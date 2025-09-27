Im Schweizer Freibad Pruntrut ist die Welt wieder in Ordnung: Eintrittsverbot für Ausländer sorgt für Boom

Es war eine starke, umstrittene Maßnahme – vor allem deshalb, weil sie in ihrer Radikalität auch jene ausschloss und zu Leidtragenden machte, die sich anständig benommen und nie einen Anlass zu Beschwerden geboten hatten: Das Zutrittsverbot im Schweizer Freibad Pruntrut (französisch Porrentruy) . Allerdings handelt es sich dabei um eine erzwungene Notwehrmaßnahme – weil keine andere Möglichkeit mehr blieb, die permanenten Belästigungen und Straftaten durch Migranten in den Griff zu bekommen. Es ist wie auch in Deutschland: Die Empörung über “diskriminierende” und “ausgrenzende” Akte ist immer riesig und wohlfeil – aber konstruktive Konzepte dazu, wie Sicherheit, Unbeschwertheit und Recht auf Unversehrtheit der einheimischen Bevölkerung gewährleistet werden können, wenn eine wahnsinnig gewordene Migrationspolitik desolate Zustände heraufbeschworen hat, kommen von Seiten der Multikulti-Befürwortern praktisch nie. Sollen die Bürger doch sehen, wie sie mit der neuen Vielfalt zurechtkommen!

Doch genau so, wie jeder Mensch (und auch Deutscher) auch als Fremder im Ausland akzeptieren muss, wenn die dortigen Behörden Maßnahmen zum Schutz der eigenen Bevölkerung zu Lasten der Fremden ergreifen, so muss eben auch in Pruntrut die “Bereicherungsklientel” leider kollektiv und pauschal hinnehmen, dass die Maßnahmen alle betreffen. Es kam ja nicht von ungefähr: Man hatte es jahrelang im Guten probiert und alle Augen zugedrückt – doch irgendwann war der Bogen überspannt und das Maß voll.

Verbot zielte vor allem auf Jung-Araber aus Frankreich

Das malerische Grenzstädtchen im Kanton Jura hatte daher sein kommunales Freibad am 4. Juli 2025 ein striktes Eintrittsverbot für Personen verhängt, die nicht in der Schweiz wohnen oder arbeiten. Ausländische Tagesbesucher – vor allem aus dem benachbarten Frankreich – sind seitdem ausgeschlossen, sofern sie nicht in einem lokalen Hotel oder am örtlichen Campingplatz als Übernachtungsgäste oder Urlauber registriert sind und eine spezielle Urlauberkarte vorweisen können. Das Verbot zielte vor allem auf arabischstämmige Männer aus Frankreich, die im Schwimmbad seit Jahren für Zwischenfälle gesorgt hatten, wie man sie auch von den Merkelgästen in Deutschland kennt: Belästigungen junger Frauen, Pöbeleien, Schlägereien und permanente Regelverstöße, die dem Bad zu schaffen machten und es vor allem nach dem diesjährigen Saisonbeginn lahmlegten. Nachdem alleine bis Ende Juni mehr als 20 Hausverbote verhängt wurden, hauptsächlich gegen französische Jugendliche aus der Belfort-Region, musste die Verwaltung durchgreifen.

Nun, nach Ende der Saison, zieht das Freibad eine Bilanz – und siehe da: Exakt so, wie von den Verantwortlichen bezweckt – und ganz anders als von den entrüsteten Vielfaltsfanatikern vorausgesagt –, fiel diese mehr als positiv aus. Nicht nur ging die Zahl von Übergriffen massiv zurück, sondern es herrschte ein Gefühl von Sicherheit, Vertrautheit und zivilisiertem Miteinander ohne Angst vor Übergriffen, von weiteren positiven Nebeneffekten wie besserer sprachlicher Verständigung und einem wiederentdeckten Gemeinschaftsgefühl ganz zu schweigen. Die spürbare Entlastung durch Ausschluss der Problembesucher machte sich bald auch wirtschaftlich bemerkbar: Das Eintrittsverbot für Ausländer brachte einen signifikanten Boom.

“Buntes“ Treiben wirksam abgestellt

Neben den gewaltigen Imageschäden durch das “bunte” Treiben dieser üblichen jungmännlich-mohammedanischen Negativklientel hatte das 900–1000 Liegeplätze umfassende, idyllisch gelegene Freibad zuvor mitansehen müssen, wie die einheimische Bevölkerung zunehmend vergrault wurde. Nach dem Verbot verzeichnete man die genau gegenteilige Entwicklung. Lionel Maître, Verantwortlicher für Freizeitangebote im Gemeindeverband, erklärte gegenüber der „Le Quotidien Jurassien“ zur Begründung des Ausländerverbots: “Die Einwohner zahlen Steuern dafür – sie sollen es in Ruhe nutzen können.” Nun blickt Maître zufrieden auf die Restsaison zurück und resümiert: „Wir haben unser Schwimmbad zurückerobert. Nun herrscht wieder Gelassenheit.“

Der Zuspruch der Besucher vor Ort und aus den umliegenden Gemeinden stieg gegenüber dem Vorjahr enorm an: Die verkauften Tagestickets nahmen 40.000 deutlich zu, Saisonabos verdoppelten sich auf 818; klares Anzeichen, dass das gewünschte Publikum – Einheimische und allenfalls noch Grenzgänger mit Bewilligung– nun wieder verstärkt das wunderschöne Freibad besucht.

Erfolgskonzept auch für Deutschland

Auch wenn der konsequente Kurs in Pruntrut bei Vertretern der Migrationslobby und der Großen Austauschpolitik im Juli europaweit für Empörung sorgte: Die Regelung war gar kein Novum. Denn bereits 2020, während der Corona-“Pandemie”, hatte Pruntrut Ausländer aus Sicherheitsgründen ausgesperrt. Dafür herrschte damals natürlich bei denselben supertoleranten Willkommensfanatikern volles Verständnis und Zustimmung; Viren, die im Nachhinein betrachtet völlig harmlos waren, rechtfertigten für diese vollauf noch so ausgrenzende Maßnahmen. Wenn diese Maßnahmen jetzt zur Abwehr von realen Bedrohungen – Grabschern, Schlägern, Taschendieben, Vergewaltigern – werden sie als “Diskriminierung” gegeißelt, und linke Medien in Frankreich (etwa „CNews“ und „Europe 1“), aber auch in Deutschland wettern gegen das „symbol terrible “.

Sie können mosern, so viel sie wollen. Das Verbot funktioniert und zeigt Wirkung. Tatsächlich handelt es sich um ein Erfolgskonzept, das auch in Deutschland reif zur flächendeckenden Einführung wäre. Durch die Einbürgerungsorgien des deutschen Linksstaats würde ein Ausländerverbot zwar längst nicht mehr alle Problemmigranten wirksam erfassen – aber zumindest die noch nicht eingedeutschten Integrationsverweigerer und Regelbrecher würde es fernhalten. Möglichkeiten, für gut integrierte und zivilisierte Ausländer Ausnahmen zu schaffen, gäbe es dann immer noch. Damit würde endlich das richtige Zeichen gesetzt: Dass Deutschland das Land der Deutschen ist, in dem unsere Regeln gelten. Unter der derzeitigen Politik ist dieser Denkansatz freilich vollkommen illusorisch.