Irene Mihalic, das zweithöchste Staatsamt dürfe nicht „ein weiterer Stein aus der bröckelnden Brandmauer der Union“ werden. Das ist sogar noch irrer als die Attacken auf die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig, nachdem die sich bei einem Zusammentreffen in Ungarn mit AfD-Chefin Alice Weidel beim Austausch oberflächlicher Smalltalk-Höflichkeiten hatte fotografieren lassen.

Jörg Pilawa muss aufpassen

Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen: Da hyperventilieren Grün-Linke, weil eine Politikerin auf der Party eines Unternehmers erscheint, welcher wiederum ein freies, aber unliebsames, da nichtlinkes Medium finanziell unterstützt. Besonders eng dürfte es nun auch für den TV-Moderator Jörg Pilawa werden: Denn der Norddeutsche ist ja neuerdings mit Frau Klöckner liiert (die Boulevardpresse sprach bereits von der deutschen Antwort auf Liam Neeson und Pamela Anderson) – und da sich Frau Klöckner mit der Kontaktschuld infiziert hat, weil sie, wie erwähnt, bei einem Fest des Mäzens zugegen war, der das unlinke Medium “Nius” erst möglich gemacht hat, ist nun leider auch Herr Pilawa kontaminiert. Wir wünschen einen milden Verlauf.

Ähnlich passierte es dem bekannten Werber Jean-Remy von Matt. Der mittlerweile 72-Jährige saß vor wenigen Tagen in der Morgensendung des eben erwähnten Mediums “Nius” und plauderte dort angeregt mit Julian Reichelt, ohne dass irgendwelche auch nur im Ansatz “problematischen” inhaltlichen Äußerungen gefallen wären. Dennoch folgte ein handfester Shitstorm gegen van Matt, weil er “bei Reichelt auf der Couch” gesessen hatte. Doch statt Rückgrat zu zeigen und wie ein gestandener Unternehmer seinen Mann zu stehen, gab sich von Matt ganz und gar matt – und entblödete sich zu einer Quasi-Entschuldigung auf LinkedIn: „Ich möchte die Woche besser beenden, als ich sie begonnen habe: Es war einfach bescheuert, mich für meine Buch-Promo bei Nius aufs Frühstückssofa zu setzen. Das tut mir leid. Wer die Sendung verfolgt hat, hat hoffentlich bemerkt, wie falsch ich mich in dieser Runde fühlte.“

Am Ende stimmen die Menschen mit den Füßen ab

Davon abgesehen, dass man beim Sichten der Sendung keine Spur von Unwohlsein spürt, und davon abgesehen, dass Julian Reichelt in seiner Sendung später betonte, dass von Matt ihm sein neues Buch sogar mit einem Herz gewidmet hatte: Dieses Statement des genialen Werbers lässt tief blicken. Einer der renommiertesten Vertreter seiner Branche – und zudem vermutlich millionenschwerer Unternehmer, der eigentlich nichts zu verlieren hat – kuscht willfährig vor einem willfährigen Mob von 22-jährigen Jakob-Joelinas und Sönke-Svenjas. Wo ist Ihr Rückgrat geblieben, Herr von Matt, sofern je vorhanden?

Immerhin, so scheint es, hat sich angesichts des dank den Trump-USA wandelnden Gebots der Stunde, dass links-woke wirklich vorbei ist, die “Kontaktschuld” Stück für Stück abgenutzt. Zwar immer noch zu viele, aber doch erkennbar weniger deutsche Unternehmen beteiligen sich am Regenbogen-Irrsinn. In den USA – Stichwort American Eagle – haben inzwischen weite Teile von Wirtschaft und Kulturbetrieb das Motto „Woke sein heißt kaputt sein“ verinnerlicht. Andere Unternehmen dürften folgen. Das passt den grünen Tugendhütern natürlich gar nicht in den Kram, doch die gute Nachricht ist die: Sie werden es nicht ändern können. Am Ende stimmen die Menschen mit ihren Füßen ab, ob an der Wahlurne oder an der Kasse. Das identitätslinke Gebot „Triff dich nicht mit bösen Menschen, denn sonst bist du auch böse“ dürfte also, so meine Hoffnung, bald auf dem Scheiterhaufen der Geschichte landen.