Im Zeitalter der Pandemien durch künstliche Erreger

Vor genau fünf Jahren erschien die Pressemitteilung der Universität Hamburg, welche auf die Veröffentlichung einer einjährigen Studie hinwies, die zum Ergebnis kam, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Coronavirus-Pandemie sprechen. Die mediale Entrüstung damals war groß, galt doch die Laborursprungstheorie zum damaligen Zeitpunkt als „Verschwörungstheorie“ auf Grund eines Statements von 27 interessengeleiteten Virologen in der Medizinfachzeitschrift „The Lancet“ vom Februar 2020. Heute wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Ursprungs des SARS-CoV-2-Virus weit unterhalb von 1 zu 1 Milliarde liegt.
Die Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie, welche zuerst auf der Internet-Plattform „Research Gate“ in deutscher und kurz darauf in englischer Sprache erschien, war die erste im deutschsprachigen Raum, welche auf Basis von umfangreichen Literaturrecherchen und Analysen des damaligen Wissens über die Hintergründe des Auftretens eines vollkommen neuen, SARS-artigen Coronavirustyps im chinesischen Wuhan, dem weltweiten Epizentrum der Coronaviren-Forschung und -Manipulation, auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs von SARS-CoV-2 hinwies. Zugleich machte die Studie in der breiten Öffentlichkeit auf die immensen Risiken der „Gain-of-function“-Forschung mit pandemiefähigen Erregern aufmerksam, bei der man Viren durch biotechnologische Manipulation für Menschen ansteckender, gefährlicher und gegebenenfalls tödlicher macht.
Wahrer Corona-Ursprung wird weiter aus der Diskussion in Deutschland herausgehalten
Autor der Studie war der Hamburger Physikprofessor Dr. Roland Wiesendanger, der ein Jahr später auch Initiator der „Hamburger Erklärung 2022“ wurde, eines Aufrufs zur weltweiten Beendigung der hoch risikoreichen „Gain-of-function“-Forschung an Krankheitserregern mit weltweitem Pandemie-Potential, unterstützt durch 50 internationale Wissenschaftler. Während in Ländern wie USA mittlerweile neue Gesetzesinitiativen und eine Executive Order des US-Präsidenten Donald Trump zur „Verbesserung der Sicherheit der biologischen Forschung“ auf den Weg gebracht wurden, wird das Thema des Pandemie-Ursprungs und dessen Konsequenzen aus der politischen Diskussion in Deutschland ausgeklammert. Drängende Fragen an die Bundesregierung, beispielsweise im Rahmen parlamentarischer Anfragen, bleiben unbeantwortet.
Doch eine echte Aufarbeitung der Coronapandemiezeit ohne Thematisierung des SARS-CoV-2 Ursprungs wird es nicht geben. Es gibt zahlreiche Hinweise aus anderen Ländern, dass die geheimdienstlichen Informationen über die hohe Wahrscheinlichkeit eines menschengemachten Virus aus dem Labor mit zunächst unbekannten Eigenschaften die rigiden politischen Maßnahmen wie Lockdowns sowie das zeitweise Aussetzen elementarer Grundrechte der Bürger überhaupt erst motiviert haben. Im Oktober 2019, vier Monate vor dem Ausbruch der Pandemie, hat das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) eine Simulationsübung in Griechenland unter Beteiligung von 27 EU-Mitgliedsstaaten abgehalten; Gegenstand dieser Übung war die Vorbereitung auf die „absichtliche Freisetzung eines Krankheitserregers“ im Kontext eines möglichen „bioterroristischen Anschlags“. Besonderes Augenmerk galt der „Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Gesundheitswesen und der Strafverfolgung“, an der Zivilschutz, Polizei und Justiz mitwirken sollten.
Zeitliche Auffälligkeiten
Wir wissen heute auf Grundlage der Analyse der „molekularen Uhr“, also dem Zurückverfolgen der verschiedenen Stränge des SARS-CoV-2-Virus, sowie auch aus zahlreichen Dokumenten und Zeugenaussagen, dass der neuartige SARS-artige Virustyp bereits im Sommer 2019 in Wuhan auftrat, also definitiv vor der ECDC-Simulationsübung und dem bekannten Pandemie-Planspiel „Event 201“ in New York, das ebenfalls im Oktober 2019 stattfand. Dies bemerkenswerten zeitlichen Zusammenhänge werfen ernsthafte Fragen im Kontext der „Pandemic Preparedness“ auf, deren Hintergründe in den vergangenen Tagen durch die Veröffentlichung zahlreicher Dokumente als Teil der Epstein-Files wieder an Aktualität gewonnen haben.
Die politisch motivierte Unterdrückung des Themas „Ursprung des SARS-CoV-2-Virus“ manifestierte sich in den Jahren 2020 und 2021 in umfangreichen Zensurmaßnahmen auf Plattformen wie Twitter und Facebook, wie wir mittlerweile durch freigeklagte Dokumente in USA wissen. In Deutschland ist zwar im Lauf des vergangenen Jahres der Bericht des Bundesnachrichtendienstes (BND) von 2020, in dem bereits von einer hohen Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs von SARS-CoV-2 ausgegangen wurde, bekannt geworden – aber kaum jemand hinterfragt weiterhin mögliche Zusammenhänge mit der Ansprache der früheren Bundeskanzlerin vom 18. März 2020.
Merkels sachfremde Panikmache
In dieser sprach Merkel nämlich ernsthaft von der “größten Herausforderung seit Ende des Zweiten Weltkriegs” – obwohl diese Aussage in keiner Weise durch das tatsächliche Infektionsgeschehen in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt gestützt war, wie man den Protokollen des Robert-Koch-Instituts vom 24. März 2020 bis zum 1. April 2020 eindeutig entnehmen kann. Die Frage, die im Zentrum der Aufarbeitung der Pandemiezeit in Deutschland stehen müsste, wäre daher diese: Welcher Personenkreis und welche Institutionen hatten von der Einschätzung des BND damals Kenntnis und welche Auswirkungen hatte dies gegebenenfalls auf die konkrete Maßnahmenpolitik der einzelnen Bundesländer?
Außer Frage steht: Wer die Pandemieprävention ernst nimmt, kommt an der entscheidenden Frage des SARS-CoV-2 Ursprungs nicht herum – nicht vor fünf Jahren und auch nicht in der Gegenwart und Zukunft. Es geht schließlich um nichts weniger als die Gesundheit aller Menschen – und dies darf nicht allein ein Thema für interessengeleiteten Virologen sein!
Wann und von wem wurde das Virus isoliert?
Wann und von wem wurde durch Tests nachgewiesen, daß es Krankheit verursacht?
Solange beide Fragen unbeantwortet bleiben, ist die Existenz des ominösen Virus so glaubwürdig wie die Frau mit drei Brüsten, die möglicherweise irgendwo im Urwald lebt.
😜
Als alter Globeltrottel muß ich vor und nach Aufenthalten in für die Gesundheit angeblich kritischen Ländern zur Tropenuntersuchung. Keine Ahnung, wo ich mir vor der Plandemie bereits Antikörper heimlich geklaut hatte, was zu diesem Zeitpunkt Keinen interessierte.
@Wahrer Corona-Ursprung wird weiter aus der Diskussion in Deutschland herausgehalten
sie können einem Menschen nichts erklären, wenn sein Gehalt davon abhängt, daß er es nicht versteht !
das sehe ich anders – meiner Meinung nach wird das nicht herausgehalten, sondern von den Experimentatoren und ihren Komplizen bewußt unterdrückt.
Oder wie wäre es sonst zu erklären, das die Kanzlerin die Datenaufnahme bewußt unterdrückt und manipuliert hat ? Auf Regierungsanweisung wird ein Spritzenempfänger noch Wochenlang als un-therapiert geführt und ein schneller Tod von der Gen-Therapie getrennt – danach wurde erst alles als fälschlicherweise als Corona-Tod geführt, selbst Genickbrüche, Einschüsse und Messerstiche bis zum fehlenden Kopf, und als das nicht mehr haltbar war, wurde die täuschende Formel „an oder mit“ Corona eingeführt – was nichts bedeutet, wenn man die Fehlerquote der sogenannten Tests bedenkt und die Fälschungen in den Labors mit ihren sachfremden Drehzahlen, um dem Regime etwas entgegenzukommen und die Lizenzen zu behalten.
Hier geht es nicht um einen wissenschaftlichen Ursprung, sondern um ein monströses Verbrechen, um Gen-Experimente mit der gesamten Menschheit mit langfristig tödlichen Folgen.
Noch ein Grund, den Ukraine-Krieg zu führen – das Volk verliert in der Kriegshetze den Drang, diese Verbrechen zu verfolgen. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß die Kriegshetzer, die Russland unbedingt unterwerfen und ausplündern wollen, auch allesamt wilde Corona-Spritzer waren – so das Motto – alles in den Arm – außer bei mir !
@Wer die Pandemieprävention ernst nimmt, kommt an der entscheidenden Frage des SARS-CoV-2 Ursprungs nicht herum
und wer daran verdient oder die „Pandemie“ als politisches Kampfmittel gegen das Volk mißbraucht, der wird es nach Kräften vertuschen ! Und wer will, kann sehen, wie da Politik und Justiz auf schäbigste Art zusammenarbeiten.
Wie sagt der Volksmund :
sie können einem Menschen nichts erklären, wenn sein Gehalt davon abhängt, daß er es nicht versteht !
und erst recht nicht, wenn es nicht nur Gehalt, sondern auch leben, Gesundheit und Versorgungsansprüche sind – dund das trifft alle – Politiker, Juristen und Journalisten – wie Buyx so nett sagte : ihr habt alle mitgemacht !
das merkel sich damals darauf verlassen konnte, bereits millionen von angeschlagenen menschen in deutschland zu wissen, deren sympthome man beliebig verorten konnte und deren vorbelastung vielen zum verhängnis wurde ist ihnen noch nicht in den sinn gekommen? dass sie und ihr stab um die folgen der energiewende wusste und die plandemie + impfung als möglichkeit der verschleierungt begriff?
das schallopfer bereits damals vor der tödlichen lügenbereitschaft der regierung zu warnen versuchten? da kommen mit sicherheit mehrere aspekte zusammen, die sich der aktuellen scheuklappen betrachtung nicht erschliessen werden.
mich würde ernsthaft interessieren, welchen grund man bei ansage hat, sich nicht auf die hinrterbeine zu stellen und die SCHEISS VERDAMMTEN TOTEN UND OPFER DER ENERGIeWENDE ZU RECHERCHIEREN.
sie sind nicht an deutschland interessiert? die menschen sind ihnen egal? es geht wie in ihrer einen eigenen reportage nur ums labern? zu feige für die toten und die leidenen den stein ins rollen zu bringen? darann krankt deutschland. egal ob links oder rechts, es sind dieselben feiglinge und rosstäuscher auf beiden seiten, die keine verantwortung übernehmen wollen und nur darauf warten ihre häme über die gegen partei zu kippen. man hat hat keinen schimmer worauf deutschland zusteuert.
der ansatz zur gegenwehr liegt hier im eigene land. und hier liegt der punkt der sich nicht ändert. man hat die menschen vor der plandemie krepieren lassen, währende der plandemie und jetzt danach. ihr beschwert euch über eine politik die gegen euch agiert, seit jahren menschen tötet, das land mit austausch wesen überschwermmt, umwelt und wirtschaft zerstört, kinder früh transsexuallisiet und seid nicht einmal willens, kriminelle tatbestände zu recherchieren und zu kommunizieren, um diese politischen mafia zu erledigen. was die menschen in deutschland tötet ist letztlich nicht die politik, sondern die gleichgültigkeit des nachbarn.
glücklicherweise wechseln die artikel hier so schnell, dass mein kommentar sowieso bald wieder in der versenkung verschwunden ist. auch ein punkt, der wahrnehmung und meinungsaustausch hier trübt.
ich warte gespannt auf den nxten artikel der völlig emphatielos ins „weltgeschehen“ ablenkt, während unser land in desinteressierter borniertheit abbrennt. man versteht nicht, dass die zeit gegen uns arbeitet. das unser erbgut dabei ist auf breiter front irreparable schäden zu nehmen, immer mehr menschen von tag zu tag schwächer werden.
sie schreiben am schluss ihres artikels: „Es geht schließlich um nichts weniger als die Gesundheit aller Menschen – ..“ vleieicht denken sie auch mal an die gesundheit der menschen in deutschland? dem könnte ich mich anschliessen. .
das gain of funktion von den selben psychophatischen geistern befeuert wird wie künstliche intelligenz, sollte mittlerweile jedem klar sein. depopulation hat viele gesichter und strategien.