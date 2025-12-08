Im sozialistischen Delirium: Die CDU Baden-Württemberg ist moralisch bankrott

Gegenüber dem Online-Magazin „Ortenau Journal“ (OJ) schuf der designierte kommende Ministerpräsident von Baden-Württemberg Manuel Hagel – Spitzenkandidat der CDU – kürzlich verbal klare Verhältnisse, die wiederum genügend Raum für Spekulationen über den von der skrupellosen Kaderkommunistin Angela Merkel geschaffenen politischen Hohlraum seiner eigenen Partei erlauben. Hagel war von OJ-Chefredakteur Wolfgang Huber in Stadelhofen im Wahlkreis Kehl am Rande einer Wahlveranstaltung interviewt worden, drei Monate vor den Landtagswahlen, die am 8. März im Südwesten stattfinden, und trotz des katastrophalen Bundestrends seiner Partei ist schon jetzt so gut wie sicher, dass Hagel den bislang ersten und wohl auch einzigen Grünen auf dem Sessel des Ministerpräsidenten eines Bundeslandes beerben wird: Unter „Spätzle-Mao“ Winfried Kretschmann, in seiner studentischer Jugend begeisterter K-Gruppen-Anhänger des rotchinesischen Massenmörders Mao Zedong, wurde aus dem einzigen Musterländle ein kriselndes Flächenland, in dem sich der grüne Wahn dank der devoten CDU-Beihilfe jahrelang austoben konnte.

Mit erschreckender BIlanz: Ehemals ruhige und eher verträumte Städte wie Kehl oder Offenburg sind mittlerweile ebenso berüchtigte Hot Spots der importierten Kriminalität nebst ausufernder Gewalt wie die schon etwas länger linksversiffte, zwangsverbuntete Landeshauptstadt Stuttgart. Wie überall in Deutschland zieht sich die breite Blutspur der “Vielfalt” inzwischen auch quer durch den ländlichen Raum – und oft, viel zu oft sind die Täter messermordende Asylis und “Menschen mit Migrationsgeschichte„, die dann plötzlich zu anonymen “Männern” abstrahiert werden, wenn sie schlimme Dinge tun, wohingegen sie stets als kulturelle Bereicherung zählen und ihre Herkunft betont wird, wenn mal wieder Migrantenquoten im öffentlichen Dienst gefordert, “sichtbare” Multikultur gepriesen oder die mit der Lupe zu suchenden Beispiele für gelungene “Integration am Arbeitsmarkt” medial bespielt werden.

Das neue grüne Normal

Bandenkriege und ethnische Großkonflikte in Stuttgart, “Schutzsuchenden”-Familien mit über 100 Straftaten auf dem Kerbholz, Mord und Totschlag auf offener Straße (man denke nur an den Mord von Illerkirchberg) und islamistische Terrorexzesse (am denkwürdigsten der Anschlag auf Michael Stürzenberger, bei dem der Polizist Rouven Laur ums Leben kam) – all das zeigt, wie das “neue Normal” auch in Baden-Württemberg angekommen ist, von FDJ-Propagandahexe Merkel für ganz Deutschland teuflisch eingestielt und in “The Länd” begeistert umgesetzt und ausgeweitet unter einer grünen Landesregierung mit ihrem schwarzem Wurmfortsatz. Der (inzwischen 77-jährige!) Kretschmann gab den bürgerlichen Landesvater, während die Ideologie seiner Partei ebenso rücksichtslos wütete wie überall in dieser Republik: Inzwischen ist längst auch im einst idyllischen Schwarzwald die grüne Hölle ausgebrochen, wo schönste rauschende Naturwälder für den ökosozialistischen Klimaquatsch weggeholzt und durch toxische Windräder ersetzt werden; der grüne Flurschaden ist überall unübersehbar.

Über all das schweigt sich der Unionskandidat Manuel Hagel aus, auch im OJ-Interview; dafür schwafelt er sich inhaltsleer um Kopf und Kragen, und man fragt sich, ob er wohl abends vorm Kamin zu einem Merkel-Heiligenbildchen betet und ihr schwört: „Wir schaffen das!”? Hier, im Wahlkreis 52 (Kehl), erweist sich Hagel als ein Leermann des öden Nichts – und gibt zu Beginn der heißen Phase des Wahlkampfs folgendes zu Protokoll. „Am 8. März haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Wir als CDU werden dann demütig das annehmen, was der Wähler gesprochen hat. Aber wir arbeiten dafür, dass wir zum einen stärkste Kraft werden, um Baden-Württemberg eine stabile, verlässliche und berechenbare Landesregierung zu geben, aber eben auch, damit wir mehrere Optionen haben. Weil das immer wertvoll ist für Koalitionsverträge. Und deshalb gibt es nicht nur die Option mit den Grünen. Es gibt, wenn man aktuelle Umfragen sieht, auch die Option der Deutschland-Koalition, also mit SPD und FDP. Und im Moment, wenn wir die Wahlprogramme so übereinanderlegen und uns die Frage stellen, wie wir mutig Politik machen können, die für Stabilität steht, aber auch für einen neuen Aufbruch.”

15-jähriges scheußliches Koalitionsgemerkel

Jegliche kritische Bestandsaufnahme des bald 15-jährigen scheußlichen Koalitionsgemerkels der CDU mit Kretschmanns potentiell linksfaschistoiden Grünen und dessen fatalen Folgen für das einst prosperierende Bundesland bleibt hier vollkommen aus; im Gegenteil werden die taktgebenden Grünen Khmer sogar noch von Kritik verschont, bleiben also selbst im Wahlkampf noch strategischer Partner dieser Union gegen die Interessen der Bürger, wie Hagel, der „Demütige“ (hahahaha!), schwadroniert. Wen wundert es bei diesen seltsamen Gesellen noch, dass es hier einzig und allein um die Fortsetzung der gewohnten Kartellpolitik gegen das Volk und gegen bürgerliche Mehrheiten in diesem Land geht…?

Vollkommen überflüssigerweise, weil die Antwort ohnehin feststeht, wird Hagel vom OJ-Chef dann auch noch gefragt, ob er eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe. Natürlich antwortet der Kandidat dackelbrav und ganz im Sinne des Lügenkanzlers Merz: „Kategorisch!” Der “Demütige” berichtet weiter: „Wir werden in unserer Klausur im Kloster Schöntal Ende Januar die ersten drei Monate beschreiben, was wir mit einer CDU-geführten Landesregierung sofort anpacken wollen. Für uns ist nur wichtig, weil die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU alle aus der Kommunalpolitik kommen, dass wir nichts versprechen, was wir nicht halten können. Die Menschen im Land wissen, dass man sich auf die CDU verlassen kann.” An dieser Stelle müsste man eigentlich tosendes, vieltausendfaches Gelächter der Wähler einblenden.

“Wir leben in einem tollen Land”

Hagel weiter: ”Deshalb kündigen wir nur an, was wir halten können. Für uns hat es viel mit dem Thema Bürokratieabbau zu tun. Wir hören oft, dass das Land gar nicht zuständig ist, aber für über zwei Drittel der Verwaltungsvorgänge in der Organisation sind wir zuständig. Darum werden wir uns kümmern, dass schnell und spürbare Entlastungen für Industrie, für Mittelstand und für die Bürger in Baden-Württemberg folgen.“ Soso, Bürokratieabbau! Inhaltsleererer und worthülsenhafter geht es kaum noch. Oder vielleicht doch: „Wir wollen nicht dass die Menschen in Arbeitslosigkeit geraten und die Unternehmen in Insolvenz.“ Und dann folgt der flache Höhepunkt einer CDU-Politik, die wirklich völlig am Arsch ist und ihr geistiges Vakuum nicht einmal mehr kaschiert, sondern mit aufgesetztem Heiligenschein in die Rolle des Predigers abtaucht, um ganz auf die Vollverblödung der Wähler und ihrer Gehirnwäschmedien zu setzen: “Die Politik muss auch auf Empfang gehen und zuhören. Wir leben in einem tollen Land.“ Aus, danke, abschalten. Ende der Durchsage. Hier hat es sich ausgehagelt.

Fürwahr: Das Niveau deutscher Parteienpolitik ist inzwischen unterirdisch. Anscheinend betrachten sich die Propheten des banalen, absoluten Nichts als Alleinerben dieser Republik. „Es gibt hier nichts zu wählen, bitte gehen Sie weiter…“