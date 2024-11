Im Westen nichts Neues: Alltag im bunten Deutschland, neun Jahre nach Merkels Schleusenöffnung

Gestern war wieder mal ein ganz normaler Tag im besten Deutschland, das wir je hatten. Nachfolgend ein unvollständiger Auszug aus den nur gestern veröffentlichten Antworten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zu diversen Anfragen (die Landesregierung veröffentlicht täglich solche Antworten).

Im August griff ein 13 jähriger auf dem Schulhof einer Schule in Geseke einen 14 jährigen mit einem Messer an. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, konnte durch eine Notoperation aber zum Glück gerettet werden. Der Täter besitzt die deutsche und die bulgarische Staatsangehörigkeit. Da er zum Tatzeitpunkt 13 Jahre war, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit des Kindes ein.

Der 13-jährige wird als Intensivtäter geführt, da er bereits mehrere Straftaten begangen hat, als da wären: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung (zweimal), Diebstahl in/aus Kiosk, Warenhäusern, Verkaufsräumen, besonders schwerer Fall des Diebstahls von Mopeds und Krafträdern, vorsätzliche einfache Körperverletzung (zweimal) und Verstoß gegen das Waffengesetz. Konsequenzen gibt es keine, zumindest keine, die den Intensivtäter interessieren werden. Er ist Teilnehmer der Initiative „Kurve kriegen“.

Tottreten, erschießen, zusammenschlagen

Im Mai wurden zwei junge Männer von zwei Angreifern in der Innenstadt von Dortmund überfallen und durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt. Tatverdächtig sind zwei 21 und 22 Jahre alte Männer. Einer besitzt die deutsche, griechische und türkische Staatsangehörigkeit, der andere ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit, allerdings erst seit seiner Einbürgerung. Beide Tatverdächtige sind mehrfach wegen diverser Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten.

Im September erschoss ein mehrfach vorbestrafter Türke einen 20-jährigen auf einer Bundesstraße nach einer Drängelei. Der Täter ist zigfach polizeilich in Erscheinung getreten, wegen : Schwerer Raub (ein Fall), Illegaler Handel mit Cannabis und Zubereitungen (ein Fall), Diebstahlsdelikte (vier Fälle), Körperverletzungsdelikte (drei Fälle), Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (ein Fall), Landfriedensbruch (ein Fall), Bedrohung (ein Fall), Kennzeichenmissbrauch (ein Fall) und Beförderungserschleichung (zwei Fälle).

Im September verletzte ein Mann mit türkischer und libanesischer Staatsangehörigkeit mehrere Mitarbeiter eines Krankenhauses. Der Angriff erfolgte nach dem Tod eines Familienangehörigen und führte zu Gewalt gegen medizinisches Personal sowie zu Schäden an Mobiliar und Geräten. Zwei Tage später randalierte eine Frau in der Notaufnahme desselben Krankenhauses. Die mehrfach vorbestrafte Frau besitzt ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit, deren Vornamen will die Regierung aufgrund Persönlichkeitsrechte nicht nennen.

Bunte Massenschlägereien und Zufallsangriffe auf “schon länger hier Lebende”

Im August eskalierte eine afghanische Hochzeit in einem Restaurant in Wuppertal. 60 Personen beteiligten sich an einer Massenschlägerei. Gegenüber der dazu gerufenen Polizei verhielten sich drei Männer aggressiv und griffen die Beamten ein. Ein Mann griff die Polizisten mit einem Messer an. Die drei aggressiven Männer haben die afghanische Staatsangehörigkeit, zwei davon auch die deutsche. Beide wurden im Jahr 2023 eingebürgert.

Im August und September haben zwei 20 Jahre alte Frauen mehrere Polizei-Streifenwagen angezündet. Sieben Fahrzeuge wurden durch die Brandanschläge teilweise schwer beschädigt. Beide Frauen sitzen in Untersuchungshaft, beide sind deutsche Staatsbürger. Laut Polizei gibt es aktuell keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.

Im August hat eine Männergruppe einen 31-jährigen Fahrradfahrer auf dem Dortmunder Neumarkt angegriffen. Die Gruppe zog den Mann vom Fahrrad, anschließend wurde aus der Gruppe heraus auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Ein Mann aus der Gruppe fügte dem Mann mit einer Machete schwerste Schnittverletzungen zu. Das lebensgefährliche Opfer konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Der Täter ist ein mehrfach vorbestrafter Syrer.

Die Ex abgefackelt

Im August tötete ein 38-Jähriger auf offener Straße mit mehreren Messerstichen seine 36 Jahre alte Ex-Freundin. Der Täter besitzt die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit.

Im September griff ein 49-jähriger Türke seine 40-jährige Ex-Freundin mitten in Gelsenkirchen an. Das Opfer saß gerade im Außenbereich eines Subway-Restaurants, als der Mann sie von hinten angriff mehrfach versuchte, ihr mit einem Messer in den Hals zu stechen. Einem mutigen Zeugen gelang es, die Stichbewegungen in eine andere Richtung zu lenken, sodass die Frau nur oberflächliche Verletzungen erlitt. Der Täter war zuvor mehrfach wegen diverser Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Ein wegen gefährlicher Körperverletzungen vorbestrafter Syrer übergoss im März in Menden die 17- jährige Schwester seiner ehemaligen Verlobten und zündete sie an, die Jugendliche verstarb später in einer Klinik an ihren schweren Verletzungen. Der Syrer steht aktuell wegen dieser Tat vor Gericht. Angeklagt ist er wegen Mordes, (schwerer) Brandstiftung mit Todesfolge, gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Wiederholungstäter und Ballermänner

Im September tötete ein 43-jähriger Armenier einen 50-jährigen Mann vor einer Obdachlosenunterkunft in Attendorn. Der Tatverdächtige ist im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung in einem Fall, Diebstahlsdelikten in vierzehn Fällen, Körperverletzungsdelikten in sieben Fällen, Computerbetrug in einem Fall und einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten.

Im August griff ein 25-jähriger Syrer in Bad Laasphe seine Exfreundin mit einem Messer an und fügte ihr mehrere oberflächliche Verletzungen zu. Der Täter konnte wenig später festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft. Er ist im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung, der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung, der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Juni schoss ein 34-jähriger Türke in Hagen auf mehrere Personen. Erst schoss er in einem Wohnhaus seiner schwangeren Ehefrau in den Kopf. Anschließend ging er in einen zwei Kilometer entfernten Friseursalon und schoss dort auf vier weitere Personen. Zwei Frauen wurden lebensgefährlich verletzt, überlebten den Anschlag aber zum Glück. Drei weitere Männer wurden schwer verletzt. Der Tatverdächtige trat bis dato wegen Bedrohung (drei Fälle); Beförderungserschleichung (ein Fall); Betrug (drei Fälle); Körperverletzung (vier Fälle); Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (ein Fall) in Erscheinung.

Alles nur die (unvollständige) Aufzählung der Regierungsauskunft eines einzigen Tages in einem von 16 Bundesländern. Wir schaffen das!