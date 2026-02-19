Im Zeitalter der Pandemien durch künstliche Erreger

Vor genau fünf Jahren erschien die Pressemitteilung der Universität Hamburg, welche auf die Veröffentlichung einer einjährigen Studie hinwies, die zum Ergebnis kam, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Coronavirus-Pandemie sprechen. Die mediale Entrüstung damals war groß, galt doch die Laborursprungstheorie zum damaligen Zeitpunkt als „Verschwörungstheorie“ auf Grund eines Statements von 27 interessengeleiteten Virologen in der Medizinfachzeitschrift „The Lancet“ vom Februar 2020. Heute wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Ursprungs des SARS-CoV-2-Virus weit unterhalb von 1 zu 1 Milliarde liegt.

Die Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie, welche zuerst auf der Internet-Plattform „Research Gate“ in deutscher und kurz darauf in englischer Sprache erschien, war die erste im deutschsprachigen Raum, welche auf Basis von umfangreichen Literaturrecherchen und Analysen des damaligen Wissens über die Hintergründe des Auftretens eines vollkommen neuen, SARS-artigen Coronavirustyps im chinesischen Wuhan, dem weltweiten Epizentrum der Coronaviren-Forschung und -Manipulation, auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs von SARS-CoV-2 hinwies. Zugleich machte die Studie in der breiten Öffentlichkeit auf die immensen Risiken der „Gain-of-function“-Forschung mit pandemiefähigen Erregern aufmerksam, bei der man Viren durch biotechnologische Manipulation für Menschen ansteckender, gefährlicher und gegebenenfalls tödlicher macht.

Wahrer Corona-Ursprung wird weiter aus der Diskussion in Deutschland herausgehalten

Autor der Studie war der Hamburger Physikprofessor Dr. Roland Wiesendanger, der ein Jahr später auch Initiator der „Hamburger Erklärung 2022“ wurde, eines Aufrufs zur weltweiten Beendigung der hoch risikoreichen „Gain-of-function“-Forschung an Krankheitserregern mit weltweitem Pandemie-Potential, unterstützt durch 50 internationale Wissenschaftler. Während in Ländern wie USA mittlerweile neue Gesetzesinitiativen und eine Executive Order des US-Präsidenten Donald Trump zur „Verbesserung der Sicherheit der biologischen Forschung“ auf den Weg gebracht wurden, wird das Thema des Pandemie-Ursprungs und dessen Konsequenzen aus der politischen Diskussion in Deutschland ausgeklammert. Drängende Fragen an die Bundesregierung, beispielsweise im Rahmen parlamentarischer Anfragen, bleiben unbeantwortet.

Doch eine echte Aufarbeitung der Coronapandemiezeit ohne Thematisierung des SARS-CoV-2 Ursprungs wird es nicht geben. Es gibt zahlreiche Hinweise aus anderen Ländern, dass die geheimdienstlichen Informationen über die hohe Wahrscheinlichkeit eines menschengemachten Virus aus dem Labor mit zunächst unbekannten Eigenschaften die rigiden politischen Maßnahmen wie Lockdowns sowie das zeitweise Aussetzen elementarer Grundrechte der Bürger überhaupt erst motiviert haben. Im Oktober 2019, vier Monate vor dem Ausbruch der Pandemie, hat das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) eine Simulationsübung in Griechenland unter Beteiligung von 27 EU-Mitgliedsstaaten abgehalten; Gegenstand dieser Übung war die Vorbereitung auf die „absichtliche Freisetzung eines Krankheitserregers“ im Kontext eines möglichen „bioterroristischen Anschlags“. Besonderes Augenmerk galt der „Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Gesundheitswesen und der Strafverfolgung“, an der Zivilschutz, Polizei und Justiz mitwirken sollten.

Zeitliche Auffälligkeiten

Wir wissen heute auf Grundlage der Analyse der „molekularen Uhr“, also dem Zurückverfolgen der verschiedenen Stränge des SARS-CoV-2-Virus, sowie auch aus zahlreichen Dokumenten und Zeugenaussagen, dass der neuartige SARS-artige Virustyp bereits im Sommer 2019 in Wuhan auftrat, also definitiv vor der ECDC-Simulationsübung und dem bekannten Pandemie-Planspiel „Event 201“ in New York, das ebenfalls im Oktober 2019 stattfand. Dies bemerkenswerten zeitlichen Zusammenhänge werfen ernsthafte Fragen im Kontext der „Pandemic Preparedness“ auf, deren Hintergründe in den vergangenen Tagen durch die Veröffentlichung zahlreicher Dokumente als Teil der Epstein-Files wieder an Aktualität gewonnen haben.

Die politisch motivierte Unterdrückung des Themas „Ursprung des SARS-CoV-2-Virus“ manifestierte sich in den Jahren 2020 und 2021 in umfangreichen Zensurmaßnahmen auf Plattformen wie Twitter und Facebook, wie wir mittlerweile durch freigeklagte Dokumente in USA wissen. In Deutschland ist zwar im Lauf des vergangenen Jahres der Bericht des Bundesnachrichtendienstes (BND) von 2020, in dem bereits von einer hohen Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs von SARS-CoV-2 ausgegangen wurde, bekannt geworden – aber kaum jemand hinterfragt weiterhin mögliche Zusammenhänge mit der Ansprache der früheren Bundeskanzlerin vom 18. März 2020.

Merkels sachfremde Panikmache

In dieser sprach Merkel nämlich ernsthaft von der “größten Herausforderung seit Ende des Zweiten Weltkriegs” – obwohl diese Aussage in keiner Weise durch das tatsächliche Infektionsgeschehen in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt gestützt war, wie man den Protokollen des Robert-Koch-Instituts vom 24. März 2020 bis zum 1. April 2020 eindeutig entnehmen kann. Die Frage, die im Zentrum der Aufarbeitung der Pandemiezeit in Deutschland stehen müsste, wäre daher diese: Welcher Personenkreis und welche Institutionen hatten von der Einschätzung des BND damals Kenntnis und welche Auswirkungen hatte dies gegebenenfalls auf die konkrete Maßnahmenpolitik der einzelnen Bundesländer?

Außer Frage steht: Wer die Pandemieprävention ernst nimmt, kommt an der entscheidenden Frage des SARS-CoV-2 Ursprungs nicht herum – nicht vor fünf Jahren und auch nicht in der Gegenwart und Zukunft. Es geht schließlich um nichts weniger als die Gesundheit aller Menschen – und dies darf nicht allein ein Thema für interessengeleiteten Virologen sein!